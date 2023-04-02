深入宜花東綠野仙蹤 認識新興綠肥滿江紅 流連縱谷花花世界

【文／楊雋珩 攝影／吳尚鴻、林靜怡】

宜蘭位處東北季風迎風面，一進入秋冬總有下不完的雨，因此一年只種一期作，稻農2～3月插秧、6～7月陸續收割稻穀，二期休耕往往習慣種植田菁作為綠肥，但田菁只種約2個月就耕鋤，農民怕長雜草，從9～10月開始湛水養田，直到翌年2月放水翻土春耕。

休耕綠肥大宗田菁 湛水讓肥分大流失

期間屬於豆科植物、含氮量高的田菁，原所能供給的肥分會逐漸隨泡水流失、釋放到空氣中，植株分解醱酵過程也會產生甲烷、氨氣等氣體，讓空氣中飄散一股濃濃的臭水溝味。但錯不在田菁，「田菁是很好的綠肥，使用在其他旱田都很OK，會冒出大量甲烷是泡水的緣故。」花蓮場作物環境課土壤肥料研究室助理研究員倪禮豐強調，田菁根部的圓球內有許多根瘤菌，可將空氣中的氮轉換成氮肥留存在土壤裡，實測每公頃可產生超過100公斤氮肥量。然而，農民撒播田菁種子，約2個月、長到及腰高度後，就會打進土裡，「好不容易累積的肥分，經過大半年湛水休耕，又流失的差不多了。」農人習以為常的做法，是否有更好的替代方案呢？

於是2018年，在有青農建議休耕綠肥選項應新增滿江紅後，花蓮場從2019年開始在宜蘭、花蓮選取6處試驗田區繁殖本地品種的羽葉滿江紅（Azollapinnata）。配合宜蘭地區二期休耕時序，7～9月施放，每分地1.4公斤種子，只需約2個月就能完全覆蓋田區。

花蓮場近年在農友田區試驗滿江紅綠肥，成效良好。圖為研究員置放的透明玻璃箱，可蒐集監測甲烷等溫室氣體排放量。

倪禮豐指出，田菁是很好的綠肥作物，不過針對湛水長達半年的宜蘭地區，滿江紅綠肥效益更佳。

「滿江紅是水生蕨類，有些品種碰到低溫會轉紅，羽葉滿江紅則主要是綠色、會變黑。最特別的是，滿江紅葉片裡的小氣室（空腔）內有藍綠藻共生，有固氮的作用。」不僅如此，倪禮豐說明，滿江紅生長期間利用太陽能行光合作用，回收大氣中的二氧化碳生產大量生質量，增加土壤中的有機質。

而且因滿江紅是水生植物，泡水不會分解，釋出的甲烷等溫室氣體量，比種植田菁後再湛水更少。以慣行水稻操作模式進行兩者的比較，栽種滿江紅比田菁，每公頃可減少約23公噸二氧化碳排放量，若再搭配稻草分解菌使用，減少碳排量再上看30公噸，省肥又減碳，滿江紅可說是一兼二顧。

滿江紅為水生蕨類植物，部分品種遇到低溫會變紅而得名，不超過1公分寬、互生的三角形葉片空腔中有藍綠藻共生。

滿江紅綠肥減少碳排 更省下肥料成本

據花蓮場研究，栽培滿江紅時土壤溼潤固然可存活，但水位須保持至少3公分才能繁殖，因此以天然降雨、地下水源充沛，且不屬於地下水管制區範圍的田區較適合。

農友收割完一期作準備栽種滿江紅前，倪禮豐建議先輕度整地、曬田一個月，之後浸水施放滿江紅，等到翌年2月插秧前再翻入土中。施放量大概一分地撒2公斤。「滿江紅類似藻類，生長速度快，不太需要照顧就會自己擴散，磷肥越多長越快，有光照更好。簡單來說只要環境適合，就是倍數生長。」以田間試驗觀察滿江紅倍數生長期約7天（7天長一倍）為準，一分地約1,000平方公尺，是2的10次方，即70天後一開始撒下的滿江紅就能放大1,000倍，「本來頭幾週農民還看不到什麼，越到最後幾週都驚訝，哇怎麼突然長這麼滿！」

目前已知滿江紅最少可提供下期作水稻每公頃30公斤氮肥，相當於一期作所需氮肥總量25％，足以取代基肥施用，花蓮場數據甚至曾記錄到高達60～70公斤的氮肥量。

宜蘭縣五結鄉花卉產銷班班長簡萬登，自2019年二期作開始參與花蓮場滿江紅栽培試驗，他也提到，在肥分效益上，滿江紅綠肥、未添加化肥組，最終平均每公頃稻榖產量達7,000多公斤，超過平均值6,000公斤，讓他相當滿意；對照組有添加化肥，最終產量則有8,000多公斤。「種滿江紅有肥，種田菁沒有肥，因為田菁差不多7月底撒、9月打下去，泡水泡到養分都沒了。」自從認識滿江紅綠肥，簡萬登很快就被這小巧的水生蕨類收服，為了留種，家中浴缸也自行培養著一小片滿江紅。

滿江紅只要環境適合就會快速倍數生長，花蓮場在三星地區的滿江紅保種田幾乎已被滿江紅完全覆蓋。

因綠肥成效良好，2022年1月農糧署將滿江紅增納入休耕獎勵綠肥項目，每公頃給付4.5萬元。欲申請的農民，滿江紅覆蓋率須占田區面積50％以上，且不得種植其他作物及從事經濟活動或事業生產，假如管理不善，出現再生稻、雜草、福壽螺等病蟲害，也不核予獎勵。倪禮豐表示，目前花蓮場仍在持續進行有關滿江紅繁殖特性、有機質和氮肥供給與減碳效益的實驗，不過初步成果相當不錯，因此十分鼓勵有意願的農友嘗試，「現在比較麻煩的是福壽螺的問題。」他說，試驗田的滿江紅有幾次種下來都是被福壽螺吃掉，提醒農友施放種子時，同步施用福壽螺防治藥劑。

冬季漫遊縱谷花海季 稻草大猩猩出沒富里

從宜蘭向南行，空氣新鮮、水質潔淨的花東縱谷，同樣是良質米適栽區域及全臺有機米生產重鎮，各鄉鎮農會每年利用冬季休耕田區栽種觀賞花卉與油菜花等綠肥，絞盡腦汁呈現融合當地產業與人文特色的花海景觀。從早期涵蓋縱谷六鄉鎮吉安、玉里、富里、池上、關山、鹿野，綿延百公里的「大地畫布」帶狀廊道，到近年凝聚地方能量，串連農村社區共同創作、注入體驗教育內涵的豐富遊程，多采多姿的農遊發展姿態，是金黃稻穗低垂的時節之外，也不容錯過的稻鄉風采。

以舉辦稻草藝術季聞名的富里鄉農會為例，維妙維肖的可愛稻草動物搭配青山環抱的花海地景，2019年初次辦理第一屆即大受好評，成功創造富里旅遊的行銷口碑。

富里鄉農會每年冬季都會在羅山展售中心前的空地舉辦稻草藝術季，在地農民利用收割下來的稻稈完成大猩猩、恐龍、鯊魚等裝置藝術，搭配四周繽紛的綠肥花海，吸引非常多遊客造訪。

目標打造寓教於樂的最佳戶外原野教室，農會連續4年利用羅山展售中心前約1公頃的空地，與在地農民、地景藝術家、竹藝家、社區和國中小學合作，運用稻稈、竹子、漂流木等素材，巧手打造約20座栩栩如生的稻草裝置藝術。歷年展出作品包含讓遊客津津樂道的巨無霸大猩猩、侏儸紀恐龍系列、龍貓車站，和今年主題「動物迷蹤—海底世界」的小丑魚、燈籠魚、章魚妹等，獨樹一幟的海洋系稻草創作讓遊客搶著合影。展區四周也規畫有可食地景如萬壽菊、迷迭香、檸檬香茅和油菜綠肥花海等，讓民眾深深驚豔，富里這群「被務農耽誤的藝術家」，每年都能帶給大家不一樣的驚喜。

水稻秧苗品種多 池上綠肥花海較分散

占地2.45公頃，位於池上鄉農會觀光米廠旁的四季花海園區，全年皆有專人栽種金盞菊、薰衣草、矮牽牛等不同花種，空間利用兼具賞花遊憩、藝文展演、食農教育等功能，值得一遊。假若想欣賞廣闊無垠的花海，池上鄉農會農事指導員王致遠表示，開車駛過池上鄉臺九線公路旁的稻田，更有機會看到成片油菜花田。

池上鄉農會農事指導員王致遠提到，池上的綠肥作物主要是油菜花，除了作為綠肥，有些農家也會採來食用和販賣。

「池上的綠肥作物主要是油菜、白玉蘿蔔和芥菜，農友大約12月中割稻完，1月初種下油菜種子，剛好1個月後到春節差不多進入盛花期，所以每年多半是農曆年前一週和過年那週的花海最漂亮。」不過他分析，因池上稻米栽種品種較多元，農民準備整地插秧的時間點不一，加上降雨量較少，池上的冬季綠肥花海營造並沒有那麼明顯。「池上米的品種主要有高雄139、高雄147、台梗2號、越光米4種，農友配合秧苗場育秧、出秧時間，拿到秧苗後須盡快作業，4種米的插秧時序，從1月份越光米到2月中旬後的高雄147，都不一樣，所以比較沒辦法掌控等待綠肥花開、耕埋的時間。」

池上鄉農會的四季花海園區位在觀光米廠對面，民眾可在米廠參訪池上米歷史後，再到園區欣賞花卉饗宴。

關山鎮農會休閒旅遊部主任彭衍芳也呼應，尤其農曆兔年因為過年較早，二期作與下期作間隔時間甚短，「今年農民綠肥種不多，即使有種，也都來不及看到花就打掉了。」倒是舊輾米廠改建的農會休閒旅遊中心（又稱米國學校）旁的空地，已連續3年精心布置大型稻草迷宮，讓地景藝術的感官震撼力更強、更好拍，也多了闖關趣味，颳起一陣關山旅遊風潮。

其實又被稱作米國學校「校長」的彭衍芳，從十幾年前開始參與關山花海季地景營造，點子特多的他，歷年來「作品」不少。2013年，他想出以混色波斯菊構圖徵稿的形式，向農民承租20公頃田區進行大地畫布花海工程，最終成果的「少女聞香圖」一炮而紅。由高處向下俯瞰，紅、粉紅、黃、白波斯菊相間的鮮豔色塊，描繪出一位少女手捧著一碗香噴噴白米飯嗅聞的神態，連遠方關山小鎮的美景也盡收眼底。

每年1～3月行經花東縱谷的玉里、富里、池上、關山一帶，道路兩旁一望無際的油菜花田燦爛盛開，令人屏息讚嘆。

校長奇想創造三贏 來關山挑戰稻草迷宮

近年彭衍芳改變路線，在米國學校旁改種成片整齊的波斯菊、向日葵、油菜花花海，至於2020年稻草迷宮橫空出世，背後其實有個很實際的出發點和他一貫「堅守農業本質，創新農業價值」的核心精神。

「我想幫農民解決不能焚燒稻草後，成堆稻草無處去的問題，也想透過稻草迷宮告訴大家，稻草是很有價值的。」彭衍芳回憶，自從政府頒布新環保政策，禁止稻農收割稻作後焚燒稻草，以降低空氣汙染，他便思考，稻草自古以來作為農家生活、農業的天然有機材料，用途極廣，例如可供果農敷蓋果園地面抑制雜草；或用於覆蓋河床裸露地減少揚塵，利用稻草的人和稻草本身不該被社會大眾汙名化，重點是能否搭建一個讓稻草資源有效匯聚及利用的平臺。

關山鎮農會將農民收割下來的稻草，綑紮成稻草捲搭建成迷宮，為農民解決稻草去化的困擾，也達到觀光效益。

「我想到農會可以在關山稻田大量收割時，把稻草蒐集到某個地方堆置，在果農和菜農需要時再慢慢消化出去，而既然我們每年都會布置花海，何不拿稻草來做稻草迷宮？」於是2020年，他將巧思化為行動，向農民收購、捆紮了800捆重達50公斤的稻草捲搭建迷宮。隔年規模再擴大，加碼購置3,500捆並設置障礙關卡，另在迷宮圍牆周邊栽種百日草點綴。

彭衍芳提到，雖然目前關山鎮農會收購的稻草量，僅占全鎮稻草總量一小部分，但已達到他的初衷，既解決焚燒稻草問題，又成功吸引遊客駐足「拈花惹草」，為農村帶來許多正向循環。畢竟花開花落終有時，如何善用綠肥作物和其他農產業資源，傳遞每個地方無可取代的特色，創造對土地、在地人、遊客三贏的旅遊價值鏈，或許是農村盛開的花海風景中，隱藏在風裡扣問的花語吧。

米國學校校長彭衍芳對推廣農村旅遊很有想法，努力在歷年的花海地景營造同中求異，也設計多種稻米文化的食農體驗遊程。

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