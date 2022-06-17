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在家「蛇來蛇去」一整天也不會膩

聯合新聞網／ 鄉間小路
玉米蛇的花紋繽紛，個性溫和，是寵物蛇的好選擇。
玉米蛇的花紋繽紛，個性溫和，是寵物蛇的好選擇。

【文字／張哲誌　攝影／吳尚鴻】

每次聽到「蛇」這個字，就讓你渾身起雞皮疙瘩嗎？請先深呼吸放鬆心情，把恐懼放一旁，好好欣賞這些美麗、無毒、溫馴，甚至有點膽小，被玩家們稱為「玩具蛇」的牛奶蛇、王蛇、玉米蛇吧。

飼養蛇十多年的「蛇來蛇趣」粉絲專頁經營者沈老師，誠摯地向想養寵物的讀者喊話：「蛇大概一週只要餵食一次，連晒太陽都不需要，可說是最適合忙碌飼主的『懶人寵物』啊！」

沈老師小時候跟著爸媽遊山玩水，對大自然中的蟲魚鳥獸有一股親近感，尤其鍾愛蛇類，從小愛看科學頻道的他，每當電視播出蛇類的介紹總能抓住他的目光，長大後更是看遍所有以蛇為主題的電影。直到13年前才終於買了第一隻寵物蛇，「那時我用水族箱養他，想說深度已經很夠了，結果睡一覺醒來牠就不見了，才養不到三天啊！」沈老師傷心的說，因為飼養經驗不足，沒將箱子蓋好，約小拇指粗、30公分長的牛奶蛇竟一溜煙跑掉了。

溫馴的寵物蛇是孩子們的玩伴。 （圖片提供／沈老師）
溫馴的寵物蛇是孩子們的玩伴。 （圖片提供／沈老師）

蛇真的很會「趖」　控溫餵食有學問

有了第一條蛇走丟的經驗，沈老師現在都採用透明的塑膠收納箱飼養寵物蛇。進入沈老師收放蛇的房間，近兩百個箱子整整齊齊堆疊在架子上，望過去就像一幢量身打造的蛇公寓，「收納箱購買方便，穩固好堆疊，重量很輕，只要在箱子表面加工鑽透氣孔即可。」沈老師提醒挑選飼養箱有一項要點，「牛奶蛇、王蛇、玉米蛇這類『玩具蛇』通常是捲曲的狀態，因此箱子的最長邊至少須達體長一半。」

打開飼養箱一看，除了蛇就是一碗水盆，底層鋪廚房紙巾，鮮豔蛇體和斑紋在這之中變得更加搶眼，「只要有水喝，不吃東西一、兩個月都沒問題。」沈老師表示，有的飼主會使用木屑、豆腐砂當墊料，貓砂也可以，而他選擇容易取得的廚房紙巾，「如果有糞便就直接包起來丟掉換新，成本較低且清理方便。」

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