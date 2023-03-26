文字／李怡欣 攝影／王大村

春暖花開的3月，花神在Vicky的春日餐桌翩然起舞，以金盞花、芳香萬壽菊、木蓮、吉野櫻等多種花卉與七彩蔬果做的沙拉揭開序幕。金盞花跟芳香萬壽菊是她稍早在自家庭院採的，木蓮跟吉野櫻則是春天的不期而遇。

她將小黃瓜、彩椒、紫甘藍、木蓮花細細切絲，切好先放入水杯，任它們在水中自由地舒展開來，「有了水，蔬果的質地會變得更挺，吃起來也更清脆，所以我覺得它們都是活的，還是需要水的滋養。」食材都切完後，取一深藍色盤子將它們層層疊高，妝點花瓣，最後淋上自製的薄荷小黃瓜優格醬，花神沙拉清爽上桌。

身心需要的 大地都準備好了

Vicky 從新鮮的花草蔬果感應到大地的能量，她記得有次用陶鍋煮薑黃飯，打開鍋蓋的瞬間，一股氣息直衝腦門。聽起來有點玄，但人人多少都有類似的經驗：吃生菜沙拉覺得身體變得輕盈，聞到薄荷香氣時精神為之一振……。與一般美食的短暫快感不同，富有能量的食材能為身心帶來煥然一新的感受。

Vicky對食物能量的覺察與好奇，在印度流傳數千年的「阿育吠陀」食療理論獲得印證與延伸。在阿育吠陀系統中，人仰賴七大脈輪運作身心，並依序對應到彩虹的七個顏色［註］，想要調理特定的脈輪部位，就吃相應顏色或型態的天然食材，中醫亦有「以形補形」的道理。

在Vicky的說明中，許多因食物而起的不明感受豁然開朗：「花是植物的繁殖器官，與心輪對應，心輪主掌愛的能量，所以吃玫瑰花會心情好、有戀愛的感覺；胡椒辛辣嗆鼻，因為它是種子，種子需要衝破土壤，從味道就能感受到它的爆發力；根莖類則對應位於脊柱底部、帶來踏實感的海底輪，所以我會推薦沒安全感的人吃蘿蔔、番薯跟薑黃。」

有時身體的疼痛其實反映心理的壓力或焦慮，Vicky舉例許多人喊腰痠背痛，可能是因為沒有安全感，或擔心未來沒有依靠。遇到親友或客人時，她會透過對話與觀察，推薦適合對方的食物或自療方式。

追求零添加的極致

做療癒餐點不是只要選用天然食材就好，料理過程也要盡可能簡單與純粹，即為「真食」的真諦。今日主餐是焦糖鮭魚搭配檸檬蒔蘿義式燉飯，Vicky特地把米的品種換成口感更有嚼勁的本土糙米。從沙拉的優格淋醬到燉飯的檸檬蒔蘿醬，都是她親自手作。在食品科技沒有極限的當代，想做泰式、義式、日式料理，都可以去超市買現成的醬料或調理包，以省去繁複的工序，為何Vicky寧可花更多時間從頭做起？原來魔鬼藏在細節中。

Vicky的女兒在3歲半時被診斷罹患血癌，為了把關女兒的飲食，她仔細研讀密密麻麻的成分表，發現各種加工食品都加了許多不認識的化學添加物，雖然保存期限得以延長、味道與賣相得以提升，卻在無形中造成身體的負擔，也失去食物的原味，「大家會主動買有機食材，卻對添加物的容忍度很高，我覺得這滿奇怪的。」

嚴格檢視所有廚房常備品，雞湯塊、番茄醬、辣椒醬、醬油……所有含化學添加物者統統淘汰，這樣叫人怎麼煮菜？Vicky笑說高湯自己熬、醬料自己調，香氣不夠可以用香草增添層次，她甚至連鮮奶油都自己做！卡關的時候就查資料，看沒有添加物的時候大家怎麼做。

雖然剛開始轉換時也有一段陣痛迷惘期，但兒子一句「真食沒有模稜兩可」，讓Vicky把自己的目標從禁止特定添加物的「無添加」，拉高到完全不含化學添加物的「零添加」。近年食安意識提升，醬油、調味料都已經有無添加的選擇，Vicky堅定地說：「消費者主宰市場趨勢，只要有真食跟無添加的需求，相關產品就會越來越多。」

創造一場療癒的旅程

享用美食間，Vicky拿出高腳杯，倒入自釀的蘋果酵素氣泡飲待客，她一邊加上昨天做好的蜜釀櫻花，一邊興奮說著「好漂亮好療癒」。有人覺得料理是件麻煩事，Vicky卻覺得從切菜到擺盤都療癒，因為整個料理過程對她而言像是一場創作，讓食物以最美好的樣態在眼前呈現。

淋上自製優格醬的花神沙拉，顏色繽紛且滋味清新爽口。

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