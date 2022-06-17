動物救援最前線 重返野外前的避風港灣

【文字／楊理博 攝影／林靜怡】

披著迷彩斗篷，頭戴迷彩遮臉帽，雙腳踩著長筒雨靴，一身出野外的裝扮，卻出現在有著中央空調、酒精層層消毒的純白醫療室中，顯得有點突兀。野灣野生動物保育協會（以下簡稱野灣）保育員廖朝盛每日在人造的建物、籠舍中照顧受傷的動物，心中盼望著有一天能看到牠們重回野地的懷抱。

時間回到五年前，幾位野生動物工作者發現，東部沒有野生動物的專責救援機構，許多受傷的動物必須舟車勞頓送往西部，因而延誤了黃金救援期。於是他們成立野灣，並於2020年承租池上牧野渡假村中的閒置空間設立動物醫院，與野生動物救傷的中央主管機關林務局簽署合作協議，和臺北市立動物園（北）、農委會特有生物研究保育中心（中）、屏科大保育類野生動物收容中心（南）共同建立全島的救援體系。

照護的親密，是讓牠們學會與人保持距離

醫院座落在花東縱谷的大片稻田之間，二樓的「住院部」是廖朝盛每天工作的場所，目前住著從各地送來的白鼻心、赤腹松鼠、領角鴞、鳳頭蒼鷹、杜鵑、花嘴鴨等動物。籠子裡擺放著樹枝及新鮮綠葉，佯裝成動物熟悉的野外環境，廖朝盛躲藏在迷彩裝之下小心翼翼的餵食幼獸，並測量、記錄每日的體重與進食量，也藉由觀察動物的排便與精神狀態來判斷其健康狀況。雖是親密的照顧工作，廖朝盛卻相反地必須盡可能隱藏自己，避免野生動物習慣人類而影響到日後的野放。

「我們還必須每兩天把動物帶到外面晒太陽一次，否則會影響鈣質的吸收，對生長快速的鳥類或幼獸來說特別重要。」廖朝盛一邊說一邊脫去身上的迷彩裝，拉下籠子外的遮光布，裡頭三隻領角鴞瞪著不安的圓滾大眼躁動著。原來捕捉對動物來說是驚恐的過程，在這個過程中卸下迷彩偽裝也是讓牠們學會與人類保持距離。廖朝盛將戴著牛皮手套的雙手伸進籠中，熟練的抓住一隻鴞仔，另外兩隻緊縮在一旁，「牠們看起來很可愛，但其實都是猛禽，所以一定要戴手套。」

為了照顧各種不同的動物，野灣盡量依照動物的生態習性打造籠舍。穿山甲最不好照顧，因為很容易受到驚嚇，一被驚嚇就不吃不喝，因此牠們住在獨立的水泥房中，並鋪上乾燥的草堆供躲藏。同樣是敏感體質的山羌，一旦過度驚嚇甚至會橫紋肌溶解而死，也因此山羌的籠子打造成中間有可開關隔間的雙室籠，當需要清理排遺的時候，就先打開隔間將動物移到另一邊，再關起隔間清掃，這個設計也可以減少移籠作業的過程中動物與人的接觸。這些都是野灣與其他單位交流，及過去兩年照顧動物習得的經驗。

餵食動物也要身著迷彩裝，避免動物習慣人類。

一旦動物恢復到正常健康狀況，便會開始進行野放訓練與評估。目前住院部樓上的房間就住著一隻評估中的杜鵑，空蕩的房間中擺上幾枝樹枝作為棲架，以便觀察其飛行能力的復原狀況。廖朝盛手拿網子進入屋內，原本停在樹枝棲架上的杜鵑便起飛亂竄。廖朝盛並不急著出手，專心觀察杜鵑的動向，等待，就當杜鵑在地上停頓的那一瞬，下網，順利捕捉。抓到杜鵑後他恢復一貫快速的工作節奏，將杜鵑裝進籠中，並收拾殘食。下樓時與另一位夥伴擦肩而過，「樓上沒有水囉！」工作的交接就在一句話間完成。