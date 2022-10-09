莢豆隨風搖曳　豐厚餐桌與土地

訊頭＝文字／李盈瑩 攝影／吳尚鴻

深冬時節，東北季風掠過山稜，為新竹帶來寒風，即將收成的樹豆在熟枯的豆莢裡沙沙作響；而同樣的季節，海風為蘭陽平原帶來水氣，得抓緊時機，趁晴朗有冬陽的日子採收樹豆。待過新竹學農，爾後來到宜蘭耕作的鄭慧妮，在兩個氣候迥異的地域種植一樣的作物，更深切感受到因地制宜的務農節奏。

2016年，鄭慧妮從熟悉的臺北踏入新竹軟橋，捲起褲管向詹武龍老師學習自然農法。三年扎實的修業時光過去了，由於剛回國的伴侶在宜蘭覓得大學教職，兩人遂展開在礁溪生活的日子。

從雪山山脈的西側來到東側，熱愛土地與農耕的心情卻不曾改變，環顧她位於河畔的農地，邊界有芭蕉與甘蔗，園裡有幾株樹豆及洛神，而在這些灌叢小樹底下，還藏了幾株菜薑、葛鬱金與地瓜。

藉豆科固氮 藉根莖鬆土

農友習慣稱鄭慧妮為「阿泥」，縱觀阿泥的菜園有不少豆科與根莖作物，由於自然農法除了不使用農藥，也講求不翻耕、不施肥，因此刻意栽種根莖作物，正是藉由在地底下生長的塊莖、塊根進行「開土地」的過程；而栽種豆類，則是由於豆科植物能與根瘤菌共生──豆科植物推動根瘤菌的固氮作用，將空氣中的氮氣轉換形態存放於土壤，而根瘤菌則為豆科提供充足氮肥，兩者互利。

栽種豆科，對於養好一塊土地十分有助益。阿泥提及：「種豆就不太需要擔心作物是否吃飽喝足，因為它們自己就能找到食物。」不僅自給自足，像樹豆這樣灌木型的植株，根系較廣，栽種於臨側的作物也同樣能分一杯羹，共享一部分的氮肥；菜園裡種過豆類的土地，之後再輪作的作物亦能享有「前住戶」的遺澤。

一樣的樹豆 雨地與風城兩樣情

自然農法鼓勵農夫去信賴作物自身能耐，不刻意從外部施加各種資源給予土地與作物。因此阿泥日常對於樹豆的照料，僅在幼苗期、植栽仍低於周圍雜草時進行鋤草，並將割除的草葉覆蓋於植株周邊，避免土壤裸露於日晒雨淋之下，同時還能替土壤保濕，減少需要人為澆水的機會。

阿泥回想在新竹栽植樹豆的那三年，每逢歲末採收，著實像一場聽覺與氣味的饗宴，陣陣冷冽的朔風吹襲，將枯莢裡的豆粒搖得沙沙作響，且因為空氣乾冷，樹豆本身的植物香氣更為顯著，時常讓農園瀰漫了近似森林的氣息。