初級加工眉角多 一條龍服務好幫忙

【文／葉小慧 攝影／吳尚鴻】

今（2022）年10月上旬，農委會農糧署（簡稱農糧署）宣布，協助農產初級加工產品拓展外銷通路，將臺灣小農們生產的茶葉、茶包、果乾等8項產品陸續在日本的通路上架，包括日本北海道旭川市觀光產物情報中心、道之驛及富良野NATULUX飯店、農民市集等4間觀光地區的實體通路，並於自然屋、樂天（RAKUTEN）等2家線上跨境電商同步販售。

為了協助臺灣小農克服投入加工的種種挑戰，2020年《農產品初級加工場管理辦法》正式上路實施，同時農委會成立「農產加工整合服務中心（簡稱整合中心）」，至今已經邁入第3個年頭，農產初級加工產品開始外銷日本，意味著臺灣農業發展正進入新的篇章——小農加工加值。

串聯全臺打樣中心 提供一站式服務

為了縮短農民跨過加工技術門檻，縮短試誤的時間與成本，農委會在整合中心成立之後，陸續在旗下農業試驗所、各區農業改良場、茶業改良場，並邀請具農業學研區域性代表的中興大學、宜蘭大學、嘉義大學等陸續成立加值打樣中心。負責營運整合中心的財團法人農業科技研究院（簡稱農科院）產業發展中心產業分析組組長洪良政表示，截至今年11月為止，整個農產加工服務體系計已成立16家加值打樣中心（簡稱打樣中心），「整合中心成立的任務之一，就是協助這16家打樣中心完成串聯。」

以研究單位為主的打樣中心，主要協助農民諮詢和打樣，透過諮詢和打樣過程讓農民復盤自身產品和評估樣態是否適合加工，「同樣是果乾，芒果乾和草莓凍乾卻是兩種不同的加工方式，過程中就要評估這些加工方式的產品有什麼好處？」洪良政說，評估樣態牽涉到成本問題，打樣產品並不用來販售，在此同時也讓農民了解到農產品變成初級加工品「中間原來有這麼多的事情要做。」其次是食品安全衛生觀念是最重要的一環，「只要是加工品，無論食品加工過程或是最後標示，都必須符合食品安全衛生（法規標準）。」

而在整合中心，提供的則是從諮詢、打樣、量產、包裝到行銷的一條龍服務，「當農友不知道自己要去哪個打樣中心，整合中心有服務專線，或透過網路，或到中心面對面，讓農民不管在哪裡都能直接透過我們諮詢。」洪良政說，透過諮詢過程了解農民的需求，若是打樣，會依照產品或所在區域推薦就近適合的打樣中心，打樣之外的問題如食品安全衛生、安全檢測、量產、包裝、通路等，「所有與初級加工相關的問題，都一個窗口直接答覆，我們可以幫你回答，或是請相關專家回覆。」

（圖片提供／農產加工整合服務中心）

洪良政強調，打樣中心的打樣服務至今仍是免收費，這是農委會主委陳吉仲的用心，希望能讓農民了解初級加工，讓農民在評估打樣時，除了花時間與自己準備材料以外沒有其他負擔。當諮詢與打樣完成，開發過程來到量產階段，若不進行委託代工，選擇自行成立初級加工場，洪良政坦言因為有基礎條件，會比較複雜，時間也較長。

初級加工場輔導單位是依農產性質，分由農糧署、林務局或漁業署負責，截至今年11月底已有41家初級加工場，分別有37家農糧類、4家水產類。當農民申請農糧類初級加工場，農糧署加工科會主動與農民聯繫，確定幾個先決條件。首先是加工場所在地目是否符合，由地方縣市政府判定；加工場域的設計與規畫，則委託食品工業研究所協助，以盡速成立加工場為目標，輔導結束後最後由農糧署核發場證。

如果農民覺得打樣之後有賣相，卻不想自己投資成立加工場，可以委託合法加工廠代工，這時整合中心會幫忙媒合適合該產品的代工廠，「過去農民自己想委託代工廠，一般代工廠不會理你，或根本不知道能找誰做，整合中心和打樣中心在服務過程中，會把曾經合作過的加工廠逐步建立名單。」洪良政並表示，若合作有不錯結果，整合中心甚至會和該家工廠簽訂合作意向書。

提供公版包裝與貼標 積極媒合行銷通路

量產之後就是包裝，「包裝不管自己做或是找代工做，初級加工產品的標示都必須符合食品標示法。」洪良政說明，一般代工廠幫忙加工產品，通常不會幫忙包裝和銷售，農民找人代工做出小批量之後，得找設計師開發包裝，印製也需要一定的數量，對農民而言都是不小的負擔。整合中心看到農民的需求以及發展上的障礙，提供了公版包裝與公版貼標的服務。

「包裝的材質和設計都是現有的，包含加工食品包裝需要的合法標示。」洪良政表示，整合中心鼓勵農民用現有的包材，減少摸索的時間，貼標部分則請設計師設計，較具質感與美感，同時將應有的食品標示全部設計進去，「農民用了公版貼標，就不會被指標示不全！」他補充，沒有標示將罰款6萬元、標示錯誤罰8萬，營養標示必須送檢，整合中心也會幫忙找到送檢單位，若該單位有和整合中心簽訂合作意向書，還可能提供農民優惠的檢測服務。

公版貼標樣式多元，標示資訊完整，減少農民摸索的時間和設計成本。 （圖片提供／農產加工整合服務中心）

此外，農民申請公版貼標，整合中心提供前50張免費的好康；若農民採用公版貼標時想自行印製，整合中心也會提供印刷檔案，洪良政說，「等於少了自己開版的費用，直接找印刷廠就好。」

「包裝這一塊，一是希望降低農民的成本，提高包裝的質感；二是避免標示觸法問題，三是如果包裝項目需要檢測，可以幫忙媒合。」整合中心持續開發包裝的相關服務，包括去年開始推出組合禮盒包裝，例如「食上樂農」禮盒，除了內含產品需要經過評選，也會透過區域聯盟進行區域型的禮盒包裝，針對季節性或主題性元素打包，「1個禮盒1次就有5、6個農民受惠。」

至於行銷部分，洪良政坦言，目前整合中心的人力、物力尚無法自行開拓通路，因此大部分都是與現有的線上（網路）、線下（實體）通路進行媒合。線下部分，每年會辦理大型發表會或展售會，適時搭配各個農業改良場的成果發表會或開放日，並繼續評估與開發相關的實體通路，或協助農友尋找。

線上部分，則輔導農民到網路上架，除了爭取入選「農村好物」，也充分利用國際處的「農業嘉年華」、農糧署的「農良直賣所」以及漁業署的「鱻魚購」，還有國際處所提供如何上架現有電商平臺的課程，「現有電商平臺的抽佣都很高，小農加工不是有機就是產銷履歷，成本比較高，難有利潤。所以會以比較沒有抽佣問題的平臺為主。」以降低農民上電商平臺的門檻。

整合中心3年來的諮詢件數已超過1萬件，打樣約6,000多件，實際成立初級加工場目前為41家，成功量產的產品為80多件，約8成以上農民打樣後沒下文，是因為發現原來加工要這麼多程序，注意非常多的事情，覺得太麻煩，洪良政提醒，「農產做加工跟供應食品加工廠是一個零合遊戲，做加工會希望原料便宜，銷售利潤較好，賣給食品加工廠很難有鮮果的利潤，這也是農民想自己加工的原因。」

小農加工有特色 最低成本從學習開始

甫獲第33屆模範農民的樂農發休閒農場負責人許宏賓，旗下樂農發生技農產行是中區申請通過的第1家初級加工場，將自家長期休耕的水稻田，轉作栽培不用農藥的產銷履歷桑椹、枸杞和白鶴靈芝，除了鮮果供應手搖飲品牌大苑子使用，自行開發果乾、果醬、果醋等加工品，更利用桑園作食農教育、休閒場域，讓農業六級產業化。

許宏賓表示，小農加工的特色，一是自產自銷，從源頭用心栽種後自己加工，能夠掌控完整的產銷流程；二是產品原料限量，可以現場即做，雖然是加工品，如桑葉採收馬上清洗進行初級加工，變成桑葉茶，新鮮度仍然優於一般食品加工廠的產品。原本從事生技產業的他指出，從2007年摸索從農走了很多冤枉路，從滿懷夢想到回歸現實，才以適時適地原則投入種植桑椹，並以不用農藥的產銷履歷為目標。

產銷履歷驗證需要時間，但生產標準化，有生產曆、栽培曆、病蟲害防治曆可以依循，許宏賓說，「什麼時候要施有機肥、施用多少？什麼時候剪枝？到風險怎麼控制，我覺得非常棒。」他進一步分享，7、8年前通過產銷履歷驗證的第2年就接到大苑子的訂單。有了這樣的經驗，當他開始做農糧產品加工室，也以符合食品安全衛生要求的GHP規範進行，政府再推農產初級加工，可以很快接軌跟上。

許宏賓從生產到加工都先投入時間學習與了解，不吝分享自己走過冤枉路的心得。 (圖片提供/許宏賓)

許宏賓表示，建置農糧產品加工室時，政府單位提供許多協助，比如第一關須符合法律規定的合法使用土地和建物，申請通過之後，第二關要送縣市政府各單位申請，特別是衛生局要求的食安，都是按照法規要求進行。而申請初級加工場時的第一關，則是需要先上課，「因為有太多專有名詞，人要有專業知識，所以先參加農糧署辦理的課程小時，完成後每年都回去衛生講習。」

為了落實食品安全衛生的目標，許宏賓又去進修HACCP和ISO的課程，「了解到必須管制哪些微生物危害、化學危害和物理危害。所以做初級加工真的跟食品廠差不多，只是初級加工規模小一點，食安標準一樣不打折。」上課上那麼多，難免農民會產生卻步，不過許宏賓建議，「小農都要先去上課，才會了解初級加工，因為消費者真的很在意食安問題，生產和加工真的是不同領域！現在市場競爭激烈，不能只是想從生產角度解決盛產的問題。」

許宏賓表示很多課程他不只上一次，每次上都會有不同的收穫，而且所學只要落實，威力就愈來愈強大。

許宏賓更指出，加工牽涉的層面很大，如果因為想解決盛產才來做加工，一般時間都很緊迫，短時間處理有難度，但可以花一點時間上課，就知道大致情形，可以少量試作樣品，看成品是否有市場概念，先做前期的整合，後面再微調修正路線，然後就會漸入佳境，「你做的東西會愈來愈接近目標市場，愈符合客戶的需求，包裝設計也有初步規範，後面就比較順利，如果是生產導向，後面調整幅度會很大，遇到問題會比較辛苦。」

許宏賓直言，做之前要先想清楚，「但想清楚這件事情，也不是自己想一想就能清楚，去上課就會清楚。那些機構和專家即使解決不了你的問題，也會幫忙反映尋求解決方案。」他強調大家回歸理性，「想做農產加工，也要有決心去上個6天課程吧？學習是避免走冤枉路的最低成本，是農委會才有這種好康！只怕你不學而已。」

他盛讚整合中心的一條龍服務，「提供農民欠缺的服務，省時省錢快速又有效率。」

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