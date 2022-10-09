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來玉米田裡找樂紫　種出彩色田園夢

聯合新聞網／ 鄉間小路
原本不被看好的玉米田，在胡志宏的努力堅持下種出豐碩成果。
原本不被看好的玉米田，在胡志宏的努力堅持下種出豐碩成果。

訊頭＝文字／江懿文　攝影／黃毛

看似蔬菜但其實屬於雜糧類的玉米，在我們的日常飲食中占有一席之地，常可在三餐或消夜看到它的身影，而且除了食用外，還有專作飼料的硬質玉米及觀賞用玉米，角色變化多端，讓人意外的是，玉米連顏色也相當多變。位於臺中清水區，有一處隱身在田間小路裡的農場，他們種植了色澤紫黑透亮的玉米，在一片黃、白玉米市場中獨樹一幟。

少了大山遮蔽的清水區風勢強勁，兩旁稻苗被吹起一陣陣稻浪，在周圍皆是稻作的田間，唯有一處玉米挺著高枝在風中搖曳。黃澄澄如稻穗的玉米花，風一來，花粉如落英般被吹散各處，降在玉米鬚上完成授粉，「囍朶農創—樂紫」的創辦人胡志宏看著正值成長期的玉米們，期待接下來的好天氣可以讓它們順利長大。

從零開始　種出自己的紫色田園夢

從事過建築業、房仲業，胡志宏厭倦辦公室高工時又高壓的生活，適逢太太調職臺中，決心從頭來過，在2012年參與了行政院農業委員會的青農返鄉計畫，也與種稻為業的岳父請教務農方法，一步步打造自己的田園生活版圖。

「一開始連要種什麼都不確定，想到家人喜歡吃玉米，加上玉米屬於比較好管理的作物，才決定從玉米種起。」但隔行如隔山，胡志宏第一批玉米於夏天種下，生長期正好遇上蟲害最嚴重的時候，一根玉米裡藏了好幾隻蟲是家常便飯，當時收成率不到三成，可以說是血本無歸。「山窮水盡的時候，戶頭只剩下三塊錢。」對此他也特別感謝太太對自己的支持和幫助。

「玉米的生長速度會因為溫度有所差異，夏天大概63至65天即可收成，天氣變冷後，採收時間會從70天慢慢增加，最久可能會需要四個月。」除了不喜低溫，玉米也很怕積水，「種子如果被水浸一天會無法發芽，而幼苗泡水太久會枯黃。」胡志宏繼續解釋，玉米是單性花，需要靠異株授粉，授粉時也忌諱下雨，太過潮濕的天氣會造成花粉擴散不易，形成缺粒。

為了找到最佳栽種方式，他透過不斷試種來逐步修正，等到掌握玉米的習性，胡志宏選擇種植紫色的玉米另闢新路，他挑選了受市場歡迎的水果玉米及少見的甜糯玉米，甜糯玉米為糯玉米的一種，它綜合了糯玉米的嚼勁和甜玉米的清甜，水果玉米則可以達到17度以上的甜度，就算直接吃也不會有生澀味。

現在他的玉米田占地三甲多，收成率大約七成，從第一代全紫色的紫愛甜糯玉米開始，還有紫白相間的紫香甜糯玉米及紫薰甜糯玉米、深紫黑色的紫蜜水果玉米、如彩虹般多種顏色的紫虹糯玉米，到最近新出產的紫紅色紫晶水果玉米，共六個品種輪番上陣，深受消費者喜愛，甚至一年外銷十幾噸的紫蜜水果玉米至香港。

雄花的花粉會隨風吹散在空氣中，降至玉米鬚上授粉。
雄花的花粉會隨風吹散在空氣中，降至玉米鬚上授粉。

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