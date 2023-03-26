高雄農業的蔬果金鐘罩 將新鮮直送餐桌 冷鏈鐵三角與梓官農會

【文／顏怡今、何宜嬨 攝影／楊為仁】

冷鏈黃金鐵三角 高市農業經濟的護國神山

高雄的農漁畜牧業均十分發達，其中蔬果類農產更是臺灣重要的產地，舉凡鳳梨、玉荷包、芭樂、蜜棗等熱帶水果，高雄的產量更是全臺灣數一數二。為了讓全臺灣甚至全世界都能吃到「高雄的好東西」，近年高雄市積極打造冷鏈倉儲與智慧物流系統，依照高雄南北狹長的特殊地形，從北往南規畫建置六龜冷鏈包裝場、加州冷鏈加工廠和大樹冷鏈園區。

高雄市農業局（簡稱農業局）局長張清榮說：「蔬菜水果等農產品與一般產品不同，具有易腐爛的特性，因此從採收開始，就必須以預冷技術迅速去除蔬果的田間熱，而在儲放和運送方面，也要有完善的冷卻技術和冷藏設備，全程不斷鏈控制溫度，才能延長農產品壽命，讓消費者吃到如同現摘般的新鮮美味。」

高雄冷鏈黃金鐵三角中，地理位置最北的六龜冷鏈包裝場，經農業局向行政院農業委員會（簡稱農委會）爭取新臺幣近1億元經費興建，預計最快今（2023）年底完工，屆時可就近處理那瑪夏、桃源、旗山及美濃等地區的農產品，年集運量預計可從3,000公噸提升到8,000公噸；半山腰地區如阿蓮、田寮等地方農產品，則可送往已擴廠升級的加州冷鏈加工廠進行預冷、截切、冷藏等後續處理；而預計2024年動工的大樹冷鏈園區，總經費約5億元，竣工後可處理燕巢、大樹等平原地區所生產的白玉苦瓜、玉荷包、鳳梨等作物，預計日處理量可達10萬公噸，除了提升產能，該園區內的滾動倉儲功能，也將成為穩定國內市場供需平衡的重要力量。

高雄市農業局局長張清榮認為，大型冷鏈集貨包裝場的建置，將成為高市農產品內外銷的強大助力，並以農業吉祥物「高通通」（右），作為推廣高雄農業的品牌形象。

南臺灣區域型冷鏈廠啟用 強化供銷戰力

加州冷鏈加工廠前身為蔬果合作社，成立於1951年，至今已有70多年的歷史，經農業局協助爭取農委會冷鏈補助加以轉型升級，於2022年正式啟用新廠，成為南臺灣最具規模的區域型冷鏈物流中心，占地面積約2公頃，是臺灣農業官民合作的成功典範。

除了冷凍及冷藏區外，還有日處理量達30公噸的加工場域，處理青花菜、白花菜、四季豆、香蕉、木瓜、玉荷包、蜜棗及蓮霧等蔬果。其冷藏區架設太陽管，創造無風保溼、溫度穩定的空間，預防農產品在冷藏過程變得過度乾燥，影響風味；在截切加工場域以顏色做區隔，嚴格管控人員進出，避免交叉感染。此外，貨物出入的物流碼頭，設置有氣密門，既可有效溫控，更可減少蟲害、灰塵等污染。

張清榮表示，時代的進步促使消費者追求飲食上的便利，將好吃的水果進行截切加工並包裝，讓消費者買回家就能直接享用。「我在日本考察時，看到當地超市裡販售經截切、冷凍、可即食的鳳梨串。」他將此經驗應用於高雄農業冷鏈的推展，不論是玉荷包或經過截切處理的鳳梨，透過急速冷凍設備的輔助，可完美還原新鮮風味，是高雄發展冷鏈物流工程的重要一環。

梓官農會投入地方冷鏈建置 延緩蔬菜老化

除了六龜、路竹和大樹的冷鏈黃金鐵三角，農業局每年投入超過千萬經費，補助農民團體更新冷鏈及添購相關機械設備，其中梓官農會於去（2022）年增加壓差預冷設備，還購入1輛8.55公噸的大型冷藏車、2輛5公噸的冷藏車，大幅提升蔬果運銷效益。

梓官農會推動產銷履歷，掃描冷藏配送車上的QRCode，即可查閱各項農產品的來源資料，樹立優質形象。

鄰近岡山、橋頭、彌陀區的梓官區，是臺灣短期葉菜類蔬菜生產重鎮。總幹事林逸昌說，梓官全區農業面積約有700公頃，集中在北梓官，以生產菜葉類及水稻為主，其中葉菜類種植面積在50～80公頃左右，每日進貨量約12～15公噸。不同於其他農會，梓官農會早年即成立產銷班從事共同運銷，農民田裡採收的蔬菜運到農會的集貨場後，經過磅、清洗後即著手預冷處理及冷藏，接著揀整分裝，最後以冷藏車配送到消費端，落實從產地到餐桌的一條龍整合。

如今梓官農會的葉菜產品主要供應國軍、學校、大型公司行號的團膳，不過約在民國70年代，梓官地區的蔬菜經集貨後，會送往臺北農產運銷股份有限公司。當時國內缺乏冷鏈觀念，加上臺灣天氣炎熱，葉菜類保鮮不易。為了延長蔬菜保存期限，梓官農會很早便嘗試各種方法為葉菜產品「抗老」。農會供銷部主任劉振華回憶，早期還在竹簍裝的蔬菜上面打冰塊，後來試過建置機械化冰水預冷機，讓整簍蔬菜通過水道來降溫。即便如此，如遇颱風登陸前一天，便會引發農民搶收，大量葉菜瞬間擠進農會，造成難以消化的損失；所幸農會積極建置預冷及冷藏倉儲設備，大幅降低損害。

導入預冷設備 葉菜保存期限倍增

梓官地區擁有得天獨厚的土壤環境，透水、透氣的土質，讓種出來葉菜青脆漂亮。一大清早，從田間收成的一簍簍白菜、菠菜、萵苣送達農會集貨場，經過磅、簡單清洗後，就準備進入重要的預冷處理。劉振華說，雖然高雄冬天的氣溫不算太高，但夏季時溫度高達40°C，若沒有做預冷處理，不用一天時間，葉菜內部就開始枯黃了。

梓官農會早在1993年就從日本引進急速壓差式預冷技術，利用負壓原理設計，抽掉熱空氣，讓蔬菜內部的中心溫度快速降到3°C左右。劉振華說，一般葉菜保鮮期約3～4天，但經預冷處理的蔬菜，其保存時間可拉長至7天左右，整整多了1倍。

蔬菜預冷處理需求增加，帶動梓官農會於2001年導入當時最先進的真空預冷設備，運用熱空氣和水的抽除，打入冷空氣達到降溫目的。總幹事林逸昌說，真空預冷和壓差預冷各有優點，真空預冷設備的作業時間短，僅需25分鐘，但單次處理量少，約2～3公噸；壓差預冷設備作業時間較長，約2.5小時，但單次處理量大，可達8～10公噸，兩者交互搭配能大幅提升保鮮效益。

除了預冷設備，梓官農會還建置了400坪的冷藏庫，將預冷後的蔬菜送進3°C的冷藏庫裡暫存保鮮，待揀貨包裝後以冷藏車低溫配送。林逸昌說，冷鏈系統的建置，成功減少2～3成的損耗，不僅獲得客戶信賴，更能增加農民收益。此外，梓官農會配合政府的冷藏蔬菜滾動式倉貯供應計畫，另將60公噸蔬菜以0～2°C冷藏儲存，每當颱風或其他天災發生時，便依照國內蔬菜運銷情勢啟動出貨，增加市場到貨量，避免供需失衡導致價格波動。

林逸昌透露，冷鏈設備促進果菜運銷的品質，而面對全球永續課題，未來梓官農會計畫以提供碳權的方式，與鄰近高科技企業洽談合作，創造更多大型穩定客戶，透過新商機帶來更大的經濟效益。

梓官農會蔬菜集貨場的滾動式倉貯冷藏室，可儲備60公噸的蔬菜，於風災雨害時出貨，舒緩市場蔬菜價格波動。

農業高雄隊就定位 讓世界看見「高雄首選」

冷鏈物流是連結國際市場、拓展臺灣農產業銷售的要角，張清榮說，不管是農民或通路，其實都很清楚「冷鏈一定要做」，但最大的挑戰還是在「怎麼做」，像是場域規畫、人流物流運轉等實務課題。他舉例，當小農想要發展自己的冷鏈系統，須先考量產品定位和市場所在，若選擇共同運銷，需要快速簡易的降溫系統；若是禮盒宅配的精緻路線，則需建置保鮮冷藏儲存系統。不僅如此，農產品內外銷的冷鏈需求也大不相同，國內市場因運送時間短，快速去除田間熱的方法相對重要；外銷國外得考量長時間運輸，除了田間處理，亦須有完善儲藏及運輸的冷鏈系統。

為推動冷鏈體系，農業局近年來不定期舉辦相關課程與研習活動，張清榮坦言，年輕一輩對於新觀念的接受度較高，老一輩即使曉得冷鏈設備的重要性，但基於對電腦等現代科技較為陌生，無法馬上改變，倒是老青二代一起經營的農家，將老農的實際栽種經驗結合青農帶入的冷鏈科技，更能加速變革的落實。

另一方面，農業局也積極布局電商銷售，整合農會、農民團體推出「高雄首選」品牌於電商平臺銷售，像是農曆年節前後的蜜棗禮盒、5月的玉荷包禮盒等等。除了在國內市場打出口碑，農業局更以「高雄首選」前往日本、加拿大等海外地區行銷高雄優質農產品。誠如張清榮所說：「我們有好的農產品，現在冷鏈設施也已跟上，只要顧好產地品質、做好儲運的鮮度控管，不管內銷還是外銷，高雄農產都能打出一片江山。」

梓官農會冷鏈流程。

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