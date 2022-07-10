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晶透彈嫩降火法寶　三代女力開拓蘆薈新可能

聯合新聞網／ 鄉間小路
蘇雪莉一家與蘆薈的緣分，從兩株蘆薈苗開始。 （圖片提供／村家味）
蘇雪莉一家與蘆薈的緣分，從兩株蘆薈苗開始。 （圖片提供／村家味）

文字／Casca　攝影／洪立

切開粗韌帶刺的蘆薈外皮，晶瑩柔嫩的葉肉滑入碗中，光看就讓人暑氣全消。長於熱帶與亞熱帶的蘆薈，抗旱且生命力強，是大自然賦予的解熱良方。臺南的蘇雪莉一家，二十多年前意外踏進有機蘆薈世界，如蘆薈般既韌且柔的祖孫三代，走出從臺灣到國際的農業女力之路。這段旅程，要從兩株在阿嬤花盆裡意外「發蘆」的費拉蘆薈苗（Aloe Vera）說起。

端午節剛過，我們走進位在臺南市東區靜巷的「村家味」女麗廚房。吧檯上擺著有機蘆薈製作的吸凍，一旁是冒著熱氣的蘆薈花忘憂茶，一涼一熱，卻都為滿頭汗的我們掃去膩滯暑氣。負責人蘇雪莉帶著陽光笑容，介紹女麗廚房兼具烹飪與食農教育場域的教學區，以及鄉村風的商品展售區，理理貨架上的自家有機農產品，一如呵護田裡的蘆薈苗。

23年前，蘇雪莉的母親蘇黃酠，將兒子送的兩株費拉蘆薈苗種入盆栽，小苗越種越多，吸引鄰里登門索取、購買，蘇黃酠幽默形容「種到發蘆」。原來數百種蘆薈中，費拉蘆薈是少數兼具觀賞、食用與入藥價值的品種，以澎湖為主要產區，在高溫且旱、雨季分明的南臺灣也適合生長。隨著蘆薈越種越有規模，在兒女鼓勵下，蘇黃酠收起市場的素食攤，當起快樂農夫。

帶著韌皮鉤刺的解熱神醫

蘆薈屬於多肉植物，會從靠近根部的地下莖冒出子株，待其長到約30公分長，即可分株繁殖，約一年半成株，就可採收富含水分與凝膠纖維的葉片。蘇雪莉說，兩公分左右厚、底部九公分寬的葉片，凝膠黏稠度高、營養素充足，最適合採收。太瘦小的葉片，凝膠少又未完全凝固，功效打折扣。

有「植物醫師」美稱的蘆薈，其實渾身帶著不少「暗器」。採收葉片時，得戴好袖套、厚工作手套，在葉片底部輕劃一刀後順勢剝下，既不傷害植株，也不會被帶著銳利鉤刺的葉緣割傷。片去外皮，取出葉肉後，需仔細清洗或以滾水殺菁，因為外皮的「大黃素」有刺激性，沾上皮膚易過敏，食用過量易腹瀉。

「很多人會用蘆薈入菜、做酵素或清潔劑，對我們家來說，最實用的功能是消炎止痛。」蘇雪莉說，在田裡久待，再怎麼防晒，皮膚仍常燙得像火燒。蘆薈葉肉中的「安特拉歸農綜合體」有消炎、消腫與止痛功效，將其打成泥用紗布或面膜浸透輕敷，幾分鐘就能舒緩。

不只葉片，蘆薈花也有養生功效。每年4、5月的蘆薈花季，田間點點金黃，蘆薈葉片卻也因賣力開花而縮水。蘇黃酠起初把花剪掉當綠肥，直到有人登門索取，才知道它有助降血壓，花蜜還能顧心臟。後來村家味的忘憂茶配方，就將乾燥蘆薈花加入薄荷等青草，有助鎮靜退火。

蘆薈葉肉飽含水分與多種營養素，能消炎、助消化。
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