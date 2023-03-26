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順著柴火之流 窯烤料理暖胃也暖心

聯合新聞網／ 鄉間小路
劉曉栴用土窯做料理，保留食材最原始的風味。
劉曉栴用土窯做料理，保留食材最原始的風味。

文字／田育志　攝影／何忠誠

說起接觸柴火和窯烤料理的起始，劉曉栴笑說這並不是預期中的規畫。50歲那年，她決定離開社群電商的主管職位，原本要開間麵包工作室，帶著單親媽媽一起做麵包，「其實我當時想要做一個實驗，叫作順著生命的『流』走，不特別籌劃下一步，來什麼是什麼，接受冥冥中的安排。」或許正是帶著這樣的念頭，雖然劉曉栴已借好某個中央廚房的烤箱，但身邊友人也捎來消息，告知在新竹湖口有個磚窯可以使用，她沒有太過設限，就這麼跑到湖口，跟著在磚窯工作的麵包職人學習生火，用窯來烤麵包。

不久後，先前工作上認識的朋友在楊梅的工廠有個閒置空間，於是邀劉曉栴過去做麵包，她也找了認識多年的Emma來建造土窯，而Emma一句「窯烤麵包和披薩太落伍了，妳應該要做窯烤料理，只要（把食物）放進去再拿出來就好了」，讓生命的流彷彿動了起來。從烘焙麵包到窯烤料理，劉曉栴開始將過往用瓦斯爐、烤箱烹煮的食物，放到窯中料理，「第一次是用窯烤雞腿，我兒子覺得很好吃，後來我就繼續試做其他菜色。」

火是活的 學習與它一起工作

經過一年多研究，劉曉栴漸漸摸清柴火與窯烤特性，她把火當成另一個生命來看待，「火是活的，我學著和它一起工作。」和使用瓦斯爐與烤箱不同，前兩者可以隨意控制、維持溫度，但土窯並非如此，「柴火將窯內燒至一定溫度後，通常會從350°C開始料理，可以烤披薩、蔬菜，隨著溫度下降，依序有不同料理可以處理，就是我現在正在教他們的事。」劉曉栴進一步解釋，溫度的下降跟窯的大小、事前把窯燒熱的時長、當天氣溫等因素有關，降溫速度是土窯自己的「流」，順應這個流動做適合的料理，是她累積下來的多年經驗，也是要教給學員的心法。

劉曉栴打了個比方，她說窯壁像電池，透過燒柴來儲存熱能，即使沒有明火或是柴火退出後，都能繼續用遠紅外線的輻射加熱食物。每次在料理前一晚，她會先用柴火將窯內空間燒熱，至少得連燒四個小時，才能讓窯壁保有足夠熱能。「這是為什麼我會買友善農法的無毒農作物來烹煮，而且只吃當季食物的原因，這樣才不會浪費我從劈柴、生火一路下來的工夫，還能吃到食物最新鮮的原味。」劉曉栴堅信，和食物最好的互動方式，就是用認真種出來的食材、用認真的方式料理它，並認真地吃下肚。

前所未有的感官體驗

「其實我做窯烤料理給其他人吃，過程中最療癒我的，是看他們吃到食物的表情。」劉曉栴一邊說一邊回想，有人一咬下剛出爐的披薩，就忍不住驚呼餅皮怎麼這麼香、這麼好吃；也有一對夫妻吃了她用土窯做的法式燉肉湯後，直呼那是多年來喝過最好喝的湯，湯內保有蔬菜的香味、甜味，喝起來的口感不僅暖胃也暖心；而在窯中烤過的花椰菜，即便有些焦黑，吃起來也不苦而是香的。

這些直接的表情與反應，療癒了劉曉栴，同時，她也透過這樣的料理方式，帶給人們療癒。「利用柴火與窯烤做出來的食物，對吃的人來說是種味覺上的刺激，是以前沒有體驗過的全新感受，當他們因為吃到料理而感到愉悅，也是一種療癒。」劉曉栴總說，聽到不同人回饋的感官體驗，是她做窯烤料理最豐富的收穫。

將一顆顆標有數字的土門塊依序疊放在窯口，就是所謂的「關上土門」。
將一顆顆標有數字的土門塊依序疊放在窯口，就是所謂的「關上土門」。

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