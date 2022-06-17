擁有隱身術的海底智者 烏賊的腦袋很迷人

【文字／廖詠恩 圖片提供／吳俊賢】

十隻長長的手，頭部兩側呈W狀的瞇瞇眼視力絕佳，還擁有隨環境秒變體色的超能力，這種呆萌中帶點神祕感的生物其實很常見──牠是烏賊。清華大學生命科學系教授焦傳金跟許多人一樣喜歡烏賊，原因不是牠美味的身體，而是牠的腦袋，「我們研究烏賊的行為、數感、決策、體色，都是因為我們對烏賊的大腦跟神經組織非常有興趣。」

一走進清大烏賊實驗室的「花枝房」，潮溼的空氣撲面而來，嘩啦的流水聲中，一顆顆荔枝般晶透的球體裡，睜著兩顆黑眼睛的烏賊正悄然茁壯，等待破蛋而出；剛出生不久、未達三公分的烏賊寶寶棲息在缸底，一動也不動。

博士後研究員吳俊賢放入一瓢細小如睫毛的白蝦苗，烏賊射出兩根攻擊腕，黏住蝦苗往嘴裡送，「牠跟人類一樣有雙眼的立體視覺，可以辨識東西有多遠。」研究視神經科學的焦傳金說：「烏賊跟靈長類一樣都是視覺動物，大腦有很大一部分的腦區都在處理視覺。」

烏賊不只視力好，還會施展隱身術，能隨環境改變體色與質地，在危機四伏的海中和敵人玩捉迷藏，其他動物常玩不過牠，對烏賊「視而不見」。不過若遇到重大威脅、受到驚嚇，牠們就會轉守為攻，使出終極絕招──噴墨！

「有時候不小心撞到玻璃，一整排好幾隻烏賊都在吐，吐到整缸水都黑掉，或是實驗做得很頻繁，我去抓牠，牠覺得很煩就會噴水，比較慘會被噴墨，」吳俊賢苦笑著說，「我有一、兩件黑色的衣服，就當作紀念。」

全年無休的烏賊實驗室

每年春天，實驗室成員自東北角購回烏賊卵，將黏附成葡萄狀的卵串分離開來，剔除白濁的不健康卵粒，透明的卵幾週後便會孵化，小烏賊於夏季迅速長大，秋冬時交配，產完卵就結束生命。

為了照顧烏賊，實驗室的成員可說是全年無休。水體鹽度要定期檢測，適時補充海水或淡水，維護適宜烏賊生存的海水環境；烏賊的耗氧量大，打氣設備不能間斷。最重要的是，烏賊的食量大，一天吃兩次飯，而且只吃活餌，即使是休假期間，也得有人進實驗室餵食，難怪焦傳金說：「烏賊在養殖圈裡是難度很高的動物。」

科學界中，烏賊也屬冷門，全世界設有烏賊實驗室的研究單位不超過十個，其中一個是美國的伍茲霍爾海洋生物實驗室，「那裡有一個很有名的實驗室是做頭足類，研究烏賊、章魚、魷魚的行為，2000年我念完博士後有一個機會去做暑期短期的獨立研究。」

三個月的專題研究成了焦傳金烏賊研究的開端，兩年後他回臺於清大任教，成立烏賊實驗室，研究烏賊至今已有22年的時間。

烏賊留給世人的重重謎團

近幾年，焦傳金與研究團隊設計實驗，證實烏賊很聰明──牠們擁有數感，能分辨四與五的不同；牠們重質不重量，在一隻活蝦與兩隻死蝦中，偏好一隻活蝦；牠們也會冒險，飢餓時會選擇較難捕捉的一隻大蝦，而非兩隻小蝦。實驗結果令世人驚嘆，然而焦傳金並不意外，「無脊椎動物裡最聰明的就是頭足類動物。」

距今將近六億年前，脊椎動物跟無脊椎動物分化開來，各自演化出複雜的神經系統，前者以人類為最，後者最聰明的當屬烏賊、魷魚、章魚等頭足類動物。「牠的神經系統很複雜，但跟人類很不一樣，牠有哪些行為跟人類相似？哪些不相似？我們想知道在生命演化過程中，是不是只有一種方式達到最聰明、最複雜的生命行為？」

兩隻小烏賊剛好同時看中一隻白蝦苗，正伸出攻擊腕試圖捕捉。 攝影／黃毛

頭足類生物遠比人們想像的深奧、神祕。焦傳金說，聰明的動物通常有交互的社會行為，而且較為長壽，會撫育下一代，傳承智慧與經驗，「但烏賊的平均壽命大概只有一年，只在生殖季聚集，產卵後就死掉，沒有育幼行為。」烏賊留下重重謎團，有待人類解開。