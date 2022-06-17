溫柔堅定的巨獸 引領覺察內在狀態

【文字／李盈瑩 攝影／林靜怡】

野生的馬生活於遼闊草原，身為被獵食的物種，有時甚至不需憑藉聲音，僅以眼神傳遞就能示意彼此群體逃逸。因為天生自帶難以言喻的敏銳感知，使得馬兒在與人類相處時，亦能透過人體微妙的荷爾蒙或激素變化，反饋出人們的情緒波動。於是眼前這隻溫柔而堅定的巨獸成了鏡子，足以幫助我們覺察並調整自身狀態。

午後，花蓮的天空雲層密布，風雨欲來，位於吉安鄉南華村的「馬匹輔助教育中心」一群在戶外放牧食草的馬匹，正在訓練師的牽引下一隻隻走回馬廄。只見工作人員手腳伶俐地以長柄勺承接馬尿，以減少木屑墊料更新的頻率；接著替馬匹清理腳蹄，除去放牧時沾附於蹄叉的泥土，然後替馬匹擦臉、刷馬、沖澡，像人類出遊返家後的洗漱清潔。

透過不同體型的動物讓孩童漸進熟悉場域。

騎乘之外的人馬關係

「小騎士課程」是馬匹輔助教育中心相當熱門的課程，每堂一小時，十堂為一期。不同於外界以馬術騎乘為主軸的體驗模式，中心格外重視馬背下的「人馬關係」，因此教練帶孩子到放牧區牽馬後，會先回到室內進行刷馬、清蹄等日常作業，讓孩子在騎馬前先學會照料牠，並在刷馬的過程中用心觀察正在進行的動作是否令馬匹舒服，以此培養情感，建立彼此信任關係。

有了前置的醞釀基礎，就能將汗墊、羊毛墊、馬鞍等裝備陸續上馬，準備出發！來到圓形訓練場，孩子在教練的陪伴下，先領馬繞行一圈，習慣馬匹的步伐速度，接著正式上馬背，練習放鬆身體、感受馬匹步行的節奏及韻律。

經驗老道的教練阿信提及，學習與動物相處、共同合作，能促進孩子感覺統合與腦部的刺激發展，然而馬背上的高度與空間感，對許多孩子而言是十分新奇的體驗，為緩和這份緊張，中心特別設計人與馬共同合作的小遊戲，以轉移孩子的注意力，也會提醒孩子每完成一項任務，要記得摸摸小馬的脖頸，或以口語稱讚對方，給予馬匹正向的回饋。

從身體復健走向心理關懷

位於桃園的希望馬場（又稱台灣馬術治療中心）早年引進許多國外師資，並辦理治療性騎乘的培訓課程。馬匹輔助教育中心許多同仁亦曾到桃園受訓，考取治療性騎乘的教練證照。然而，不同於希望馬場初期便是以身心障礙的孩童為主要服務對象，故在馬術教練之外，亦有物理治療師、職能治療師、體適能教練等組織成員；馬匹輔助教育中心則因創辦人張明慧長年投入社工領域，進而將傳統馬術治療運用於身體復健的範疇，另行延伸應用在需要心理關懷的安置機構孩童身上。

目前中心約有十來匹馬、十多名工作夥伴。其中，性格沉穩、溫和淡定的元老級教練阿金，原先就讀東華大學心理系，在學期間系上與張明慧的馬場合作「南華國小馬兒認輔計畫」，因而與馬結緣，從擔任馬場志工起始，跨足馬匹動物治療的領域，張明慧的馬場也從原先一匹馬、一位員工，陸續擴增至今日的規模。