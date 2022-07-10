西瓜成熟時　黑翅鳶看顧的盛夏涼意

文字／張曉慈 圖片提供／龍井區農會

半世紀以來，龍井瓜農總在春夏的大肚溪畔，揮汗扛起一顆顆嬰孩般的重量。

明明這麼深沉，竟一剖繽紛，或豔黃、或鮮紅。

明明這麼結實，竟一咬爽脆，既清甜、又水潤。

被豔陽孕育的涼意，能抵禦盛夏；被砂地培植的溼潤，能解除渴熱。

外體分量十足，內部卻輕爽宜人，西瓜這等消暑功力，有誰能敵？

皮膚黝黑、笑容可掬的嚴春安，是臺中市龍井區蔬菜產銷班第一班（西瓜班）班長，自幼跟著長輩在瓜田間穿梭，一晃眼已在龍井種西瓜六十餘年。30名班員年齡從65歲起跳，最年長的已經86歲。

嬌貴西瓜怕水怕碰撞

貫穿龍井區西南部的大肚溪（又稱烏溪）沖積出土質疏鬆、排水良好的河床砂質地，正是適合培育西瓜的環境。龍井種植西瓜的歷史可追溯到日治時代，早年大、小西瓜都有栽培，1970年代後因應市場上小家庭的食用與保存需求，轉以小玉西瓜為主力。前期品種為顏色鮮黃、味道較清淡的金蘭西瓜，現在主要種植新蘭西瓜，不僅口感更細緻、瓜皮更薄，甜度還高達13、14度，其黃中帶橘的果肉又稱「木瓜肉」，這也是最能辨識新蘭西瓜的特色之一。

新蘭西瓜的特色之一，就是黃中帶橘的果肉，又稱「木瓜肉」。 （攝影／張曉慈）

龍井的新蘭西瓜一年收穫兩次，第一期4、5月可以採收，第二期落在8、9月採收，雖然生長期短，從種下西瓜苗到採收僅需三個多月，然而西瓜卻像害羞的小姑娘般，怕水、怕老鼠，也怕生人、怕碰撞。

嚴春安參考農民曆種瓜，今年整個節氣較晚，採收時間也跟著延後；但為了避開颱風及盛產季供過於求，第二期也可能提早開始。

西瓜怕雨水，也怕氾濫的河水，偏偏採收季也是梅雨和颱風的時節，天氣狀況對產量影響甚鉅。嚴春安憶及1960年前後的八一、八七水災淹沒了整片沙洲地，是龍井史上西瓜損傷最慘重的時候。

產銷履歴與黑翅鳶的多重認證

沙洲沒有遮蔭，瓜農們天未亮即上工，日頭出來便休息。產季時，龍井農民僅靠自家人幫忙採收，嚴春安也只有夫妻倆齊力，他回憶「早期還得划竹筏，才能將西瓜送到大肚溪對岸的彰化伸港呢！」

不像一顆十幾二十公斤的大紅西瓜，需要鑒瓜人蓋上大紅印章認證品質才能採收，重量約三公斤的新蘭西瓜看似僅靠己力即可採收，但對老農而言仍不是件輕鬆事，只是「怕生」的新蘭西瓜，太仰賴熟悉它的人來判斷熟度。為此龍井區農會與勤益科技大學合作，計畫研發更省工省時的機械化採收方式。

五年前農會輔導申請新蘭西瓜產銷履歷，六旬老農們開始學做栽培記錄，肥料與用藥也需配合管控。但除了產銷履歷，怎麼還多了一個「黑翅鳶小玉」標誌？原來西瓜易引老鼠垂涎，為減少鼠害造成農民損失，三年前農友在田間立起木杆棲架，吸引善捕鼠的猛禽黑翅鳶停駐、繁衍，並在台灣野鳥協會的協助下，架設監測器觀察長期動態，讓黑翅鳶成為守護瓜田的生態使者。