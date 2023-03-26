全方位升級 雲林農漁畜冷鏈 從區域物流中心到特色產業冷鏈加工廠

文／楊雋珩 攝影／黃毛

「談冷鏈必須從農業整體談起，因為更大的層面，我們是在談食安、減碳和永續。」雲林縣農業處處長魏勝德開宗明義道出雲林冷鏈的視野。

根據雲林縣政府「5A++2030新農業」政策白皮書架構，他指出，其中五大願景「安全農業的倡議者、安心食材的提供者、生態環境的守護者、體驗農業的先導者、創新農業的領航者」，三大主軸「科技智農、低碳農業、產業升級」和底下30項行動方案，正說明雲林的企圖心，不只是要提供消費者最新鮮安全的農產品，也自我定位在引領臺灣農業躍入世界先驅行列的角色。

雲林縣農業處處長魏勝德指出，良好的冷鏈是從田間管理就開始把關，後續再讓農產品保持最新鮮的狀態送到消費者手中。

西螺果菜市場拚轉型 做中部冷鏈最強樞紐

「雲林是臺灣產值最大的農業縣，稻米、蔬菜、雜糧產量和養雞、養豬頭數都是全國第一，全國團膳也幾乎由雲林提供，每年我們面臨最大問題就是產銷失衡。一旦建構起冷鏈體系，一來儲存和銷售期限延長，可穩定國內產銷；再來農產品從產地到餐桌，有源頭嚴謹的作物栽培管理產出安全的東西，再透過冷鏈，包含採後預冷、儲運、配送，全程以特定溫控環境不斷鏈保鮮，如此系統性提升農產競爭力，這才有意義，而非把東西放進冷藏庫就叫冷鏈。」

針對農漁畜三大面向，魏勝德分析，農糧部分臺灣近三分之一蔬菜來自雲林，西螺果菜批發市場交易量占全臺第一，周邊眾多的初級處理場、分裝場等合作社場各有穩定合作的農友，會將收來的原料依照品項特性和通路屬性，進行不同溫度、重量、包裝型態的冷鏈流程。

「農民早上採收、初步挑揀淘汰菜葉後，中午前運到初級處理場分級、包裝、暫存冷藏庫，等理貨完畢，隔天清晨物流車再配送全臺市場或超市，冷鏈至此都很完整，現在反倒是消費者從超市冰櫃買回去、放在各家冰箱這一段可能成為冷鏈斷點。」為提升各節點保鮮效能，他補充，去（2022）年雲林重大冷鏈建置先後迎來兩個好消息。

一是遷建營運超過20年的西螺果菜市場，其轉型計畫已獲農委會核定第一期硬體照明工程7,000萬經費補助，將改善整體老舊的機電系統、換裝LED燈並增設大型冷藏設施，提升場內近1,000名交易攤商的作業效率。二是全臺5處區域冷鏈物流中心，雲林西螺已率先動土，預計2023年6月完工，由漢光果菜生產合作社負責營運，設有低溫處理室1,399坪、冷藏庫700坪、裝卸碼頭43座和冷藏車48部，配合前端作物專區計畫生產，每年可增加蔬果預冷處理量6萬噸，降低農產損耗率，協助雲林及彰化、嘉義、臺南等鄰近縣市做到產銷調節。

農糧署補助西螺果菜市場啟動環境整修及冷鏈物流專區建置計畫，第一期經費將優先用於改善場內照明設備、分電表等工程。 （攝影／薛穎琦）

智慧養殖串連冷鏈保鮮 建置全臺屠體評級示範點

在水產和畜產部分，30項行動方案中的「擴大水產品加工冷鏈物流」、「活化土地建置整合截切與冷鏈之屠宰場」及「建立屠體評級制度，提升產銷履歷價值」已列出具體改革方向。

雲林主要漁產業包含文蛤、臺灣鯛等，魏勝德提到，例如台灣鯛生態創意園區、雲林縣口湖漁類生產合作社總經理王益豐，是目前全縣的輔導典範。他成功結合物聯網（IoT）感測設備打造智能魚池，較傳統魚池節省93％用水，可大幅降低氣候影響、穩定漁獲產量及品質，且臺灣鯛收成後直送園區加工廠，從安全養殖到冷鏈加工，生魚片等級的新鮮鯛魚片，吃進嘴裡散發自然鮮甜。農業處將繼續輔導其他業者導入智慧化技術與冷鏈設備，強化雲林水產的運銷體質。

2022年9月，成立40餘年的雲林縣肉品市場啟動廠區重建工程，目標打造全國第一座符合國際標準的畜產冷鏈物流園區。魏勝德說：「雲林豬飼養頭數156萬頭、占全國29％，肉品市場每天屠宰2,500～3,000頭肉豬，現在我們最大的改變是要建立屠體評級制度，整合電宰、屠體評級、分切到豬肉運往各地分切場的程序，皆符合現代化冷鏈水準。」

他解釋，一般活體運輸距離越遠、風險越高，且傳統活體拍賣模式始終存在導致豬隻緊迫等缺點；未來肉品市場重建和新屠宰場設立，本身具備鄰近養殖場優勢，加上肉豬經人道致昏屠宰、肉品經專業屠體評級師決價後，即以冷凍物流直輸消費地，豬肉生菌數減少、品質統一驗證無虞，可持續提供讓國人放心的優質豬肉製品。

雲林供應全臺三分之一豬肉，推動畜產現代化轉型的重要目標包含建立屠體評級制度，並整合上下游養殖、截切、冷鏈體系。 （攝影／林韋言）

三級架構優化產銷 土地和資金是輔導重點

冷鏈發展需要中央和地方攜手推動，目前雲林縣農業處至少輔導縣內28家合作社場向農委會申請冷鏈補助、共11家通過，總計集貨場面積達6,819坪、冷藏庫4,283坪、低溫處理場124坪。另外，縣府2022年亦編列近3,000萬預算，協助26家農民團體增設冷鏈設施，期望透過衛星場域的連結，共同完善全縣冷鏈體系。

「我的概念是冷鏈應分為3個層級。」魏勝德指出，第一級是衛星，即農企業依產業別各自建立的冷鏈加工廠，例如牛番茄的展鮮、地瓜的阿甘薯叔、胡蘿蔔的VDS活力東勢；第二級是區域，針對雲林特色農產業設計，能適時幫助未達標竿型規模的小農緩解產銷困難；第三級是全國，如漢光負責營運的大中區冷鏈中心，在產季時發揮調節供貨功能，穩定國內農產價格。

除了資金，當前冷鏈建置遇到最大的阻礙是土地合法性。魏勝德坦言，因農民預定建設場域多位於農地，容易產生與現行法令衝突之處，縣府盡可能在法令許可範圍內，協助農民取得容許使用或用地合法化。即便挑戰不小，2022年底雲林冷鏈又有兩名生力軍出線，分別是國內牛番茄最大供應商的展鮮農產生技公司和來自「地瓜的故鄉」水林的瓊埔合作農場。

不再怕產季滯銷 展鮮擴充牛番茄加工

展鮮農產由董事長鍾建展創立至今近20年，專注生產溫室離地栽培的高品質生鮮牛番茄，每年與雲林、嘉義、南投等地上百位農民契作，年產量8,000公噸，首創客製化21種分級規格，長期供應麥當勞、王品、Subway、全聯等連鎖餐飲和通路，更進一步開發「小紅牛」番茄美妝面膜、益生菌等生技產品。但因牛番茄季節性明顯，一直以來鍾建展最大的困擾就是產季嚴重失衡、價格落差過大。

展鮮董事長鍾建展導入現代化農產冷鏈管理技術，使牛番茄能保存長達一年的時間，有效調節產期缺口。

「以前沒有冷鏈，牛番茄是熱天要進口，冷天就倒掉。」鍾建展感嘆，牛番茄全年6個生產區間，12～3月平地期往往全臺大出過剩，6～10月則只有一定海拔地區能生產、產量大減，價格可從冬季量產時的每公斤3～5元飆至260元，價差高達40倍，甚至須仰賴進口才能滿足下游供需。

因此3年前，他開始在原廠區旁籌建冷鏈加工廠，2022年11月正式啟用，使牛番茄儲藏時間從原本1週大幅延長至2年。當冬季盛產時，他們將部分次級品透過洗選、截切、IQF急速冷凍流程，製成冷凍番茄塊、丁、泥、片產品保鮮儲存。不僅調節夏季產期缺口，「過去業主都希望以全年均價簽約，方便計算成本，只是我們一直很難把價格控制在穩定區間。現在番茄用冷鏈凍起來，我給你整年均價每公斤50～60元不成問題。」鍾建展振奮道，未來更有實力擴大供應全臺學校團膳、國軍、遠洋漁船和空廚業者。

展鮮生產的牛番茄泥、切片、切塊等加工產品，產銷過程符合最嚴格的國際食品安全認證，未來有望供應全臺學校團膳、國軍及空廚。

除了有效解決產銷難題，冷鏈從減少食物浪費、開創加值商機的角度觀察，也是一項把「泥土變黃金」的利器。例如速食店漢堡需要的生鮮番茄規格較高，不能有任何形狀、表皮破損或色澤瑕疵，量販超市次之，若是裂果，則超市都不要。「但農民種出來就是會有這些東西，拿來打泥做成義大利麵醬料、即食濃湯包都很好，好比火鍋餐飲企業海底撈，就希望我們研發有番茄丁果肉的火鍋湯底。」

往年展鮮因次級品和損耗，每年被迫倒掉總產量16％、約500公噸牛番茄，現在這些番茄的利用率大增，鍾建展補充，未來等冷鏈加工廠運作成熟，他們也有意願協助代工鳳梨、芋頭、玉米等其他作物量產過剩時的冷鏈加工，為全臺農業創造更高的經濟效益。

牛番茄經分級後，符合生鮮需求的品規即進入通路，其他略有瑕疵的次級品透過清洗、截切加工及冷凍保鮮儲存，一樣不浪費。

牛番茄經分級後，符合生鮮需求的品規即進入通路，其他略有瑕疵的次級品透過清洗、截切加工及冷凍保鮮儲存，一樣不浪費。

用冷鏈鎖住最優質的地瓜 阿甘薯叔推升甘薯產值

雲林水林是「黃金地瓜」台農57號最大產區，平均每5條有2條來自此地，近年在地品牌「阿甘薯叔」推出超過30種地瓜加工產品的百變吃法，幕後推手正是獲頒2022年全國模範農民的瓊埔合作農場理事主席蘇嘉益。

20幾年前，原任職飯店廚師的蘇嘉益有感地瓜價格起起伏伏、農民常血本無歸，因此返鄉創立瓊埔農場，逐步輔導農民加入集團契作，導入育苗、友善農法和科技化栽培管理技術，是全臺第一個通過甘藷作物GGAP和產銷履歷雙驗證的甘藷產銷主體。

「我們從最開頭生產就把關地瓜的品質。」蘇嘉益分享，瓊埔技轉農試所的健康種苗技術提供農民栽種，第一地瓜形狀變漂亮，第二產能提高，第三施肥用藥支出減少，等同讓農民收益增加。有了這些基礎，「瓊埔再透過冷鏈把前端產出的地瓜保存起來，後續供應鮮果或加工的品質才穩定，因為我們是在最當季採收最優質的地瓜進到冷鏈系統。」

水林鄉地瓜種植面積廣達上千公頃，瓊埔一條龍育苗、種植、加工行銷，與農友契作的台農57號黃金地瓜、台農73號紫心地瓜滋味甘甜。

從設計規畫、取得土地到成功申請建照，蘇嘉益花費近4年才完成第一期冷鏈加工廠建置，2022年11月方啟用，第二期冷鏈工廠預計2023年動工。「目前一期廠房是加工區搭配部分冷鏈倉儲，儲存量不大、較屬於周轉性質，未來二期完工，就能擴大儲放更多契收地瓜。」他提到，地瓜每年大量採收落在12月底～3月，無冷鏈時價格極容易崩盤，如今地瓜採後快速清洗、截切、冷藏，後續可全年度供應加工業者及銷售端，生產者收入獲得保障，也讓消費者一整年都吃得到最香甜綿密的地瓜。

冷鏈的多重效益，還包括對內的人力運用及對外與廠商間的供貨信任度。「以前整個採後消化進度很吃緊，短期內需要大量人工甚至加班來做前處理，但非產季例如5月後，又變成人力不曉得要用去哪。現在有冷鏈，我大可逐月企畫不同的加工品項進行產能排製，調節庫存中須優先處理或客戶想要的初加工、精加工地瓜，讓員工穩定生產。廠商最在意的不斷貨問題，同樣能完善地幫他預先儲存，做到全年精準供給。」

冷鏈加工廠一樓負責地瓜清洗、截切，例如烤地瓜產品須先切掉頭尾，並汰除太大或形狀不好的地瓜。

地產地加工品質最鮮 外銷市場大有潛力

蘇嘉益對生產、加工下足苦功，也憑藉自身對食材和市場口味的敏銳度，不斷開發地瓜脆片、地瓜薯條、冰烤地瓜及創新的地瓜香鬆、地瓜拿鐵等熱銷產品，不僅打響水林地瓜名號，更外銷日本、澳洲等國。對甘藷產業前景滿懷信心的他說：「有冷鏈倉儲設在產地，現在我們最大優勢就是地產地加工，品質新鮮，運輸成本和碳足跡減少，不怕與其他國內外業者競爭。」

瓊埔合作農場理事主席蘇嘉益分享，「冷鏈第一可幫助農民解決產銷失衡，第二可讓客戶有安心的貨源供給。」

魏勝德呼應，「如今雲林不能只思考臺灣的農業，而要思考全世界的農業，因此想打國際盃，冷鏈太重要了！」做好冷鏈，農產品質和價格相應提升，展望的市場格局大不同，且和政府希望促進產銷均衡、增加農民收入的目標不謀而合。他提到，縣府將持續透過拓展外銷補助獎勵計畫，協助縣內農產品與國外通路建立長期合作關係，近年已初步鎖定華人集中的新加坡做為目標市場，累計至2022年11月，共外銷超過187公噸高麗菜、紅蘿蔔等蔬菜成為新加坡超市常態商品。

未來雲林將繼續透過冷鏈投資，挑選在地如黑金剛花生、烏魚子、茂谷柑等優良品項開拓通路、深化雲林良品品牌，「把臺灣人的胃，甚至國際的胃，都照顧好。」

阿甘薯叔販售地瓜脆片、地瓜拿鐵、地瓜薯條等多樣產品，冰烤地瓜甚至熱銷日本。

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