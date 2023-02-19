從培育到選品　植人打造宅栽園地

文字／李佳芳 攝影／王士豪

宅栽的大本營位在埔里田間的隱密處，園主陳兆倫從臺北到南投創業，會踏入園藝產業的契機，其實是前一份創業失敗的慘痛經驗。

「我會來埔里是為了種哈密瓜……」陳兆倫在臺大念園藝所時，主攻網紋香瓜種植技術，畢業後信心滿滿來到埔里創業，卻在市場銷售與經營管理跌了兩跤。黯然退場的他，在彰化田尾的菁芳園休閒農場工作度過低潮期，沒想到受傷的心情被觀葉植物所治癒，也埋下第二次創業的伏筆。

用衛星地圖揪出產地

在田尾蹲點期間，陳兆倫自學種植技術與知識，累積對於市場喜好的觀察。利用田尾為植物批發大本營的地利之便，他機靈打探產地情報，首先展開「島內」收購行動。

陳兆倫表示，觀葉植物也如同時尚產業，總是上演周而復始的戲碼，於是他整理出臺灣近十年流行過、但被遺忘的觀葉植物，如女王竹芋、美葉火筒樹等，開始計劃性採購。打開Google地圖，北中南密密麻麻插上座標，全是陳兆倫拜訪過的農場。他用衛星地圖去找標的，所有顯示覆蓋遮蔭網的苗圃，他都實地拜訪，靠這蛛絲馬跡與勤勞腳，挖出園藝店不願透露的產地後臺。

目前宅栽除了火鶴、蔓綠絨、竹芋等熱門觀葉植物外，也有四成種植較冷門的樓梯草、卷柏（擬蕨類）、虎耳草、虎尾蘭、絨葉小鳳梨、雨林仙人掌等，還有農民測試培育的未上市品種，讓宅栽不像大量種植單一作物的農場，更像是一間園藝選物店。

實測種植了解微氣候

從第一年的50坪小溫室，第二年擴大到三百坪園子，如今宅栽已有三座農場共3600坪面積，按植物特性採用分株、葉插、種子方式繁衍。陳兆倫說埔里夏季夜間涼快、濕度高，適合培育觀葉植物，但渡冬是最艱難的課題，尤其今年冷冬，植物容易凍傷，出現葉片灰化、發黑徵狀，因此他在溫室加裝加熱系統，養護園區內較為珍貴的植株與幼苗。

陳兆倫也在意栽培的介質，他不用市售的預拌培養土，改用品質較好的愛沙尼亞泥炭土，「泥炭土的原料是苔蘚，經過擠壓發酵成為土壤，具有穩定、保水、保肥特性，且質地很輕，很適合居家使用。」可再加入珍珠石、椰塊等介質增加排水性，亦可用較穩定、不易崩解的火山石或發泡煉石替代。

陳兆倫表示，只要環境的空氣濕度高、沒有太陽直晒、具有良好的散射光（不開燈情況下可以舒服看書），在家種觀葉植物並不難，但養護上最容易發生給水過多或不足，建議介質微乾時一次澆透至完全濕潤，依此循環。

另外，植物新手最常遇到的問題就是不了解自家的微氣候適合種什麼植物。陳兆倫建議可以從價格最便宜的三寸盆或五寸盆下手，直接在家種植測試，觀察植物生長狀況好壞，便能知道自家適合種什麼植物了。

多數觀葉植物適合生長在散射光環境。 （圖片提供／宅栽）

火鶴之王

原產於南美洲海拔一千五百公尺的大型花燭，一片葉子可以長到兩公尺長，加上葉脈具有特殊的凹凸皺摺，又名為「洗衣板火鶴」，是火鶴中的經典品種，為陳兆倫個人最愛的觀葉植物。

巧克力皇后朱蕉

巧克力色的葉紋葉脈漂亮，在日夜溫差大的秋季時，可顯現出鮮明的紫、黃、朱紅色。對生長環境的容忍值較大，即使被陽光直晒二至三小時也沒關係，唯有春夏交際要注意紅蜘蛛。

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