小農水產初級加工場 自產自銷有一套

聯合新聞網／ 鄉間小路
屏東縣鴻勛水產生產合作社理事主席鄭瑞隆，探索養殖產業的多元性，率先取得水產類農產品初級加工場登記證。
屏東縣鴻勛水產生產合作社理事主席鄭瑞隆，探索養殖產業的多元性，率先取得水產類農產品初級加工場登記證。

【文／何宜嬨　攝影／梁偉樂】

2021年臺灣第一座水產初級加工場正式揭牌，落址於鴻勛合作社。偌大的室內養殖池緊鄰戶外魚塭，既有利於鮮魚抓捕上岸後的及時安置，亦便於搬移至一旁的加工場進行三去三清（去鱗、去鰓與去內臟），製作龍膽石斑及龍虎斑的分切包裝產品，省去過往將鮮魚運至他處加工的時間和費用，有效提升產值與利潤。

養殖轉型 跨域加值

「初級加工，是農漁民在種植跟養殖之外能涉獵的第一線發展模式。過去我父母養魚時，都是把成魚賣給貿易商，款項要等1個月、甚至45天後才能拿到，有時遇到不肖商人跳票、捲款潛逃，幾萬斤大魚、幾百萬就這麼沒了。」鄭瑞隆回憶，約5、6年前父親健康亮起紅燈，他辭職返鄉照顧雙親，白天踏進魚塭養魚、晚上赴大學兼任講師授課。

「創業初期沒錢沒資源，凡事自己來，當你壯大到一定程度、生意穩定了，才會有人的助力。」脫去西裝穿上雨靴，捲起袖子養魚賣魚，鄭瑞隆認為該做什麼就做什麼，沒有什麼拉不下臉的。他清楚漁民經過市場層層議價，所能賺得的利潤微乎其微，因此在養殖之餘，積極拜訪不同業者拓展消費客戶、向外尋覓收購魚源，並委外代工處理魚貨，為產銷合一的構想初試水溫。

「雖然第一筆訂單只賺到80元，卻是非常大的鼓勵！表示我們可以自己發展加工，不用把魚全都賣給貿易商。」然而，從生產到加工銷售，當中不僅有證照資格的限制，還有貸款資金的問題。由於無前例可循，鄭瑞隆只能獨自摸索解方，竭力取得漁民自建初級加工場的各項要件，諸如加工技術及食品安全衛生教育訓練、水產食品安全管制系統實務基礎訓練、產銷履歷驗證等相關證書，確保水產原料與加工製程的品質及衛生安全。

鄭瑞隆欲提高產能，陸續擴充加工場域。
鄭瑞隆欲提高產能，陸續擴充加工場域。

分散風險 進階擴場

「像龍膽這種大型魚，一般家庭沒辦法直接買一條回去料理，一定要透過初級加工場先分切各部位才比較好處理。我們會根據需求做客製化處理，飯店或餐廳可以購買需要的部位就好。」鴻勛合作社的訂單來源有各家婚宴會館、臺鐵鐵路便當等等，透過管控魚群數量及配合時令節慶分批銷售，建立穩定營收。「從大、中、小盤商到零售消費者，擴大生意範疇，不必仰賴經銷商銷售，否則哪天對方倒閉了，我們賣貨暫記在他那邊的營收就拿不回來了。」

鄭瑞隆以採訪當日找他收購鮮魚的業者為例，從前鴻勛水產的經營規模小，魚量不夠，得向對方買魚；如今鴻勛茁壯為具備初級加工場的合作社，魚貨收購量成長，換成鴻勛供貨予業者，雙方互動自小漁民和商人的不對等關係，轉換為商人間的平起平坐。

隨著產能增加，如今1張訂單通常以1個貨櫃為單位或萬尾的數量來計算，鄭瑞隆著手執行擴場計畫。「正在跑相關流程，未來會擴建100多坪的冷凍庫，預計設有400個棧板，能儲放400公噸魚貨。除了擴大初級加工場面積，也希望能慢慢進階食品加工廠的目標。」

籲資源挹注 助築夢踏實

今（2022）年中國禁銷臺灣石斑魚，政府提出「石斑魚加工及凍儲獎勵作業規範」因應，協助去化滯銷的石斑魚。鄭瑞隆指出，此舉對於小型加工場或有助益，但對個體漁戶來說，要達到規定產量，必須有足夠的產能、人員訓練、機械設備才有辦法消化。建置需要資金，籌措資金不是簡單的事。

「機械器材、包裝耗材、人力管理，樣樣都不是小錢，不是所有生產者都負擔得起蓋加工場的費用，就算貸款也是很可觀的數字。不管是政府單位或有能力的企業，都應該多多支持生產者。」鄭瑞隆表示，龍膽體型愈大，其經濟價值愈高，但龍虎斑或其他石斑魚並非如此，體態超過行情規格反而掉價，利潤還遭前期的魚苗費、電費、飼料費等成本稀釋，容易壓得漁民喘不過氣來。

儘管市場變化莫測，鄭瑞隆認為善盡養殖的專業本分，堅守誠信原則，便能在變動中站穩腳步。「你找我買魚，魚太小條，我免費重抓給你；魚太大隻，重量超過原本講好的，就當我送你的，不另外收費。這一路上得到很多貴人相助，累積經驗、建立口碑後，生意愈來愈好，才能從小小一間水產行拓展到現在的合作社規模，真的很感謝。」他強調，經商買賣有賺就好，心安理得方可細水長流。

鄭瑞隆指向魚塭旁邊的小房子，除了外出談生意或回家陪母親吃晚餐，其餘時間他都待在合作社，照顧魚群，並處理加工場事務。他笑說，養殖固然辛苦卻非難如登天，如何擴展市場才是最難的。「要打進既有的交易範疇，難度很高。當你知道自己為什麼要做這件事，路再顛簸也走下去，就有機會走到你想要的現在。」藉由農產品初級加工制度的落實，農漁民也能跳脫單一原料買賣的限制，增益產值、開拓嶄新的前景。

漁業署推動智慧養殖，補助漁民裝設智能監測器，定時上傳魚池水質、溶氧量等資訊至雲端供查閱，有助於省時省力的養殖管理。
漁業署推動智慧養殖，補助漁民裝設智能監測器，定時上傳魚池水質、溶氧量等資訊至雲端供查閱，有助於省時省力的養殖管理。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀

業者進口大閘蟹戴奧辛超標 新北：市售水產皆安排抽驗

「班班吃石斑」4次變2次 陳吉仲：學期結束前可吃到

台水產全面遭禁 業者：仍會嘗試重啟中國市場

周記才寫「石斑魚好好吃」…彰化縣學生吃一次恐成絕響

相關新聞

小農水產初級加工場 自產自銷有一套

一尾尾碩大活躍的龍膽，在陽光下拍濺起熠熠池水。屏東縣鴻勛水產生產合作社（以下簡稱鴻勛合作社）理事主席鄭瑞隆，熟練地操縱堆高機吊起滿載的魚籃，搬運到貨車上。從飯店主管轉行石斑魚養殖，鄭瑞隆在心中描繪了一幅藍圖，不但打造出全臺首座水產類農產品初級加工場，也揭示了養殖戶跨足水產加工的里程碑。

替漁民產銷加值的媒人婆　水試所水產加值打樣中心

龍膽石斑、白蝦及文蛤等琳瑯滿目的海鮮，為逢年過節、歡慶喜事的團聚時光增添了美好的點綴。行政院農業委員會水產試驗所（簡稱水試所）因應飲食形態及外銷局勢的變化，於高雄市前鎮區的沿近海資源研究中心成立全臺首座「水產加值打樣中心」（以下簡稱打樣中心），既輔導漁民建立水產品初級加工場管理制度，更協助發展多樣化的水產食品。

花蓮場技術支援 助攻東部農產加工

花蓮縣由北至南跨域極大，農產品種類多元，行政院農業委員會（簡稱農委會）花蓮區農業改良場（簡稱花蓮場）農產加值打樣中心輔導農友進行農產初級加工，提供免費打樣與諮詢服務，以乾燥、粉碎、焙炒為主，常見產品包括蔬果乾和茶包，農友可先以電話或現場諮詢了解彼此需求。另外，花蓮場全力開發的文旦加工技術碩果纍纍，提高文旦附加價值與果農實質收益，讓文旦全果利用的未來指日可待。

助小農打磨 璞玉變寶石

什麼魔法可以讓喝茶像喝香檳一樣時尚、木瓜格外品變身青木瓜絲杯麵、香甜草莓竟是酥脆口感？走一趟農產加值打樣中心和小農初級加工場，就能了解這些特色加工產品的開發，不僅有賴食品科學的奧妙，也是輔導人員與農友不斷溝通激撞出的創意結晶，並應證小農加工要成功，除了原料品質，勝出前提更在產品差異性和精準的市場定位。

初級加工眉角多 一條龍服務好幫忙

近幾年臺灣生鮮農產品外銷遭逢巨大挑戰，新冠疫情拉長了運輸時間，各國對生鮮農產品檢疫要求逐步趨嚴，不可抗力的因素多，變數也大，行政院農業委員會（簡稱農委會）為此強化外銷、加工、內銷三支箭，特別是附加價值高的農產加工品，既能調節產銷，降低季節性因素影響，無論內銷或外銷，均相對生鮮農產品容易。

菇菇魔法師　料理濃縮小宇宙

菇，是廚房中常見的食材之一，它有著特殊的鮮味，可以替料理提升味道層次。鮮味又被稱作「第五種味覺」，舌頭上有個接收鮮味的受器，可以接收來自鳥苷酸、麩胺酸等胺基酸分子的鮮味感受，然而這種獨特的味道也不是每個人都喜歡，因此在魔菇部落擔任主廚已有六年資歷的黃振勝，擅長利用合適的料理手法調味不同菇類，讓菇發揮出最美味的價值。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。