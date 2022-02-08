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紅烏龍逆轉勝 低海拔的清甜新風尚

聯合新聞網 / 鄉間小路
鹿野特有的紅烏龍外觀呈球狀，茶湯橙紅。林潮意（左）與女兒林廷瑀（右）攜手經營品牌，讓紅烏龍的滋味持續發酵，在競爭激烈的茶業中闖出一片天。 (攝影／林靜怡)
鹿野特有的紅烏龍外觀呈球狀，茶湯橙紅。林潮意（左）與女兒林廷瑀（右）攜手經營品牌，讓紅烏龍的滋味持續發酵，在競爭激烈的茶業中闖出一片天。 (攝影／林靜怡)

【文字／李香誼】

相較於知名的臺灣茶種，上市僅14年的臺東鹿野紅烏龍屬較年輕的品牌。面對「海拔越高、味道越好、價格越高」的大眾認知，低海拔的鹿野茶過去一直處於配角地位。然而，不再追逐不屬於自己的光環，轉而正視真正的在地價值，紅烏龍即是低海拔孕育出的暖香清甜。親和的茶性，引領鹿野茶走出自己的路，開創嶄新的茶風尚。

鹿野上將茶園的主人林潮意原是關西茶農，28歲就得獎，然因北二高興建，茶園與茶廠被徵收，失去茶園的林潮意勘查全臺茶區，尋找下個落腳處。「進到這個村莊，感覺有股茶香，一種熟悉的味道。」鹿野環境美、民風友善、茶價格好，1989年成了林潮意的第二個家鄉。

展現茶飲獨特風味

鹿野茶業走過一段好光景，2000年代初期逐漸陷入危機。價格不如進口茶便宜，名氣又不如各地紛紛興起的明星高山茶。鹿野茶區位於低海拔，沒有高山茶園的清涼環境，病蟲害較嚴重，茶菁若被蟲咬傷，茶湯色澤就轉紅，要做出媲美高山茶的「青」，勢必要用藥。種種不利因素重擊鹿野茶業，銷量銳減，茶園面積從五百公頃減至一百公頃，茶農紛紛轉種經濟價值更高的作物，林潮意當年也差點放棄。

「傳統烏龍茶都是做綠的，越綠越多人買，後來大家開會集思廣益，是不是可以走出別條路？既然茶做不綠，乾脆做紅，就給他更紅，是不是能做出紅色的烏龍茶？」於是茶業改良場臺東分場投入研發，尚未放棄的茶農參與試作，共同催生低海拔獨有的紅色烏龍茶。

2007年，紅烏龍問世，把原先的弱勢轉成優勢。一般認為夏茶味道較差、口感苦澀，夏天的紅烏龍反倒香甜、味濃，暖天促發酵，除去單寧酸引發的苦澀。鹿野四季溫暖，幾乎整年可採收製作，穩定農民收入。二來，紅烏龍不怕蟲害，小綠葉蟬啃食越嚴重，蜜香越濃郁，成了紅烏龍的招牌風味。既然不再怕蟲害，適合自然或有機農法，順應逐漸重視食安的消費趨勢。三來，紅烏龍的花果清甜香適搭各種糕點甜食，冷熱泡皆宜，容易打入年輕族群。紅烏龍的研發成功，讓地方痛點成了獨特亮點。

「女兒不懂茶」以溫暖、時尚的設計推廣飲茶文化。 (攝影／林靜怡)
「女兒不懂茶」以溫暖、時尚的設計推廣飲茶文化。 (攝影／林靜怡)

萬物一同關照有機茶園

林潮意的茶園周邊是國有林地，天然隔離帶讓這塊茶園正適合有機農法。不料第一次試作就遭遇強颱，被風雨摧殘的茶苗抵抗力弱，不敵接連而來的病蟲害。因生計壓力放棄後再次嘗試，又歷經三年陣痛期。整片茶樹被椿象毫不留情地啃食，林潮意的信心也幾乎被啃蝕殆盡。某日，林潮意照常到茶園澆水，突然望見千百隻綠繡眼被突來的水柱驚嚇飛走，那景象宛如天啟，林潮意決心繼續採用有機農法。

「之後椿象逐漸減少，我發現當環境、土壤恢復健康後，自然形成生態平衡機制，只要害蟲多到一個數量，自然出現天敵。」椿象一多，綠繡眼就來；蚜蟲一多，瓢蟲就來；紅蜘蛛一多，草蛉就來，食物鏈平衡各物種的數量，不讓單一害蟲肆虐。

茶園周邊種植百喜草，抓地力強，保持水土、抑制雜草，是土壤的最佳管理員。旁邊種植諾麗果，果實製成的酵素，是茶樹的天然營養補給。蜻蜓是茶園的巡邏機，喜歡圍繞在採茶阿姨附近，等待害蟲從被擾動的茶樹傾巢而出，藉機捕食。時見老鷹在上空盤旋，光蠟樹上的獨角仙數量如往年，告訴林潮意目前的生態系完整、健康。雖有野兔磨牙破壞茶苗，林潮意微笑面對，不把物種的天性視為壞事，生態有其道理，各物種皆屬生態系的一環，共創大自然的生生不息。

實行有機農法十幾年，茶園不再出現失控的病蟲災害，產量穩定，是慣行的二分之一，「另一半等於是回饋給大自然。」除蟲僅靠灑水與徒手抓，旁人看來頇顢（hân-bn），實則有各類物種幫忙關照。度過前四年的跌盪，做有機，像倒吃甘蔗。

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