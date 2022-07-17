尋找埔里山城消暑涼意

文字／江明麗 攝影／黃毛

即將進入酷夏收割季，埔里「籃城好生活」、同時也是「穀笠合作社」的三位夥伴吳宗澤、張森葳、夏秀慧，拿著平時下田的工具，以及自家田裡種出來的埔里放伴米，立於田埂間留影。他們因為喜愛農村生活，進而成為身體力行的青年農民，藉由一己之力，復興埔里的水稻文化。也趁著農暇之餘，帶著我們尋找這山城小鎮的消暑涼意。

「十多年前，埔里的夏天是不用開冷氣的。」穀笠合作社的執行長吳宗澤，站在五層樓高的能高大圳飛瀑下，聊起小鎮的二三事。提到這兒的消暑祕境，吳宗澤總會說到能高大圳瀑布。這個跟埔里農業息息相關的水利設施，在日治時期就已經有相關規劃，直到國民政府於1965年開始興建，從遠至16公里外的仁愛鄉北港溪上游九仙溪引水而來，豐沛了埔里盆地大大小小的農田，讓原本沒有冬作物的山城硬是多了一季的收穫，知名的茭白筍、可口的水稻、紅甘蔗、花卉乃至於赫赫有名的大坪頂百香果，都受惠於能高大圳的灌溉。

農業的泉源 遊客的涼快祕境

對於被盛夏晒昏頭的外地客來說，甫抵達能高大圳時，只知道緊靠著瀑布邊，浸潤飛濺出來的水珠，先享受低溫的涼爽，才有餘力聆聽水圳的其他篇章。「瀑布總共有三層，全都是人工開鑿的設施，夏季水量豐沛時，連岩壁一旁的植物都會被水幕覆蓋，以前沒有設置欄杆的時候，當地人還會跳進水潭裡游泳。」曾經沿著瀑布旁小徑往上探查的吳宗澤表示，三層瀑布是為了緩衝高處水流下切力量的規劃，可以避免設備毀壞。

有水、無汙染的環境，讓瀑布周邊每年4到6月就有螢火蟲飛繞，有此美景，也讓南投縣政府在下方約六百公尺處規劃能高親水公園，水源取自能高大圳，無論是在地鄉親或是外地遊客，都能在這裡踩水嬉戲，周圍綠林環繞，風景非常清幽。

大圳的水流伏行於山腰之間，下山在眉溪小遇阻礙，水利設備採用虹吸原理讓水圳過岸，使得左右兩岸的農田能吸水潤澤，這個施作可以透過眉溪左岸的倒虹吸工出水口觀察，當地特別打造一條雙臂寬的小水圳，水流清澈，深度及膝，常有居民到此納涼，大人泡腳，小孩套住游泳圈玩起漂漂河，一派悠閒意，也是吳宗澤私房的口袋避暑名單。

向老農學來的避暑智慧

與吳宗澤同是穀笠合作社創辦元老的張森葳，提起停駐埔里的契機：「2012年某間知名企業想在埔里設廠，掀起農地農用的議題。我們那時參與相關的活動，也與埔里農民建立良好關係。」幾個暨南大學的學生因為地緣關係，漸漸喜歡這座小鎮的生活感，畢業後決定留居埔里，針對農事進行一連串的協助與規劃，「首先捲起褲腳下田插秧、割稻。」張森葳笑著說，水稻文化是埔里行之有年的農務，對於有興趣踏入農業的年輕人來說，門檻較低，「我們把農民當老師，以學習種植水稻融入他們的世界。」2014年成立穀笠合作社，引導農民採用友善農法，並創立「放伴米」品牌，也希望搭起留鄉的諮詢平臺，吸引更多青年進來埔里。

能高大圳是埔里農業灌溉非常重要的設施，也是熱季消暑的好去處，站在五層樓高的飛瀑下，可以體驗清爽涼意。

與另一位夥伴家達管理一處七分田的夏秀慧，大家都暱稱她夏慧，目前已經是一位真正的農夫，她與吳宗澤、張森葳都是外地來的青年，在實作方面，她執行得非常徹底。「現在快要進入7月的收割季，田裡的工作就是灌溉、拔草、堵老鼠洞，以及微生物觀察。」沒怎麼晒黑的夏慧是個愛漂亮的農夫，稻米要種，防晒也要做，袖套、斗笠必備，清晨出門，最慢10點收工，這是她的避暑撇步，也是從老農身上學得的工作智慧。農閒時，她會騎單車往向善堤防旁的生態蓮花池，迎著風納涼，享受自己賣力一日後的休息時光。