從土地到雲端　寸土寸步守望良田水

文字／李佳芳 攝影／王士豪

回望百年前一場在嘉南平原展開的世紀水利工程，由「嘉南大圳之父」土木工程師八田與一提出偉大的構築，在烏山頭攔壩興建水庫，同時修築烏山嶺隧道，引三公里外的曾文溪水挹注水庫，以南北幹線聯通埤圳，加上濁水溪取水口以及濁幹線完成，使原本只有五千公頃的灌區，擴大到濁水溪以南。

為此，八田與一融合清代民間組織與日本水利會架構，發展出組合會、郡部及區、實行小組合的上下組織，分別負責決策、管理、掌水，運作起他所設計的三年輪作給水法［註1］，掌水工即是應運而生的職業。

看顧大圳的水利英雄

負責管理枝葉繁茂農田水利系統的「嘉南大圳水利組合」後來發展為「嘉南農田水利會」［註2］，其最高峰期灌區面積達18萬公頃，至1975年濁幹線灌溉系統劃歸雲林農田水利會，才減為今日的6萬3千多公頃，仍是相當可懼的面積。

百年改革演化下，2020年改制更名的「農田水利署嘉南管理處」轄下工作站共管理六百多個水利小組。水利小組即昔日實行小組合，一組有三位掌水工，平均每人照看50公頃，而掌水工主要由當地農民兼任，也是嘉南大圳從建設到管理都有農民組織參與的象徵。

隆田工作站站長陳艷星指出，其他地區的圳路較短、不複雜，在人力短缺及耕作面積遞減的情況下，許多管理處已把掌水工作外包，只在灌前集中清理與修繕，然而嘉南平原幅員廣大，圳道總長1萬8千多公里，如果沒有這1260名掌水工，根本沒有任何一家公司有人力承接，至今仍無法被取代的掌水工，可說是雲嘉地區的特有職業。

定期巡水 抓出漏水元兇

掌水工的工作主要是保持水路暢通，以人工控制中小型水閘門，實行田間灌溉的節水任務，是灌區配水的第一線。身任灌區小組長的洪泰和，亦是有著十多年經驗的掌水工，手持從農具行買的長柄草耙與鐮刀，沿著田間圳路巡視，砍除雜生野草、撈撿垃圾，是通水期間尤其重要的任務。

「最難是缺水期間，很容易有人偷水！」洪泰和說，配水最講求公正，連他身為掌水工，為避人閒話，非但無法自肥，自己的田還往往排到最後才灌。可是總有農民希望自己的田可以多淹一點，使稻子長得快一點、多一點，從爭水到偷水無所不用其極，輕則自行擋水或放水，重則破壞閘門鎖頭、偷偷抽水，甚至冒生命危險潛入溝中破壞水門。話說到一半，他費勁從閘門下剷出異物──一顆巨大的青木瓜，這正是水門無法閉合、造成漏水的元兇。

小組長洪泰和（右）有十多年掌水經驗，本業是一名農夫。

「農業用水沒有水表可查，少了小組與掌水工，水要流到末端很難，一定是水頭搶去，水尾吃不到。」陳艷星表示，掌水工的工作不單純只是巡水與發水單，常常還得現場調解糾紛，如果遇到不講理的農民，爭水爭到大動干戈，可能會引來人身安全問題。「所以我們有個LINE群組，掌水工如果遇到狀況，可以馬上直撥最近派出所！」

一張水單看複雜的水利數學題

農業用水如何計算與分配？陳艷星拿出俗稱「水單」的輪灌給水計畫通知單，上頭寫明「本田」的輪灌期距、順序、時數，每個農民都可以清楚知道自家田地的通水時間，會在幾點幾分開始、幾點幾分結束。

［註1］1974年前後池關係的曾文水庫與烏山頭水庫串聯營運，三年一作輪灌制度改為三年二作。

［註2］2020年農田水利會改制為農田水利署所轄管理處，從法人組織改制成公務機關。