快訊

今本土+3萬1854 死亡29例、其中20例未接種3劑以上疫苗

韓知名男星中秋吸毒遭逮！「孫藝真前男友」被點名

影／南投無風無雨 6樓高大榕樹突裂兩半毀車壓傷人

滋養生活的水脈　讓桃園千塘再度發光

聯合新聞網／ 鄉間小路
陳其澎走在桃園大圳第二支線旁，敘說圳路之間的關聯。
陳其澎走在桃園大圳第二支線旁，敘說圳路之間的關聯。

文字／李怡欣　攝影／王大偉

桃園目前約有2800口埤塘，百年前更達萬口之多，然而早期埤塘屬於規模小的看天池，逢大旱照樣枯竭，於是日本政府興築桃園大圳，將北區埤塘化零為整；1964年完工的石門水庫與隨之建成的石門大圳，則整合南區的埤塘及古圳路。納入兩條大圳系統的埤塘約有七百口，水源來自降雨及水庫，總蓄水量可達石門水庫的四分之一。

遙想在溪流短促、雨量分布不均的桃園臺地上，初來乍到的先民，集家族宗親之力開鑿埤塘蓄積雨水，有了水源，荒蕪成良田，生活無虞才興築家屋廟宇，「一口從無到有的埤塘，如果到現在都沒有被破壞，是很難得的事情。」陳其澎不只看埤塘，也從周遭的自然與人文地景，觀察地方的變與不變。

得天獨厚的浣衣泉源

來到桃園八德的霄裡地區，連綿稻田、古樸小廟、清澈泉水，彷彿置身桃花源。俗諺「看不盡的霄裡田，食不盡的霄裡米」風景延續至今的關鍵，除了清代開發的霄裡池與霄裡圳（也是桃園最早開闢的埤圳之一）供水灌溉以外，也因位處臺地崖線［註］下方的湧泉帶，地下水源源不絕。

小廟前方的池水，是從地底緩緩冒出的湧泉，冬暖夏涼的14℃水溫，使得此處成為在地人浣衣取水的據點。有繁茂的印度橡膠樹遮蔭，孩子在池子裡玩水，鄰人三三兩兩洗衫泡腳話家常，池畔卵石便是天然洗衣板。不時有人拿桶子遠道而來，裝水回家泡茶沖咖啡，多餘的水流入圳溝，滋養稻浪從翠綠至金黃。

陳其澎2005年初次邂逅霄裡，就對這裡的浣衣日常深感興趣，一問之下，原來浣衣池附近多的是，幾乎各家姓氏都有自己的池子，到沒有湧泉的崖線上就不見這樣的水池，「霄裡是客家聚落，對生活在欠缺河溪水源環境的客家婦女而言，浣衣池成為重要的生活據點。」

石母娘娘浣衣池成為霄裡熱門景點，許多遊客從外地慕名而來。
石母娘娘浣衣池成為霄裡熱門景點，許多遊客從外地慕名而來。

另一位於白鷺里水井仔的浣衣池及古井，在以為走到死路時忽然遇見。從民宅走出的張阿姨，向我們介紹這口井是兩百多年前張家祖先開鑿的，幾十年來都由她維護，她還貼心製作木凳及木杵給大家使用。「清晨4點就有人來洗衣服，下午1點到5點人比較少，晚上10點還有人來，所以我裝了一盞燈。」拿木杵搗去衣物的汗臭髒汙，在卵石上反覆搓洗，用清水沖泡乾淨，雖然在洗脫烘一機搞定的當代毫無效率可言，還是有人習慣把要洗的衣物騎車載來，相約池畔洗衣兼聊天，他們洗的不只是衣服，更是互動的溫度。

被遺忘的埤圳

「埤塘與水圳，構成桃園的農業灌溉系統。」埤塘是一個又一個小水庫，水圳則將它們連點成線，串織成綿密的水源網絡。拜埤圳之賜，大桃園地區曾和霄裡一樣，極目所及都是稻田。但隨著石門水庫成為民生及農業用水的主要來源，加上急遽的都市化及工商業發展，農地多被工廠及高樓取代。

陳其澎秀出一張空拍影像，剛剛走訪的八德區在照片右側，還保有阡陌綿延的景象，左側的中壢、內壢、平鎮已徹底都市化，都市與鄉村的分野就是那條崖線，陳其澎解釋：「崖線有十多公尺的高低差，因而讓都市發展止於崖線上方，不然霄裡的農田早就不見了。」但他近來發現，霄裡曾經一年二穫的成片稻田，也逐漸搭起網室栽培蔬菜，或是直接休耕。

農地不見了，失去功能的埤塘，有的租給養殖業者，有的裝設太陽能板種電，甚或荒廢汙染、填平蓋高樓大廈、被高鐵一分為二……。現今生活在桃園的人們，可能天天上班上學都路過某個埤塘或水圳，甚至住在「水岸第一排」，卻不知道它們的名字與身世。

延伸閱讀

稱讓桃鐵地下化經費變少 鄭運鵬：張善政有幫忙？

周玉蔻爆綠民調領先張善政？ 鄭運鵬：目前打平輸一點

桃園行刑式槍擊命案 犯嫌司機列被告交保

金品獎帶動工程品質良性循環 桃園持續推動有感建設

相關新聞

從土地到雲端　寸土寸步守望良田水

密布嘉南平原的百年水利鉅獻，以烏山頭水庫為起點，透過織羅密網的水圳，使沒有水源的「看天田」成為15萬甲糧田。在烏山頭水庫下首當其衝的隆田工作站，接承1920年代以來的百年水利智慧，使嘉南平原抗旱英雄「掌水工」再進化，為農業大未來定下重要基礎。

修築舊「石」光　新屋石滬修復匠人

層層堆疊的石頭塔砌成圓弧型，將海岸線圍起成圈，利用潮水漲退把魚群困在堤岸裡，再用漁網或手叉網捕撈，這是上百年前傍海而居的先民發明的石滬捕魚技法，在漁業技術發達的現在已越來越少見，甚至因缺乏維護而荒廢、傾圮或消失，而在桃園有這麼一群人，每天不間斷的在海岸邊上重築、維護，讓新屋石滬群重現往昔風采

鄉間水路　立農於水的美濃圳路

荖濃溪從玉山陡峭東峰汩汩流下，急流沿中央山脈蜿蜒曲折，緩和流入美濃平原漫地伏流，被獅子頭圳束集起來，水圳支線滋養土地和人情。美濃農村田野學會總幹事溫仲良佇立在沙洲，遙望彼岸荖濃溪主流，奔騰溪水浩浩湯湯，他又順水圳水路走入村庄水橋，「這流水可能剛和我們見過面。」這美濃男人的家鄉話很浪漫。

滋養生活的水脈　讓桃園千塘再度發光

以飛鳥的視角，從空中俯瞰桃園──鑲嵌在翠綠田野、灰色道路、積木般建築之間的無數埤塘藍點，被《看見台灣》導演齊柏林形容「宛如散落一地的水晶，閃閃發光」。20年來走遍大小埤塘的中原大學室內設計系教授陳其澎，練就搭飛機、看空照圖都能逐一指認埤塘的能力，對他而言，認識桃園得先從埤塘開始。

旱季神救援　暗藏地底的深溝湧泉帶

宜蘭是臺灣唯一不需興建水庫，卻終年不缺水之地。占地23公頃的深溝水源生態園區（深溝淨水場），就足以供應蘭陽溪以北共五個鄉鎮的用水量，水源除了仰賴地面溪流，暗藏於地底下豐沛的伏流湧泉，更像一座地下水庫，於旱季適時補位。深溝淨水場的資深志工李光平形容：「如同腎蕨，冬季將水分儲存至地下球莖，夏季雨水不豐時就能派上用場！」

發揚台菜為使命　創意玩轉禽類料理

以肉質軟嫩的宜蘭櫻桃鴨，取代紅面番鴨做成薑母鴨；將啤酒入菜，上桌時還會冒泡泡的啤酒三杯雞……這些和傳統台菜有點不同的料理，是「真心台菜」執行副總經理王聖堯的創意，為台菜注入嶄新氣象，炒熱話題。節目《型男大主廚》常任主廚吳秉承師傅是他的台菜技藝啟蒙師父，又跟隨前五星級飯店泰籍廚師李明芢學習泰國料理，多元的料理經歷讓他得以信手拈來，結合異國元素創作出精緻的創新台菜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。