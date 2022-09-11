旱季神救援　暗藏地底的深溝湧泉帶

文字／李盈瑩 攝影／簡熒芸

宜蘭許多地區皆有伏流湧泉，由北到南包括得子口溪、五十溪、蘭陽溪、羅東溪、冬山河上游的新寮溪與舊寮溪、武荖坑溪下游阿兼城等，其中深溝所在的粗坑溪湧泉帶，水量格外豐沛。

談及湧泉形成的原因，從小在員山長大、十分熟悉在地生態環境的李光平娓娓道來：「原先在山谷的溪流河道呈現下切V字型，一旦出了平原，河道變寬、水變淺，水流向前推進的力道減弱了，最先載不動的大石遺留下來，漸次是中石頭、小石礫，以及最後沉落的泥沙。地底伏流在大石間的空隙穿梭，一路順流來到泥沙堆積的區域，此時泥沙如一面縝密的土牆層層圍擋，水流前進不了，便往上湧出地面。」除此之外，湧泉生成還需要山海之間的距離夠遠，才有空間鋪刷出一片沖積平原，否則像流經南澳及蘇澳的南澳溪、頭城的大溪川，由於山海幾乎接連，便難以形成湧泉。

自然生成的雙水源系統

回頭聚焦深溝地區的水源，上有雪山山脈阿玉山系的粗坑溪，下有肉眼未見的粗坑溪伏流，少了地面的蒸散作用，伏流湧泉無論水量與水溫皆終年穩定，讓供應溪北地區含括員山、宜蘭市、壯圍、礁溪、頭城共五個地區的深溝淨水場，如同自備「雙水源系統」，平日靠山區雲霧水氣、雨水聚攏於地面的溪流水；枯水期則仰賴同樣來自山區的地下伏流。

在早年居民的眼中，身為水源重地的淨水場宛如神祕禁區，李光平回憶起自己的童年時期，曾有一次闖入園區探祕，陰森濃密的樹林間傳來夜鷺與白鷺鷥嘎嘎作響的鳴音交錯，嚇得他倉皇逃出。

除了淨水場，深溝一帶約莫海拔25公尺降至10公尺的地區，有時開挖一、兩公尺就會冒出湧泉，在一些地方甚至會自然湧出。1996年深溝地區實行土地重劃之際，因要灌溉的水田區域變多，宜蘭農田水利會（現稱農田水利署宜蘭管理處）即就地開挖多個湧泉涵養池，這些零星的涵養池接連著深溝大排，亦能作為旱季時調節之用。

自地底冒出的天然湧泉集結了諸多條件才得以形成，豐沛的水脈流向廣大的腹地，遇上河道寬度縮減，水被砂石擋下無法前進便向上湧出。

溝渠網絡 滋養深溝人與田

穿梭在深溝村與員山鄉許多地方，常見婦人在渠邊搭建的黑棚底下洗衣滌菜，隔著蘭陽溪，對岸的三星鄉亦能見到身著青蛙裝的農民，在溝渠裡清洗剛從田間採收的青蔥。

循著李光平老師的腳步探訪深溝大排，每行經一處制水閘門，大排就分流出一道灌溉溝渠，而此條渠道行水不遠，又再一分為三，因此雖名為「大排」，實則為一條「灌排兩用」的水渠。這些來自涵養池的湧泉與少部分蘭陽溪水，順著密布的渠道汩汩流淌，長年滋養深溝的水田與稻米。