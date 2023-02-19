文字／謝欣珈 攝影／陳建豪

取名苜一，採「苜」字可愛的形象：眼睛盯著草，無比專一——正在製作生態缸的Dora就是如此，瞳孔裡滿滿生命力的翠綠。她說起草木生動有趣，例如講植物移植做苔球前要把根的泥土清乾淨，「但不能太乾淨，太乾淨植物容易受到驚嚇，像突然脫光它的衣服，要恢復生長就會比較久。」或者聊到拍攝植物，Dora強調「葉子最漂亮的地方就是植物的臉」。

苜一植栽座落於高雄市鹽埕區新樂街一棟改造過後的老屋中庭，得先穿過專賣日本酒的「屋物清酒」，抵達露天的中庭，就像《龍貓》電影裡姐妹倆闖入龍貓的洞穴，周圍的植物紛紛歡欣鼓譟。在這裡可以歡愉地感受生意盎然的包圍，讓自己融入其中，享受陽光灑在身上的溫暖力量。

講究自然與美的平衡

Dora進入植栽領域、創立品牌的契機要回溯到童年，「我媽會在前後院種菜、種花，我就是她從小培養的澆水工。」全家假日也會一起到臺東太麻里的淺山郊遊，從此種下與山的連結。長大之後雖然沒念相關科系也沒做相關行業，但Dora仍然持續爬山健行，媽媽營造出的環境綠意，自然也讓植物成為她生活的一部分。

直到進入花店工作，植物對她而言才轉化為一項專業。雖然觀葉植栽只是工作中的一小部分，但Dora曾經前往歐洲打工，接觸許多觀葉植物，加上她更喜愛草木類植物展現的生命力，彷彿隊友可以互相鼓勵，一起努力成長。尤其喜歡充滿線條感的斑葉山蘇，總是令她在國外想起臺灣的蕨類與苔蘚。

Dora用喜愛的素材製作植栽，把長年走訪山林感受到的大自然氛圍與樣貌，經由苔球、上板、生態缸等創作呈現出來，「像這一板我非常、非常喜歡，因為它夠自然，線條、比例很漂亮，展現自然與美的平衡。上面的山蘇、兔腳蕨、長葉腎蕨、石松都來自山林，都是它們原始的樣子。」

「自然」是Dora創作的追求，也是她對待植栽的初心理念，更是她想推廣的觀念。「給植物類似它原生地的環境，所以購入植栽前首先要了解環境，再來選擇適合的植物。像南部陽光充足、乾燥，比較適合樹木類，如白水木、柏；北部陰天濕氣重，適合青苔、蕨類生長；冷氣房的話不用太多日照也能長的粗肋草、黃金葛、合果芋都可以。」

逐漸照顧出心得之後，再挑戰多種植物混合的植栽創作，進一步挑選適合自己也適合植物個性的介質、型態。「其實種植物到最後也是在了解自己。」她曾經遇過一位老闆想在夜店布置大量植栽，「我跟他說光線會不夠，需要白天把植栽拿到外面晒太陽透氣，晚上開店再擺回去，後來他顧到放棄，因為每天都很醉沒有時間照顧，最後改成人造植栽。」

從植物角度出發 創造微觀世界

店內提供各式各樣的植栽讓客人選擇。

若想自己動手做，讓環境有更多溫度與生命力，Dora建議苔球與上板是比較容易的入門款，只要注意幾個小眉角，就能和茂盛的植栽一起擁有大大的成就感。苔球是將植物的根包裹在介質中的球形小植栽，苜一的苔球還有個明顯的特色是放置在玻璃缸中，「這是我構思出來的養育方法，有點像是生態缸的概念，在乾燥的南部可以維持青苔的濕度。」

缸底的石頭則是新手友善的小巧思，「石頭高度是計算過的，澆水到與石頭等高就好，讓植物慢慢吸水，等到沒有積水再補。透明缸可以觀察水量，減輕新手的『澆水強迫症』，因為很多時候植物都不是渴死，而是被淹死的。」

上板則是一種模仿樹林裡附生植物攀附在樹幹上的植栽類型，近來最火紅的就屬鹿角蕨，而蘭花則是永不退流行的選擇。如果想追求更大的創造性可以選擇生態缸，在透明的玻璃缸裡造景，蓋上蓋子維持濕氣有迷霧森林的恬靜；不蓋蓋子養仙人掌則有沙漠玫瑰的狂野。植栽選擇更豐富，但也意味著需要更細緻的審美眼光去布置，並時常修剪維持。

上板

製作材料：銀葉鹿角蕨（或其他喜歡的植物）、有吸水性的板（最常見的是木板、水泥板）、水苔、0.3毫米的尼龍線（釣魚線）

製作方法：植物脫盆後剝除部分根，在板上鋪一圈水苔之後將植物上板，若使用鹿角蕨就要注意芽頭需朝上，長出來的葉子才有美麗的弧度。擺好位置之後以尼龍線開始規律纏繞固定，注意要避開植物中心，纏繞時不要拉得太緊，讓附生植物有空氣感。植物固定之後就完成了，切記完成後一定要沖水，因為上板過程易使植物太乾燥，有時甚至可以將板連同植物泡進水中，確保植物有喝飽水。上板後照顧非常簡單，只要觀察水苔表面乾了就澆水或整板泡水，維持濕潤度即可。

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