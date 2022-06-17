讀懂貓狗肢體語言 促進人寵互信的行為獸醫

【文字／謝欣珈 攝影／陳建豪】

「我家的狗會咬自己的尾巴咬不停，怎麼辦？」

「狗一直抓籠子抓到流血該怎麼辦？」

「我的狗聽到打雷就想跳樓，這是正常的嗎？」

當動物出現這些令人費解的行為，就是行為醫學出馬的時候了。教你讀懂動物的肢體語言，牠的脫序不是故意使壞，而是恐懼焦慮，只要跟著醫生耐心地了解牠、陪伴牠，牠仍是最可愛、最療癒你的親愛家人。

「一開始的初衷是希望自己能成為貓狗與飼主溝通的橋梁，破解迷思與誤會。」與夥伴創辦「會思考的狗行為獸醫團隊」的醫師林瑋真，從小就非常熱愛觀察動物、與動物互動，念完獸醫考上執照開始看診，才發現人與動物之間溝通的隔閡，竟然會危及動物生命：「我半年前看診的小狗，半年後換了另一隻，飼主說『牠太吵我就把牠丟了』，這種情況還不只一次。我很震驚，怎麼可以這麼輕鬆地丟掉一隻狗？」

林瑋真家裡也有一隻恐懼聲響的狗，只要打雷下雨，就會像中邪一樣一直跑、用腳抓門，抓到指甲斷掉地板都是血。不了解的長輩覺得牠煩，就抓牠進籠子，小小的臘腸狗使盡所有力氣咬籠子，咬到牙齦都爛了，「家人擔心會吵到鄰居，希望把狗送走，所以我決定自己的狗自己救！」臺灣沒有相關的資源，她就到國外去，在澳洲雪梨大學進修小動物行為醫學，漸漸摸索出清晰的方向：讓人能夠了解動物行為背後的原因，進而改善問題行為，促進動物身心健康，彼此安心生活──這就是行為獸醫。

林瑋真醫師指出行為治療很多時候是教動物如何去應對環境的刺激。

陪著寵物慢慢進步

帶著狗來到診間，林瑋真一邊與飼主會談，一邊觀察狗在診間的狀態，「是很焦慮的一直喘，還是走來走去、向主人討拍，這些都是不同的情緒狀態。」並請主人提供狗在家中狀態的影片或照片，追查行為的組成因子，「例如因為分離焦慮抓門抓到指甲斷掉；或是對聲音恐懼到出現攻擊行為；以及貓咪過度舔毛、狗狗追尾巴這類強迫症，都需要評估是病理性的，還是與心理、行為有關。」