滋養生活的水脈　讓桃園千塘再度發光

文字／李怡欣 攝影／王大偉

桃園目前約有2800口埤塘，百年前更達萬口之多，然而早期埤塘屬於規模小的看天池，逢大旱照樣枯竭，於是日本政府興築桃園大圳，將北區埤塘化零為整；1964年完工的石門水庫與隨之建成的石門大圳，則整合南區的埤塘及古圳路。納入兩條大圳系統的埤塘約有七百口，水源來自降雨及水庫，總蓄水量可達石門水庫的四分之一。

遙想在溪流短促、雨量分布不均的桃園臺地上，初來乍到的先民，集家族宗親之力開鑿埤塘蓄積雨水，有了水源，荒蕪成良田，生活無虞才興築家屋廟宇，「一口從無到有的埤塘，如果到現在都沒有被破壞，是很難得的事情。」陳其澎不只看埤塘，也從周遭的自然與人文地景，觀察地方的變與不變。

得天獨厚的浣衣泉源

來到桃園八德的霄裡地區，連綿稻田、古樸小廟、清澈泉水，彷彿置身桃花源。俗諺「看不盡的霄裡田，食不盡的霄裡米」風景延續至今的關鍵，除了清代開發的霄裡池與霄裡圳（也是桃園最早開闢的埤圳之一）供水灌溉以外，也因位處臺地崖線［註］下方的湧泉帶，地下水源源不絕。

小廟前方的池水，是從地底緩緩冒出的湧泉，冬暖夏涼的14℃水溫，使得此處成為在地人浣衣取水的據點。有繁茂的印度橡膠樹遮蔭，孩子在池子裡玩水，鄰人三三兩兩洗衫泡腳話家常，池畔卵石便是天然洗衣板。不時有人拿桶子遠道而來，裝水回家泡茶沖咖啡，多餘的水流入圳溝，滋養稻浪從翠綠至金黃。

陳其澎2005年初次邂逅霄裡，就對這裡的浣衣日常深感興趣，一問之下，原來浣衣池附近多的是，幾乎各家姓氏都有自己的池子，到沒有湧泉的崖線上就不見這樣的水池，「霄裡是客家聚落，對生活在欠缺河溪水源環境的客家婦女而言，浣衣池成為重要的生活據點。」

石母娘娘浣衣池成為霄裡熱門景點，許多遊客從外地慕名而來。

另一位於白鷺里水井仔的浣衣池及古井，在以為走到死路時忽然遇見。從民宅走出的張阿姨，向我們介紹這口井是兩百多年前張家祖先開鑿的，幾十年來都由她維護，她還貼心製作木凳及木杵給大家使用。「清晨4點就有人來洗衣服，下午1點到5點人比較少，晚上10點還有人來，所以我裝了一盞燈。」拿木杵搗去衣物的汗臭髒汙，在卵石上反覆搓洗，用清水沖泡乾淨，雖然在洗脫烘一機搞定的當代毫無效率可言，還是有人習慣把要洗的衣物騎車載來，相約池畔洗衣兼聊天，他們洗的不只是衣服，更是互動的溫度。

被遺忘的埤圳

「埤塘與水圳，構成桃園的農業灌溉系統。」埤塘是一個又一個小水庫，水圳則將它們連點成線，串織成綿密的水源網絡。拜埤圳之賜，大桃園地區曾和霄裡一樣，極目所及都是稻田。但隨著石門水庫成為民生及農業用水的主要來源，加上急遽的都市化及工商業發展，農地多被工廠及高樓取代。

陳其澎秀出一張空拍影像，剛剛走訪的八德區在照片右側，還保有阡陌綿延的景象，左側的中壢、內壢、平鎮已徹底都市化，都市與鄉村的分野就是那條崖線，陳其澎解釋：「崖線有十多公尺的高低差，因而讓都市發展止於崖線上方，不然霄裡的農田早就不見了。」但他近來發現，霄裡曾經一年二穫的成片稻田，也逐漸搭起網室栽培蔬菜，或是直接休耕。

農地不見了，失去功能的埤塘，有的租給養殖業者，有的裝設太陽能板種電，甚或荒廢汙染、填平蓋高樓大廈、被高鐵一分為二……。現今生活在桃園的人們，可能天天上班上學都路過某個埤塘或水圳，甚至住在「水岸第一排」，卻不知道它們的名字與身世。