豢養一座都市叢林　用植物啟發創意

文字／曾怡陵 攝影／王大偉

陳普並非一開始就是綠手指。約莫2020年初時，為了遮蓋住家對面鄰居破窗的視野，朋友約他逛建國花市，讓他一頭栽進植物的世界。

綠意森林 讓四季長出不同樣貌

從當初花市帶回的兩盆觀葉植物開始，陳普種出興趣，越種越多。網路社團是他學習植物知識的重要管道，不同年齡層的玩家會在其中分享養護和購買資訊。當建國花市販售的大眾化觀葉植物已經無法滿足他的需求，他開始跑新竹、臺中、雲林、嘉義等地的溫室，蒐集稀有品種。

雖然目前養護的種類已經破百，但陳普每天大約只花半小時到一小時照顧。夏天大約兩、三天澆一次水，秋冬的澆水頻率略降為一週一、兩次。他將相近的種類放在一起，共享相似的溫度、濕度、菌類、光線等環境條件，便於照顧。「即便這只是一個露臺，還是會有乾濕的差異，慢慢觀察之後就可以找出適合不同植物的位置。」

栽種植物後，陳普開始對氣候的變化有感。如果將要迎接炎熱的夏季氣候，他會準備有助於空氣循環的風扇和降溫的噴霧設備；若是天氣寒冷，他會用布幕遮蓋整個露臺達到防風效果，也會透過煤油暖爐或燒木炭來加溫。

陳普對露臺的關心也擴及整個城市，開始關注居民種植的植物種類，更仔細地觀察這座城市，將所得融入創作中。

樣貌多元的羚羊石斛蘭讓陳普深深著迷。

與自然親近的創作歷程

就讀研究所時期，陳普就曾繪製植物，他將攝影作品放進建國花市，讓作品與場域對話。此後，喜歡奇幻生物的他又延伸出《黑青》（Black and Blue Cosmos）系列作品，以墨色塊面和螢光綠線條繪成植物果實、種子以及動物，十多年來已經創作出上百種角色。

「不論是實體的雕塑，或是虛擬的數位創作，我一直在創造一種生態系，讓它處於有機的成長狀態。」2022年的《無生無》作品探討植物間彼此附生、競爭、共生而成為的生態系，比《黑青》更偏向純藝術的表現，更能突顯植物的形狀和樣態。

植物的養護過程提供陳普源源不斷的靈感來源。葉子和根系的型態、細節，都轉化為創作的養分，也帶來超越瓶頸的力量。「植物是永遠觀察不完的，有很多元素可以提取，當你用自己養的植物來創作的時候，感覺會很不一樣。」

陳普在創作《黑青》時加入種子的概念，希望各種元素可以不斷生長、變化成不同的角色和生命狀態。他敞開連接各種社會脈動，觸發新的創作火花。不只平面、雕塑等實體創作，他也結合數位NFT、當代藝術等媒材進行實驗，讓創作生命得到更多元的延續。

植物引領創作 走向更深更廣的維度

2022年為新竹市湖光島藝術節創作的「光獸Mossmo家族」，是陳普最喜歡的作品之一。最大的光獸高達14公尺，對他來說，這已巨大到成為「空間」的概念，可以在其中營造不斷變動的有機生態。他在光獸腳下種植各式植物，也轉化為宣傳影片中的影像，讓光獸踩著植物緩緩前行。

《黑青》系列作品足跡遍及歐亞非三大洲，也在國內各地巡迴。2018年在松山文創園區的大型裝置，成為引發話題的新地標。2019年，《黑青》更結合飛魚等在地原住民元素，並融入臺東設計中心的空間，邀請民眾互動。

各地的展演交流為陳普注入創意活水，透過知識的挖掘，也開拓創作的新維度。透過史料的查找，他發現原來天南星科植物與早期蘭花貿易有許多關聯，進而開始著迷於蘭花的世界。他興奮地表示蘭花不是只有常見的蝴蝶蘭，還有很多氣質細膩、適合襯托空間的小型蘭，也述說達爾文對大彗星風蘭授粉方式的推論、蘭花在恐龍時代即存在等發現。接下來他計劃將蘭花結合於創作中，傳達其豐富的內涵。

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