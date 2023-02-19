北回歸線以南　龜背芋與她們的產地

文字／賴郁薇 攝影／梁偉樂

「22°40’30.2”N、120°32’44.2”E」這串座標密碼刻在羅鈞瀚的手腕內側，定位在北回歸線以南，是龜背芋網室入口的座標，更是他踏入植物世界的起始點。

來自熱帶雨林的綠植美感

占地一公頃的網室裡，15萬株龜背芋冉冉爬升，熱帶雨林矮層植物的天性使然，只能使勁地昂揚，在樹冠密布的林蔭下，攫取一絲光線活下去，成熟後綻開裂葉。關於龜背芋的羽狀裂葉，有一種說法是，在熱帶雨林裡，碩大的葉面必須承受雨滴、強風，於是自然演變生成裂葉；另一種說法是，裂葉可以讓日光在葉片晃動間穿透至下層。種種的雨林演化傳說，乍聽之下極有道理，至於誰真誰假？羅鈞瀚聳肩一笑。

他全然專注於照顧龜背芋，在他眼裡，龜背芋不算太嬌貴，網室設施既能滿足高光照需求，也能阻隔陽光直射曝晒葉面，且田土混合碎石砂礫正好適合排水透氣，只要定期除草、噴藥殺蟲殺菌，龜背芋便能恣意綻開裂葉的美。身為七年級生的羅鈞瀚，栽培龜背芋即將邁入第五個年頭。他投入農業單純因「想當自己的老闆」，透過爸爸熟識的地主阿伯牽線，一頭栽進龜背芋的世界。因為龜背芋有著母葉生側芽的特性，成熟的側芽可以作為切葉販售，在花藝拍賣市場競標之下，他親眼見證龜背芋行情的火熱。

戀上龜背芋的殘缺美

起初對於龜背芋，羅鈞瀚的確不存在獨鍾情愫，卻在不知不覺間愛上。他形容「就和談戀愛一樣」，雖然龜背芋非常「慢熱」，從等待種子長大、生出側芽、葉片成熟得等上大半年，沒辦法快轉，可一旦全心全意去理解，無聲互動盡在不言中。

目前在羅鈞瀚的網室裡，主要種植常見的龜背芋（Monstera deliciosa）。他曾經狂熱地想蒐集所有品種，但光是龜背芋屬就有50種左右，「越深入探索越發現根本蒐集不完。」尤其龜背芋還有不同的斑色表現，如同一本翻不完的圖鑑。

羅鈞瀚收藏了少見的特殊斑色品種，有莖節柔美細長的日本白斑龜背芋，特徵是不對稱的雪白斑點潑灑在葉片上，以及更罕見的黃斑龜背芋，他笑著說，這些特殊表徵其實是因為基因缺陷變異，如果浪漫地以人性來說，「愛是一種缺陷美。」

美工科系出身、骨子裡流淌藝術家靈魂的羅鈞瀚，也種植了有著殘破美感的大洞洞龜背芋（Monstera esqueleto），這個葉片開裂到極致的品種，也是他眼裡的寶貝。

放慢腳步 重新愛上生活

羅鈞瀚誤打誤撞走進植物世界，常因她們不經意的姿態而驚喜。他輕輕捧起龜背芋葉片凝視，又忍不住自嘲，「不像我1歲3個月大的女兒，根本不理我，至少龜背芋還會理我呀！」龜背芋的莖節狂野地亂爬，可以繞、繞、繞到很遠的另一端，從熱帶雨林來到臺灣島上將近80年，「不能只用務農專業談龜背芋，她述說的是一種居家生活風格。」在羅鈞瀚看來，龜背芋葉片美感無可取代，而且容易照顧，是營造環境氣氛的好幫手。

為了想像龜背芋在家中不同角落的模樣，羅鈞瀚把家裡填滿龜背芋，連浴室層架和地板都不放過，龜背芋的羽狀裂葉在他的生活裡綻開。他夢想未來興建一間小玻璃屋溫室，把所有的植物收藏放進去。

大洞洞龜背芋自然開裂出極大破洞，被羅鈞瀚視為一種殘破的美感。

如何挑選植株及栽培介質？

好種好養的龜背芋也會生病，大部分從葉片外觀即可判斷是何種狀態，並對症下藥。例如鏽病為真菌感染的一種，葉片會出現類似生鏽的黃褐色病斑，此時抵抗力下降，炭疽菌也容易乘虛而入，反覆交叉感染。除了使用植物專用除蟲劑、剪掉已感染的葉片，更須保持環境通風。

我的龜背芋怎麼了？

好種好養的龜背芋也會生病，大部分從葉片外觀即可判斷是何種狀態，並對症下藥。例如鏽病（上圖）為真菌感染的一種，葉片會出現類似生鏽的黃褐色病斑，此時抵抗力下降，炭疽菌（下圖）也容易乘虛而入，反覆交叉感染。除了使用植物專用除蟲劑、剪掉已感染的葉片，更須保持環境通風。

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