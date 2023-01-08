小農水產初級加工場 自產自銷有一套

【文／何宜嬨 攝影／梁偉樂】

2021年臺灣第一座水產初級加工場正式揭牌，落址於鴻勛合作社。偌大的室內養殖池緊鄰戶外魚塭，既有利於鮮魚抓捕上岸後的及時安置，亦便於搬移至一旁的加工場進行三去三清（去鱗、去鰓與去內臟），製作龍膽石斑及龍虎斑的分切包裝產品，省去過往將鮮魚運至他處加工的時間和費用，有效提升產值與利潤。

養殖轉型 跨域加值

「初級加工，是農漁民在種植跟養殖之外能涉獵的第一線發展模式。過去我父母養魚時，都是把成魚賣給貿易商，款項要等1個月、甚至45天後才能拿到，有時遇到不肖商人跳票、捲款潛逃，幾萬斤大魚、幾百萬就這麼沒了。」鄭瑞隆回憶，約5、6年前父親健康亮起紅燈，他辭職返鄉照顧雙親，白天踏進魚塭養魚、晚上赴大學兼任講師授課。

「創業初期沒錢沒資源，凡事自己來，當你壯大到一定程度、生意穩定了，才會有人的助力。」脫去西裝穿上雨靴，捲起袖子養魚賣魚，鄭瑞隆認為該做什麼就做什麼，沒有什麼拉不下臉的。他清楚漁民經過市場層層議價，所能賺得的利潤微乎其微，因此在養殖之餘，積極拜訪不同業者拓展消費客戶、向外尋覓收購魚源，並委外代工處理魚貨，為產銷合一的構想初試水溫。

「雖然第一筆訂單只賺到80元，卻是非常大的鼓勵！表示我們可以自己發展加工，不用把魚全都賣給貿易商。」然而，從生產到加工銷售，當中不僅有證照資格的限制，還有貸款資金的問題。由於無前例可循，鄭瑞隆只能獨自摸索解方，竭力取得漁民自建初級加工場的各項要件，諸如加工技術及食品安全衛生教育訓練、水產食品安全管制系統實務基礎訓練、產銷履歷驗證等相關證書，確保水產原料與加工製程的品質及衛生安全。

鄭瑞隆欲提高產能，陸續擴充加工場域。

分散風險 進階擴場

「像龍膽這種大型魚，一般家庭沒辦法直接買一條回去料理，一定要透過初級加工場先分切各部位才比較好處理。我們會根據需求做客製化處理，飯店或餐廳可以購買需要的部位就好。」鴻勛合作社的訂單來源有各家婚宴會館、臺鐵鐵路便當等等，透過管控魚群數量及配合時令節慶分批銷售，建立穩定營收。「從大、中、小盤商到零售消費者，擴大生意範疇，不必仰賴經銷商銷售，否則哪天對方倒閉了，我們賣貨暫記在他那邊的營收就拿不回來了。」

鄭瑞隆以採訪當日找他收購鮮魚的業者為例，從前鴻勛水產的經營規模小，魚量不夠，得向對方買魚；如今鴻勛茁壯為具備初級加工場的合作社，魚貨收購量成長，換成鴻勛供貨予業者，雙方互動自小漁民和商人的不對等關係，轉換為商人間的平起平坐。

隨著產能增加，如今1張訂單通常以1個貨櫃為單位或萬尾的數量來計算，鄭瑞隆著手執行擴場計畫。「正在跑相關流程，未來會擴建100多坪的冷凍庫，預計設有400個棧板，能儲放400公噸魚貨。除了擴大初級加工場面積，也希望能慢慢進階食品加工廠的目標。」

籲資源挹注 助築夢踏實

今（2022）年中國禁銷臺灣石斑魚，政府提出「石斑魚加工及凍儲獎勵作業規範」因應，協助去化滯銷的石斑魚。鄭瑞隆指出，此舉對於小型加工場或有助益，但對個體漁戶來說，要達到規定產量，必須有足夠的產能、人員訓練、機械設備才有辦法消化。建置需要資金，籌措資金不是簡單的事。

「機械器材、包裝耗材、人力管理，樣樣都不是小錢，不是所有生產者都負擔得起蓋加工場的費用，就算貸款也是很可觀的數字。不管是政府單位或有能力的企業，都應該多多支持生產者。」鄭瑞隆表示，龍膽體型愈大，其經濟價值愈高，但龍虎斑或其他石斑魚並非如此，體態超過行情規格反而掉價，利潤還遭前期的魚苗費、電費、飼料費等成本稀釋，容易壓得漁民喘不過氣來。

儘管市場變化莫測，鄭瑞隆認為善盡養殖的專業本分，堅守誠信原則，便能在變動中站穩腳步。「你找我買魚，魚太小條，我免費重抓給你；魚太大隻，重量超過原本講好的，就當我送你的，不另外收費。這一路上得到很多貴人相助，累積經驗、建立口碑後，生意愈來愈好，才能從小小一間水產行拓展到現在的合作社規模，真的很感謝。」他強調，經商買賣有賺就好，心安理得方可細水長流。

鄭瑞隆指向魚塭旁邊的小房子，除了外出談生意或回家陪母親吃晚餐，其餘時間他都待在合作社，照顧魚群，並處理加工場事務。他笑說，養殖固然辛苦卻非難如登天，如何擴展市場才是最難的。「要打進既有的交易範疇，難度很高。當你知道自己為什麼要做這件事，路再顛簸也走下去，就有機會走到你想要的現在。」藉由農產品初級加工制度的落實，農漁民也能跳脫單一原料買賣的限制，增益產值、開拓嶄新的前景。

漁業署推動智慧養殖，補助漁民裝設智能監測器，定時上傳魚池水質、溶氧量等資訊至雲端供查閱，有助於省時省力的養殖管理。

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