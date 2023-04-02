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萬用綠精靈 從平原到坡地都適種 綠肥大豆台南4號與台南7號

聯合新聞網／ 鄉間小路
自前段作物生產到後端飲食加工，大豆具有廣泛多變的應用功能，隨著國產大豆與草生栽培的興起，成為臺灣重要的農作角色。 （攝影／王士豪）
自前段作物生產到後端飲食加工，大豆具有廣泛多變的應用功能，隨著國產大豆與草生栽培的興起，成為臺灣重要的農作角色。 （攝影／王士豪）

【文／何宜嬨　圖片提供／吳昭慧】

臺灣農業發展綠肥大豆的契機，源自於早年臺灣加入世界貿易組織（簡稱WTO），為了減低稻米開放進口造成國內水稻生產過剩，政府擬定了「水旱田利用調整計畫」調節稻作產量，推行水稻休耕期間種植綠肥的獎勵政策。「那時會種的綠肥作物是田菁，田菁生長期短，種下去50～60天就得翻土掩埋，不然會木質化無法利用，但休耕期通常是4個月，變成農民在這段期間要種2次田菁，反而增加種綠肥的負擔。」臺南場作物改良課副研究員吳昭慧說明，田菁多從泰國進口，增加外匯卻沒有幫助到國內農業。

「早在化學肥料盛行前，臺灣農民就有栽種綠肥作物的情形，像是虎尾青皮豆、臺東青皮豆等等。不過當時綠肥作物的品種混亂、成熟度不一致，我們希望在減少外匯支出的前提下，找出適合臺灣本土環境的綠肥品種，可以在地生長並採種。」當年市場上的大豆以進口為主，種植國產大豆的農民不多，產量也較少，因此臺南場將育種要點轉向綠肥培育，「這幾年政策回歸國產大豆的食用推廣，我們也連動調整重心，放回大豆育種的方向上。」

平地農耕綠肥：台南4號

1999年臺南場育成綠肥大豆台南4號，吳昭慧回憶，當時設定的育種條件概括五大要素，首先是種子實粒小，如此一來每分地所使用的種子數量少，1分地約3公斤便足夠，可降低農民施作成本；第二是對光照敏感而生育期長的，方能在時長4個月的休耕期中持續生長，不會很快就枯萎得翻入土裡；第三是成熟度一致，以便後續收成採種；第四是生草量豐富，代表所含的營養元素較高；最後是不易衍生病蟲害。台南4號便是綜合上述需求的集大成之作。

「以1公頃面積為例，台南4號春作播種，約80天就有2萬公斤的生草量，全部打進土裡後，可提供土壤140多公斤的硫酸銨，換算下來約3.6包氮肥。我們很推薦禾本科植物（如稻米、玉米及小麥等）與豆科輪作，種完豆科的下一期作，可以減少氮肥用量。」研究團隊把鮮草割起來烘乾變成乾草，檢測乾草中的氮磷鉀，換算比對出肥料含量。不同科的綠肥植物，所能提供的氮磷鉀含量也不同，如綠肥大豆的含氮量是十字花科油菜花的3倍。

臺南場育成的臺灣綠肥大豆，由左至右依序為：台南7號、台南6號與台南4號。 （攝影／吳尚鴻）
臺南場育成的臺灣綠肥大豆，由左至右依序為：台南7號、台南6號與台南4號。 （攝影／吳尚鴻）

果園坡地綠肥：台南7號

台南4號屬於直立型，適用於平原田區，其鮮草覆蓋率高、環境適應力強，綠肥效果廣受農友歡迎，臺南場再接再厲，推出針對平地果園的低矮匍匐型台南6號，兩者均適合春夏作綠肥栽培及秋作採種。不過台南4號及6號的耐冷性較弱，臺南場據此改良出台南7號，不僅耐寒性強、抓地力高，生長期更高達200天以上，亦可作為越冬的冬季綠肥。

「以前果園休耕盛行『淨根』，把園內的草除得一乾二淨。其實這麼做反而造成坡地水土流失，所以後來提倡『草生栽培』，多種地被植物發揮水土保持的效果。」除草是相當辛苦的農活，尤其果園面積廣闊，剛除完這邊的草，另一邊的草又冒出來了，有沒有什麼辦法可以減輕農民負擔，不用經常除草？吳昭慧靈機一動，想到豆科作物有一項很棒的優點，就是和根瘤菌共生，吸收空氣中的氮素以補充土壤養分，若再結合壓制雜草的特性，便是擔任地被植物的不二選擇，最終改良出匍匐生長勢旺盛的台南7號。

「台南7號與4號之間的差別，在於前者的感光性更強，適合春作收成後種在果園，因為秋作日照時長較短，大豆容易開花結莢，所以利用春作對光照敏感的特性來施種，3月種下去，可能撐到9、10月才乾枯，大約210天，4號則約150天；若是統一秋作後種，兩者在短日照下大概100天左右就會結莢乾枯。」

台南4號生長勢強，鮮草量高、肥分佳。
台南4號生長勢強，鮮草量高、肥分佳。

台南4號機械採收種子情形。
台南4號機械採收種子情形。

台南4號乾枯豆筴。 （攝影／吳尚鴻）
台南4號乾枯豆筴。 （攝影／吳尚鴻）

綠肥大豆的選擇與掩埋時機

綠肥大豆翻埋入土的時機，在於當期作要種植的前2週。假若太早翻入土裡，比如結莢前就翻，那時的莖葉還太嫩，被土壤微生物分解的速度很快，此時作為肥料的效果並不理想。「要特別留意的是，當你的大豆已經結莢並變成黃色，代表種子成熟，這時打入土裡當綠肥，種子會發芽，建議農友再多打1次田，把發芽的大豆打掉，避免你下一期作種花生，結果花生中間交雜長了大豆。」

綠莢表示生理狀態還沒完全成熟，尚不具繁殖能力，轉黃才是正式成熟。前述提到種植新作物的前2週需翻入田裡，目的是預留綠肥掩埋後的醱酵時間，因為醱酵會產生熱能，假如農民立即接續種下新作物，該種子極可能會遭醱酵熱燙死。

「台南7號的用法比較不一樣，不會特別打入土裡，而是讓它覆蓋在地面上，自然乾枯、落粒再生成為地被。依據果樹的不同，7號的利用方式也可以適性調整。有些種棗子的農友會將7號翻入土裡，用意是每逢3、4月修剪枝條後，陽光照得到地面，雜草長得快，這時種綠肥大豆有兩個作用，一是抑制雜草生長，二是等5、6月催花時把綠肥大豆打入土裡，當棗樹的天然肥料。」此時台南7號處於嫩莢狀態，種子翻進土中不會發芽，可善加利用，不然日後果樹枝條變得茂密，陽光照不進來，7號放著也是枯死。

吳昭慧提醒，綠肥大豆的選擇與耕種環境有關，倘若為平地休耕田，建議選種台南4號這般直立型綠肥，植株高度約7、80公分，方便日後曳引機統一翻耕掩埋；果園休耕期的綠肥，則可選種匍匐型的台南7號，其橫向生長的植株長度多達300公分以上，「要是種在茶園當綠肥，考量茶園樹冠不高，可能會被匍匐的7號蓋過去，選擇直立型的4號反倒比較合適。」

台南7號種植40天後。
台南7號種植40天後。

台南7號種植2個月後，全園覆蓋。
台南7號種植2個月後，全園覆蓋。

台南7號適種坡地果園，可防止水土流失並抑制雜草叢生。
台南7號適種坡地果園，可防止水土流失並抑制雜草叢生。

綠肥大豆的應用及使用建議

臺灣綠肥大豆問世已邁入第24個年頭，綜觀綠肥大豆迄今應用效果，吳昭慧闡明台南4號的普及率較高，多應用於廣闊平地。「休耕田面積都滿大的，綠肥大豆的種植面積曾高達4萬多公頃。不過2016年政策調整後，規定不能連續兩期休耕，休一期就要復耕，連帶影響綠肥大豆的種植面積下降，現在大約剩1萬多公頃。」

相較於台南4號，吳昭慧認為推廣台南7號的難度較高，原因在於7號的自播性高，成熟後會自動裂莢讓種子掉出來繁衍，對栽培者來說不太好收穫，採種較困難，需拿捏好時間。「假如要等整園的7號都成熟再收，那可能種子都掉光光了。如果溼度低、空氣較乾，裂莢會更嚴重，目前只有臺南麻豆雜糧產銷班有專門做7號的採種。4號不太會裂莢，加上是直立型，乾枯後採收機開過去就能收，採種方便。」

除了用作綠肥，非基因改良的台南4號還一豆分飾多角，可製成豆腐、豆漿及調味速食粉等多樣化食品。她笑說，同樣是綠肥大豆，台南7號豆菁味濃重「很難吃」，雖然可食用，但不建議製成料理入口。

若農民有意種植綠肥大豆，吳昭慧歸結以下要點供農友參考：

●購買種子時，務必選擇種源明確可靠的供應商，以確保種子發芽率良好。不要購買來路不明的種子，避免種下去後綠肥稀疏有別，讓雜草亂竄一通。

●儘量選擇秋作採收的種子，因為秋作後期降雨量少、溫度低，種子品質較好。

●萬一種子發芽率不佳，提高播種量再多撒一些種子即可。

●不要覆土覆得太深，撒播種子後，讓曳引機開過去覆土，淺淺的就好。要是不小心覆太深，豆苗得花費很多力氣才能衝出土面。

●前項步驟均如實完成後，記得在下一期作開始耕種的前2週，將綠肥大豆全部打進土裡，並減少下一期作的氮肥施用量。

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