漫步蓮華池　望見葉的無窮樣態

文字／李盈瑩 攝影／蔡易儒

「蓮華池四周群山環繞，並迎接來自日月潭及鄰近的豐富水氣，使得這裡相較於中部其他山區更為多雨，孕育出像是蕨類、原生蘭等高度仰賴環境濕度才得以生長的植物。」臉書粉專「識野生態」的版主林翰羽為我們解答。稍作對照，鄰近的埔里雖然也是山勢環繞的地方，但因地勢開闊緩坦，難以留住水氣；而同樣潮濕的溪頭，則因早年開發為柳杉人造林，不像蓮華池仍保有接近原始的天然林相。

外觀、氣味、質地 重新解構植物

透過林翰羽的雙眼，像拿著放大鏡去認識這片蓊鬱山林。從葉色切入，能見到蔓爬在樹幹上的荖藤成葉，呈現綠黑油亮的色澤；同樣跳脫一般綠色葉的，還有葉背呈鏽紅色調的火燒柯，仔細觀察還有難得一見的菱形奴草寄生於根部。若從葉脈切入，攀爬的菝葜擁有接近平行的三出脈；珍珠蓮則能從葉背看到許多桑科榕屬皆有的封閉側脈。

有趣的是，山林裡有不少植物屬於「小時了了，大未必佳」的類型，比如柏拉木的幼葉具有強烈裝飾風格的白色斑點，長大白色斑點會漸漸消失；山林常見的江某幼葉則具不同程度的深缺刻葉緣，成葉則轉為平滑完整的全緣葉。除了以眼觀看，氣味與質地亦是觀察的方式，搓揉墨點櫻桃的老葉，能聞見清雅的杏仁味，土肉桂則富有肉桂微甜、微辛辣的氣息；若從觸感去認識，懸鉤子的葉片具絨毛感，其餘還有紙質、革質、光滑或粗糙等不同質地。

蓮華池因氣候特殊，擁有其他地方不容易見到的桃實百日青、台灣紅豆樹、南投石櫟等特有喬木，更擁有亞熱帶森林常見的附生植物，包括野外難得一見的臺灣原生蘭，以及風不動、柚葉藤、長果藤、拎壁龍等爬藤植物，還有鬼桫欏、觀音座蓮、三叉蕨、卷柏等蕨類，讓蓮華池成為層次十分豐富的中部小雨林。

從養蝶起始的觀葉之路

談起林翰羽接觸觀葉的始末，可追溯至童年時期。因為母親為埔里人，出生在這座曾有「蝴蝶王國」之稱的小鎮，自然對蝴蝶十分熟悉，在他們位於臺中潭子的院落，某日橘子樹上吸引了無尾鳳蝶前來產卵，在母親手把手帶他從卵期、幼蟲期、化蛹的完整歷程飼養過一回後，林翰羽自此就深深著迷於蝶類幼蟲的飼養。

為了養蝶，林翰羽從小學就開始到山裡尋找幼蟲的食草植物，進而認識森林裡各種植物與昆蟲，一路念了相關科系，就連目前的接案工作也是在國內外參與野外調查計畫。一回為了尋找一種以蘭花葉片為食草的蘭灰蝶，林翰羽來到蓮華池一帶尋找母蝶與蟲卵，意外發現此處的生態多樣性。而除了像蓮華池這樣近似雨林的生態系統，他也曾因調查工作至婆羅洲待一個月，期間不僅為眼前目不暇給的熱帶雨林植物所驚豔，近年更在家中庭院內的大樹上栽植各種觀葉植物，模擬熱帶植物在原始棲地的生活樣態。

守護森林的原始風貌

步行於蓮華池的聯外道路，林翰羽在成排的柳杉林下，低頭尋覓隨著大雨或颱風與樹枝一同被打落至地面的原生蘭，果然在密密麻麻的落葉間，找到已冒出同化根與嫩葉的台灣風蘭。野生的原生蘭十分迷你、珍稀，需要大眾共同守護，早期為供應市場需求，臺灣許多野生蘭花像是台灣阿婆、桃紅蝴蝶蘭與雅美萬代蘭因而面臨山採浩劫，目前前者僅零星分布於南部山區，桃紅蝴蝶蘭僅剩小蘭嶼仍保有，雅美萬代蘭則僅存於蘭嶼。早期在蓮華池、烏來福山發現的伊藤氏原始觀音座蓮，亦因珍稀少見而面臨盜採命運。

林翰羽提及，近年林務局已著手委託廠商協助復育臺灣原生種的觀葉、賞花或觀果植物，透過母本培育出能夠穩定栽培的品種，若全民能多加響應栽種，而非一味追逐國外引進的觀葉植物，其實也是另一種形式的本土保種運動。

附生於樹幹的台灣風蘭。

荖藤

荖藤為典型的熱帶雨林植物，在蓮華池戶外林間步道出現頻率甚高，從江某的樹幹、聯外道路上的柳杉樹幹，到電線桿都能見其蹤影。幼葉具有網狀紋路，以相當伏貼的姿態緊附樹幹，吸取樹表的水分與有機質；成葉則呈現一般少見深綠油亮的色澤。

台灣紅豆樹

園藝觀葉市場每隔一陣子就會出現新潮流，從多肉植物到近年的天南星科與鹿角蕨，近來市場開始注意到豆科植物之美，而蓮華池特有的明星物種──台灣紅豆樹，亦屬於豆科。對昆蟲有深入研究的林翰羽提及了專以台灣紅豆樹為幼蟲食草的無尾絨弄蝶（左下圖），此類弄蝶在演化上為了避開鳥類、蜥蜴、蜘蛛等日間天敵，僅於黃昏時刻出沒，實為特別。

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