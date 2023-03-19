建構現代化農產冷鏈體系 用好品質結合加工提高農民所得

【口述／行政院農業委員會主任委員陳吉仲 採訪．整理／葉小慧 攝影／吳尚鴻】

冷鏈建設對臺灣農業發展為何重要？大家知道Farmind株式會社是日本非常重要的蔬果流通企業，Farmind的堀內達生社長，自2016年以來，每次與我會面，他都一定會提到冷鏈議題，包括2020年2月臺灣鳳梨遭到中國禁運，我們進行視訊討論時，堀內社長給臺灣的建議，就是一定要有冷鏈系統（Cold Chain System），只要冷鏈做得好，臺灣農產品內外銷品質維持一致水準，要確保絕對沒問題。

完善農業冷鏈體系 有助確保與提升品質

以鳳梨為例，臺灣鳳梨產季是2～7月，而5、6月臺灣氣溫已經來到20～30°C，田間溫度甚至超過30°C，假如沒有整體適合的採後處理與冷鏈物流，鳳梨外銷日本不可能達到去年的近1.8萬公噸。冷鏈並非越冷越好，而是需要適合的溫度，不管農漁畜產品都一樣；起初臺灣鳳梨出口日本，是以11～13°C進行溫控，沒想到上架超市後，在回溫至20°C的過程中產生「黑心」，隨後調整為適合鳳梨的13～15°C。

完善的農產冷鏈體系有甚麼好處？第一點是提升品質。臺灣鳳梨外銷日本有兩種型式，一是整顆生鮮，二是截切鳳梨，做好田間採後預冷，確實解除田間熱，可以讓截切鳳梨在超市上架後多2天的壽命。當農產品上架品質維持良好，壽命變長，這對消費者與農民是莫大的幫助，消費者總不希望買回家之後，今天沒吃明天就壞掉了，對農民而言，冷鏈可以幫助農產品延長壽命和維持品質，最後反映出來的就是價格上升。又比如雲林美生菜成功外銷中東杜拜，運輸船期長達3個星期，到了杜拜一樣生鮮沒有變黃，冷鏈當然是關鍵因素，類似例子不勝枚舉。

魚肉蛋等漁畜產品也是如此。以國產生鮮豬肉為例，豬隻屠宰後運輸到消費市場至少要8個小時以上，若是夏季天氣高溫溼熱，溫體豬肉生菌數上升，衍生食安疑慮，若採用全程維持10～20°C，品質安全會更好。消費者到傳統市場買完豬肉回來，第一個動作也是先冰起來，為什麼從屠宰場到市場，卻沒有全程冷鏈呢？因此前行政院長蘇貞昌拍板肉品冷鏈示範體系政策時要求，在全臺傳統市場6,000個畜禽肉攤位，提供補助設置溫控設施，同時以透明玻璃讓消費者能直接看到豬肉生鮮的樣態，不管外面天氣多熱，我們的溫體豬肉，都能維持在適當冷藏溫度10～20°C。

冷鏈空間足夠 有助產銷調節並提高所得

冷鏈的第二個目的是產銷調節。農產品特別是蔬菜水果有一個宿命，一旦量多價格就跌，但這是在什麼都不做的情況下，以3月即將採收的恆春洋蔥為例，農委會協助農民團體建置洋蔥冷鏈措施，讓洋蔥在3月收穫入庫之後，再慢慢地與市場對接，這樣價格就不會下滑，因此冷鏈當然有助於產銷調節，使產品價格維持在一定水準，有助於維持農民所得，而冷鏈空間較大的業者對市場就有一定影響力。

陳吉仲主委說明，冷鏈可以幫助農產品延長壽命和維持品質，最後反映出來的就是價格上升。

再以豬價為例，經濟學蛛網理論指出生產期長的農產品價格會反覆循環變動，今年價格好，明年養多了價格就下滑，但這幾年的豬價不再是如此，能夠維持在一定水準，主要因為農民依計畫生產，加上產業單位調配得當，再搭配凍存機制，適時釋出補足市場缺口，維持了價格穩定。所以冷鏈真的太重要了！可以維持品質及價格，對消費者與農民都是正面的。

農產冷鏈不斷鏈 大中小型建置有一套

農漁畜產品的冷鏈建置計畫是從水產品開始的，在我們發現冷鏈效益很好之後，進一步將整體冷鏈推動經費提高至2年126億元，執行期間為4年（2021～2024）。如今冷鏈建置的目標清楚，那要怎麼做？我們將會依循以下幾個原則。

一是不能斷鏈。如果有斷鏈，消費者拿到農產品就可能出現問題，因此臺北農產運銷公司2022年12月啟用了全臺第一的低溫卸貨拍賣區，將不同蔬菜水果實施不同低溫的冷鏈管理。北農做了，產地當然必須跟著做，讓農產品從產地到消費者手上，都能全程不斷鏈。

二是農漁產品項目眾多，冷鏈設備應在哪裡設置？我們有幾個優先順序，從國際級的旗艦型物流中心、區域物流中心、批發市場／肉品市場到各地農民團體／農企業，這四種層級不同，並有各自設定的目標。旗艦型物流中心主要為了出口設置，以農糧產品冷鏈為例，將於桃園和屏東各設置一處，屏東國際保鮮物流中心目前已建置完成，桃園仍在建置中；區域型物流中心則參照Farmind的設置概念，以200公里方圓設置集貨與冷鏈物流節點，並優先以產區為核心設置。

區域型物流中心既可以供應國內市場，也可以配合國際外銷，例如我們在臺南玉井設置的農產加工及冷鏈物流中心，不僅可以讓玉井芒果外銷日本和韓國幾百公噸，更多是處理供應內銷的幾千公噸，這種層級在以前可以說都沒有做到，都是這次開始投入。在這個層級同時搭配升級檢疫處理場，包含蒸熱處理（如芒果）和低溫處理（如文旦柚）等。以前蜜棗外銷可能要拉到臺灣中北部進行檢疫低溫處理，但蜜棗產地都在屏東和高雄，等於從南部拉到中北部處理完再拉回高雄港運輸出口，相當不具效率。

此外，處理場量能不足，也大幅影響外銷量能的上限。以前文旦外銷日本有量能限制，因為文旦柚需要1°C以下低溫處理，進一次處理場就需要12天，而文旦柚採收1個月就採收完成，量能不足下就無法當季整場輸出，這是長期以來農業部門沒有解決的問題。

再以芒果為例，玉井的蒸熱處理場設備老舊，導致芒果耗損率過高，如今進行升級之後，設備全部換新，明顯降低耗損率；在此同時，屏東將加設處理場，枋山、枋寮的芒果出口也不必再拉到玉井或小港，直接在屏東進行即可。換句話說，區域物流中心還可以做蒸熱或低溫檢疫的處理，自然有助於外銷出口，未來出口量能逐漸擴大到滿足現有農漁畜產品出口的需求。

農產品外銷須經檢疫多道關卡，如何保鮮維持品質以及提升處理量能成為重要目標。 （圖片提供／防檢局）

批發市場／肉品市場則著重於場地設備的升級與改善，從果菜批發市場，例如臺北、板橋、臺中和新化，到肉品市場，如旗艦型的嘉義縣肉品市場，以及區域型的桃園市和雲林縣肉品市場。特別是肉品市場與屠宰市場，目前由地方縣市政府主導的幾乎沒有導入HACCP，國產豬肉品質很好，賣給國外的豬肉產品有HACCP，國內也應導入，這些我們都會進行協助，建立完善的屠宰與冷鏈體系。

冷鏈搭配加工 提升農民收入的好工具

水產品冷鏈建設是最早啟動的大項，動工中的將軍智慧水產冷鏈物流中心（簡稱將軍水產冷鏈）是屬於區域型物流中心。臺南將軍是虱目魚的產區，往年虱目魚容易發生產銷失調，現在建置將軍水產冷鏈之後，將會結合漁產品本身的簡單加工處理，包含分級、二去三去、分切等，如此一來虱目魚價格能夠獲得支撐，解決大出價格就下跌的問題。已完工的高雄興達港區漁會加工廠，2年多前即透過漁業署建議結合加工，將石斑魚加工（三去三清），再透過急速冷凍與分切後，賣到學校午餐或其他通路，原本漁會經營上面臨諸多挑戰，現在則發展良好，讓石斑魚維持好的價格。

臺灣農漁產品原本外銷中國的比例高達23％，去年一整年只剩下13％，減了的10％轉移到美國、日本等市場，為什麼做得到？就是因為有冷鏈和加工這兩項重要工具進行搭配，原本銷售到中國的是生鮮活魚，禁運之後的價格仍然能夠維持，都是因為有加工和冷鏈，既可以將多餘的農產品先冷鏈庫存，又可以加工進行調節同時創造另外的需求，提供了農漁畜產品很好的價格支撐，可以說冷鏈和加工是提升農民收入最重要的兩項工具。

農漁畜產品冷鏈搭配加工，能提供一定的價格支撐，穩定甚至提高農漁民所得，圖為石斑魚加工產品。 （攝影／梁偉樂）

農漁畜產品冷鏈推動全貌圖。

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