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修築舊「石」光　新屋石滬修復匠人

聯合新聞網／ 鄉間小路
遠方露出的石滬，是匠人們每日趁著退潮搶時間修護而成。
遠方露出的石滬，是匠人們每日趁著退潮搶時間修護而成。

文字／江懿文　攝影／何忠誠

跟著修築石滬的匠人們走過一條長長的古道，一旁的防風林綠蔭替我們遮擋了正午炙熱的陽光，「眼前的古道是從前的販魚之路。」捕來的漁獲會經由這條路線回到村裡，再轉至新竹或湖口等地販賣，賣不完的漁獲則用醃漬或風乾的方式保存，不浪費任何食材。

穿過防風林，一整座由鵝卵石堆疊出來的小小堡壘映入眼簾，筆直延伸的石頭路，在海的中間岔出兩條支線，向一旁包圍形成圓弧狀石滬，一圈圈向外擴張，將海岸線圈出如魚鱗般的形狀。

不捨回憶頹圮　重新幫石頭找到定位

修築石滬已三十幾年的許閎喆解釋，石滬首要穩固地基，最底層要選大一點的石頭，而形狀則是偏三角形的最好，可以像卡榫一樣密合，石頭以交錯的形式疊起，並且要斜著放入，角度太平的話，滬體會容易被海流強勁的水力沖刷隙縫，造成鬆動，於是剩餘的空隙得用小石頭塞滿，讓卵石無法晃動。

看著匠人們分工合作，一人先將石頭一顆顆撿起放入桶中，再倒到滬體旁，另一人會從石頭堆裡挑出天選之「石」，嵌入孔洞、穩固滬體，反覆這樣的動作無數次，才能築出眼前這條長長的石頭路。

平常修築時，匠人們會攜帶桶子、手套、鐵鍬，需要大石頭的話，會用繩網以兩人或四人一組拉抬的方式搬運，同樣從小和石滬一起長大的許素暖提到：「最主要的工具還是人，修築石滬需要靠經驗去累積，就算當下判斷錯了也沒關係，換一顆就好，善用每個石頭的形狀，去找最適合的位置。滬體鬆動後，石頭也有可能無法回到原本的地方。」因此對他們來說，每一次的修築都像是一個新的開始，重新幫這些石頭找到定位。

被問到為什麼想投入這項工作，匠人們表示石滬對他們來說，是養育自己長大的功臣之一，小時候家境不好，得靠石滬捕魚才能維持生計，出社會到外地工作後，每每回到家鄉，看見祖先留下的石滬損壞都覺得不捨，大家會自發性地約時間一起去修理，「加上現在政府也開始重視這個傳統工藝，我們更有責任把它留下。」許閎喆補充。

最外圍的七號石滬因為退潮時間較短，匠人們常常要跟時間比賽，趁滬體露出時修復。
最外圍的七號石滬因為退潮時間較短，匠人們常常要跟時間比賽，趁滬體露出時修復。

身為最年長的石滬修復匠人，許永川指著腹地廣大的二號石滬提到，早期海洋資源豐富時，曾經一次捕獲上千斤的魚，得靠幾十個人才能把漁網一起拉上岸，大家回到村裡會一起分享漁獲，當年雖然生活艱辛，但新屋石滬群圈起的不只是生計，也是整個村里的團結心。

正是因為有深刻而美好的回憶，匠人們才會不畏高溫或嚴寒，堅持天天巡滬、修滬，不想讓這項傳統工藝消逝，在每次的修築過程中，手把手帶著村裡年輕人一起，傳承經驗，也凝聚彼此對於這塊土地的感情。

修滬要團結　還需借助大自然的力量

很多人都以為修築石滬的門檻很高，需要特殊技巧，匠人們笑回他們沒有特定的修築工法，重點在石頭與石頭之間要有三個接觸點，稱做「三角砧」，可以增加摩擦力。石頭要以頭重腳輕的方式擺放，因為石滬呈現半圓的形狀，朝內的石頭端形狀得較尖較小，讓內部的孔洞密合，也會透過敲槌將石頭塞緊，使得石滬更加牢固。

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