快訊

私校師難轉職跟招生績效有關？ 校長揭2關鍵因素

從科技到神蹟 台積電讓美政要、記者爭相朝聖的3大理由

獨／物理段考題目和2年前雷同…桃園武陵高中下周要重考

融化在舌尖的沁涼 療癒土地也治癒人心

聯合新聞網／ 鄉間小路
選擇友善土地、友善動物的原料，讓環境永續生生不息，才能繼續製作好吃的
選擇友善土地、友善動物的原料，讓環境永續生生不息，才能繼續製作好吃的

文字／謝欣珈　攝影／林韋言

還沒進入夏天，南臺灣已經陽光普照，熱到看見巷弄裡有間冰淇淋店，門上有戴著斗笠的雪人在微笑，便毫不遲疑地進去涼快一下。「今天有很久不見的『東方萊姆葡萄』口味喔！」1982 de glacée法式冰淇淋（後簡稱1982）的創辦人Miky（吳書瑀）正在準備食材：紅棗、米酒、酒粕、米穀粉──這是要用來做冰淇淋的？看我們一臉疑惑，她拿出一顆國產紅棗乾遞過來，居然是葡萄乾的味道！加上酒粕飄來溫潤的甜香，冰淇淋的滋味開始在腦海中醞釀。

冰淇淋裡有獼猴領角鴞？入口即化的土地故事

做冰淇淋的第一個步驟是加熱牛奶與糖，「我們都選用有動物福利標章的牛奶。」Miky邊攪拌邊娓娓道出各種食材來歷，挑選的原則是友善、有機、自然農法，前往產地一窺究竟更是必須；如果非得進口也要符合公平貿易原則，「每個食材都能講一個議題。」如一款「泰緬邊境奶茶」就是與NGO組織合作，用泰緬邊境生產的紅茶帶出當地的婦女問題。

「合作」讓冰淇淋有源源不絕的新口味，「獼猴愛吃」是Miky與朋友發想、在動物行為暨生態研討會販賣的冰品，「大家都以為猴子最愛的是香蕉，其實牠們最愛水蜜桃、奇異果還有柑橘類。」1982與受猴害的柳丁園合作推出綜合水果口味，冰品融化在舌尖的同時，心裡也升起對柳丁園與獼猴議題的關懷。「小領角鴞」則是Miky帶著臺南的小朋友化身領角鴞，觀察棲地周遭環境研發出來的口味，「他們選了在淺山種植的芭樂、檸檬和種在都市周邊的洛神和鳳梨，自己調出想要的味道，我幫他們做成冰在市集賣。他們吃到都非常開心，一直強調『這是我設計的』，再跟客人解說領角鴞的故事。」

此時牛奶溫度升到60°C，要趕快倒入蛋液，「不然溫度再高一點就會變成蛋花湯囉。」雞蛋在法式冰淇淋裡擔任乳化作用的要角，讓油水結合、口感滑順，Miky說與發展成熟、多用基底粉的義式冰淇淋相比「多了蛋香，讓風味更有乳酪蛋糕的厚重感」，接著倒入米穀粉、酒粕拌勻，再拿到冰淇淋機急速冷凍。

被養刁的嘴 追求天然的原料與風味

Miky對環境議題的關注從學生時代就開始了。雖然念的是會計，但做報告的時候不是以綠色資本主義為主題，就是研究友善環境的登山品牌，「同學跟老師都說我到底是在做環境報告還是會計報告。」後來母親罹癌，讓她更加關注環境對健康的影響，想傳達環境議題的使命感也更加強烈，剛好臺南老家有個閒置空間，但要做什麼才能吸引大家關注呢？

「臺南人對吃最講究！」Miky想起小時候會去爺爺經營的「藍鷹冰果室」幫忙。「我記得我家永遠有一鍋用100％可可粉調的巧克力，蘸剛做好的冰淇淋變成脆皮巧克力，口感超讚，好好吃！」當時食品工業尚未發達，原料都是真材實料，好吃的程度是即使當時一碗陽春麵15塊，冰果室一碗冰要40塊，依然門庭若市。

Miky決定做冰延續家族的記憶，但要用從小被養刁的嘴做冰簡直為難自己，有添加物的原料都不合格，她只好自行研究；而且不像美式冰淇淋使用大量鮮奶油的濃郁，歐式（義、法）冰淇淋著重食材風味的平衡，這又是另一個困難之處──使用全天然的原料，就意味製程得跟著食材變化，「氣候會影響果實的酸甜與風味，拿到作物原料才發現今年跟去年的味道不一樣，比例都要重新調整。」如何保存食材讓風味不變也是一門學問。

除了到店裡嘗鮮，1982法式冰淇淋亦提供宅配，希望把理念與議題傳得更廣。
除了到店裡嘗鮮，1982法式冰淇淋亦提供宅配，希望把理念與議題傳得更廣。

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀

彰化三鄉鎮無長照衛福大樓 一鄉喜獲捐地剩兩鄉鎮待努力

吃過「晚崙西亞」冰品嗎？台糖台南總公司限量販售

土地掠奪藝術展 桃園農地守護聯盟反綠捷G12大面積開發

代前地主繳土增稅 可列成本

相關新聞

煥然一新的真食饗宴

以蔬果、香草、花卉為食材，給予身心深層的照顧；專注於切菜、烹煮、擺盤每一個料理環節，把食物做成喜歡的樣子；捨棄一切化學添加物，享用「真食」純粹的美味。從為家人做飯，到在淡水開「真食．手作」餐廳，廖千慧（Vicky）的信念不曾改變：「我希望吃的人可以被療癒，每道料理都有我的祝福在裡面。」

順著柴火之流 窯烤料理暖胃也暖心

踏進臺南的後壁國小，擅長以柴火、土窯烹飪料理的劉曉栴，正與野地森活創辦人Emma帶著幾個學員，圍繞在剛建好的土窯旁上課。「他們得上完共38小時的課，才能真的學會善用土窯，不然等我離開之後，土窯總有一天會變成擺放在這裡的裝置藝術而已。」已有上百人教學經驗的劉曉栴如此說著，這是她的堅持，也是她對柴火的尊重。

遇見臺灣可可的農情蜜意

面對緊湊高壓的生活，吃一口帶有濃郁香氣及綿滑柔順口感的巧克力，是撫慰人心的最佳選擇。「如果巧克力有療癒的力量，那臺灣可可巧克力是身心靈的救贖。」喜愛苦甜巧克力的張天奕，吃臺灣可可製作的巧克力後驚豔不已，毅然與妻子陳佳慧攜手創業，搭配多種臺灣茶葉，做出台味十足的茶香風味巧克力。

臺灣手工糖果 與農共好的樸實

走進瀰漫著甜香氣息的「樸實工作室」，看著創辦人孫嘉豪一邊拿著木勺刮取鍋邊的棗泥，將其與麥芽糖混合均勻，一邊娓娓道來自己與棗泥糕的緣分從何開始，又為什麼會想投入這個產業，才知道這一顆顆「臺灣手工糖果」，不僅療癒食客的心，更包含一群人用心關懷土地及文化之情。

融化在舌尖的沁涼 療癒土地也治癒人心

連續劇裡，失戀的主角一邊哭一邊挖著冰淇淋送進嘴裡，想冰敷受傷的心、融化鬱結的情緒，因為冰淇淋總能讓人破涕為笑：小朋友手拿一球叭噗笑得開懷；青少年對著夜市裡高聳的霜淇淋歡樂尖叫；大人拿著湯匙挖著冰淇淋優雅談笑。雖說越療癒的食物越罪惡，高油高糖高熱量，但如果能好吃又健康，甚至把療癒散播出去呢？

冷鏈技術加持 美國也能吃到臺灣爽脆清甜番石榴

番石榴在臺灣經過多年品種改良，爽脆清甜的口感跟高營養價值的特性，已成為最受國人喜愛的水果之一，亦是旅外僑胞或外國觀光客來臺灣必吃的水果，加上幾乎是周年可生產的特性，使得番石榴不但是臺灣的國民水果，也是具備外銷潛力特性的果品。在行政院農業委員會（簡稱農委會）經過近10年的諮商爭取，美國於2019年10月通過檢疫規範、同意臺灣番石榴鮮果輸入美國，然而過去保鮮技術無法克服使得出口量一直無法擴大，所幸農委會科技處投入冷鏈技術研發、開發出番石榴輸美的技術條件，在產官學研公私協力下，於去（2022）年12月實際海運出口，以40呎貨櫃運至美國洛杉磯，既符合檢疫條件又確保到貨品質優良，順利進入美國通路販售，終於在美國也能吃到臺灣爽脆清甜的番石榴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦