與麵線共舞 縷縷細絲飄揚國際

【文字／王叡婷 攝影／王大偉】

清晨5點天尚未亮，大多數人還在被窩中沉睡，石碇山中的許家麵線師傅們已開始練功。手工製麵線三十餘年的許仁評堅持古法製作，每一個步驟都需極大的體力及耐力，還要與麵線律動合一，將傳統工藝與職人精神發揮到極致。

甫抵達許家麵線就被眼前的麵線海震懾住，一絲絲細長麵線高掛木架上，在藍天陽光下隨風飄蕩，如同海面泛起的水紋寧靜而優雅，「幸運碰上天氣好，不然也看不到日晒麵線，北部太容易下雨了，只能在室內用烘乾的。」許家麵線的老闆許仁評真誠的說道，市售很多麵線都強調日晒，但他不拘泥於傳統形式，也造就許家麵線堅持手工製作，又能維持品質產量的重要因素。

雙人舞麵、人麵合一 傳統手工技藝的神祕魅力

走進製麵線廠，與其說是工廠，不如說是師傅們練武功的場域。從搬麵團開始，雙手握拳將麵團按壓扎實，再用麵粉袋壓扁麵團，靜製醒麵，接著上油、滾麵、繞八字、拉麵、甩麵，再反覆拉麵、甩麵，全程都靠人力操作，最後經過乾燥或日晒，歷經13道工法，耗時七至十小時以上，才能完成縷縷細絲、入口彈牙的手工麵線。

「若問我哪個步驟最重要，還真答不出來，因為都環環相扣，馬虎不得。」拉麵線時講究雙人默契，兩邊施力要平均，控制麵線拉的長度，過輕拉不動，太用力麵線斷裂，只見麵線師傅兩人雙手抓著麵線，身體同時往後傾倒，將麵線繃緊拉長，看似容易實則要運用全身肌肉，下半身靠大腿施力，雙腳前後站弓箭步撐住，腰部及腹部的核心肌群則要穩住重心，上半身除了手臂、肩膀之外，手掌握力也很重要，否則對面師傅一拉，麵線就會從手中飛走，「全身沒有一處肌肉群是放鬆的，比上健身房鍛鍊還要全面扎實。」這只是拉麵而已，甩麵時還要抵擋麵線的筋性彈力，正在繞八字的師父則是身體左右搖擺，腳步規律踩踏。許仁評表示，這些動作每天反覆至少五小時以上，體魄好、力氣大是其次，更重要的是與麵線共舞，全身投入在韻律節奏上，才不會搞到腰痠背痛甚至拉傷。

許仁評化身人體圓規，把麵團以同心圓割成條狀。

天公疼好人 堅持是最好的選擇

住在石碇的許仁評小時候常常被父母抓去家裡的茶園幫忙，因厭倦了每天重複採茶的無聊生活，15歲那年便跑到做麵線的鄰居家當學徒，五年後才創業當老闆，「剛開始一個人做麵線、跑客戶，還要經營網路行銷，一天根本睡不到幾小時。」好在優質的麵線很快打開知名度，麵線廠也聘請師傅，許仁評咬牙撐過那段產量少、收入少的日子。