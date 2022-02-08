快訊

亞洲盃女足／中華隊返台 專機抵達桃機4輛救護車待命

18年後淡出演藝圈…張菲戶籍遷到花蓮 近況曝光

龔于堯×余舜德：一茶一視界 與茶對話的生活藝術

聯合新聞網 / 鄉間小路
(攝影／王志元)
(攝影／王志元)

【文字／曾怡陵】

茶藝是容納眼、耳、口、鼻、身五感的藝術文化。我們在幽微的茶香裡走過戒嚴、茶藝百家爭鳴的時代，看著台式茶藝在中國遍地開花、成為顯學，在臺灣卻未能有明確的定位。國際茶顧問龔于堯、研究茶的人類學者余舜德梳理臺灣茶的脈絡，也將視野投向世界。臺灣茶藝為何有極重要的地位？為何吸引兩位專家傾注時間鑽研？用品飲一壺茶的時間，一起認識他們眼中的臺灣之光！

Ｑ：兩位接觸茶的契機是什麼？

龔于堯（以下簡稱龔）：我家是到我祖父以後才變窮的，那是二戰之後，他們認為再窮都要喝茶。買不起茶，那就買茶粉。兩塊錢在當時可以買個婢女，但我祖父拿來買一斤茶；如果日子好過，就買八塊錢一斤的武夷岩茶，八塊錢可以買個長工。

我是漳州詔安人，小時候都喝烳茶，拿陶製藥罐裝茶，用炭火餘溫來熱，等吃飽了就拿來喝，那茶是沒有燒開的。

余舜德（以下簡稱余）：我老家在保安街。

龔：喔，那也是從小看茶看到大。

余：旁邊就是林華泰茶行。我爸爸是耳鼻喉科醫生，有一次有個坪林的茶農到林華泰交茶，覺得不太舒服，就來看病，結果我爸爸覺得他的鼻子有點問題，建議去大醫院檢查，一檢查是鼻咽癌。這個茶農很感謝我爸爸，都會帶些好茶來，所以我從小就喝到好茶。

Ｑ：在眾多茶種中，兩位認為最具「臺灣味」的茶種是什麼？

龔：臺灣現在大家認為最好的是青心烏龍種，祖輩是武夷山的矮腳烏龍。武夷山現在幾乎沒有種了，因為病蟲害多、收成不好且製茶難度高。但臺灣頭到臺灣尾的高山茶大多使用青心烏龍，可以跨距從綠茶做到紅茶，而且能做到相當好的程度。青心烏龍在原鄉武夷山是歹囝，來臺灣變成好囝，臺商把它帶去越南、澳洲種，很奇怪，都種不好，也做不出好茶。所以青心烏龍是臺灣之寶。

余：我完全同意。

Ｑ：何謂茶藝？

余：茶藝是1975到1980年代由龔老師他們第一代茶人共同發明的詞。是相對於日本茶道的概念，臺灣的風格比較隨性、生活化，覺得茶道太正式、太宗教化。當年認為茶是生活藝術，何時開始越來越往真正藝術的方向發展？這是有趣的問題。

龔老師在第一屆全國泡茶比賽設計的評分項目裡，除了茶湯表現還有美姿美儀、茶具配置，發展成後來茶席的概念。茶席也不只把茶具排得美美的，而要講得出道理，也將茶藝推往藝術的方向，更具有展演的成分。

龔：說到茶藝往藝術發展，李曙韻（人澹如菊茶書院創辦人）功不可沒。「藝」這個字用得很好，從藝術的觀點來看，藝術容許百家爭鳴，就像不能用抽象畫的觀點來看工筆畫，茶藝也一樣。茶藝的儀軌可以簡，可以繁，可有任何形式。我稱自己的茶藝觀為神話學，茶會主人安排空間叫「造境」，茶客「入境」後經過喝茶、品茶點等儀軌，待結束後「出境」，內在產生變化叫「轉境」。很重要的是還要給錢，這是耶穌教的，錢在哪裡，心就在那裡，有收穫有付出。

余：人類學「儀式過程」的理論很類似龔老師的主張，「造境」就是讓茶客從日常進入非常的境界，而有「入境」的機會，並在再次回到日常時，能夠產生「轉境」的可能。

龔于堯曾進口三箱紫砂壺，清末製壺名家黃玉麟的魚化龍壺混在其中，已伴他近30年。 (攝影／王志元)
龔于堯曾進口三箱紫砂壺，清末製壺名家黃玉麟的魚化龍壺混在其中，已伴他近30年。 (攝影／王志元)

Ｑ：請談談茶藝館演變的過程，以及對臺灣茶推廣發展的貢獻為何？

龔：1865至1974年臺灣茶葉以外銷為主，茶商李春生、陳天來等富豪地位等同現在的郭台銘、張忠謀。1970年代石油危機造成通貨膨脹，茶葉由外銷轉內銷，透過製茶跟茶藝比賽，茶價慢慢被拉抬上來。沒辦比賽前，國內每人每年茶葉消費量不超過三百公克，此後被比賽帶動加上茶藝館興起，約1985年時竟然拉到一公斤。當時茶業改良場場長吳政鐸看了嚇一跳，也發現我們這些茶藝館老闆沒人懂茶，就跳下來教我們，後來茶改場講習會也開放給茶藝館的工作人員。

當時茶藝館在追尋的是代表中國的符號，經過鄉土文學論戰後，變成追尋代表臺灣的符號。像是美濃雨傘被改造成燈罩，廟會的紅燈籠被改成白的，變成茶藝館制式的燈籠，地板使用榻榻米等。

余：日本時代茶店仔跟色情結合，國民政府來了之後把他們列為特種行業，當時茶藝館也沒辦法申請營業執照，所以要去汙名化。龔老師說尋找中國的象徵，那背後是當時因為文革，政府推動中華文化復興運動，茶藝館則藉此取得正當性。首批茶藝館的老闆就是臺灣第一代的茶人，茶藝館第一個教人家怎麼泡茶……

龔：其實我們很怕的是你們把茶具弄破，賠了傷感情，以後不來，但不讓你賠，我又很心痛。

余：還有舉辦新茶品嘗會、茶具或本土陶藝家的展覽，鼎盛時應該有五百多家，於臺灣茶藝的推廣扮演很重要的角色。

PROFILE＝

余舜德　美國加州大學戴維斯分校人類學博士，中央研究院民族學研究所研究員兼副所長，長期研究臺灣茶文化。

龔于堯　資深茶人，台茶之父吳振鐸入門弟子。現於國際米其林級餐飲集團擔任茶顧問，經營1516工作室。從事茶藝工作40年，仍時常在茶湯裡有新發現。

※更多精彩內容請詳見《鄉間小路雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《鄉間小路粉專》。

※本文由鄉間小路雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

相關新聞

老闆我要辣！ 痴「辛」絕對的臺灣好辣賞

就像臺中的小吃店不能沒有東泉，地方信徒也有各自擁戴的火辣配方──從羊肉爐的黃金搭檔辣豆瓣醬、辣中帶甜的中南部辣椒醬，吃到醬香開胃的剝皮辣椒、原住民的米酒泡小辣椒，還有店家自製的辣油或蒜蓉辣椒醬……等著嗜辣份子跟著辣椒遊臺灣。

發現「辛」大陸 開啟異國的辣味任意門

辣椒原產於中南美洲，15世紀末經由登陸美洲的哥倫布傳入歐洲，進而遍植世界各國，自此人們的味覺經驗裡多了一抹熱辣的刺痛，如今許多經典料理都少不了這一味──韓式泡菜、日本山葵、緬甸魚湯麵、印度咖哩，來自四個國家的人齊聚一堂談辣，食慾與話匣子都開了，約好有機會一定要揪團嘗遍異國的道地辣味。

臺灣乳酪修練之路

柔滑溫潤、濃厚鹹香、Q彈牽絲……乳酪職人以乳汁為媒材，與看不見的菌種、酵素共事，創作出全世界多達上千種的乳酪。採訪這天，臺中Dida乳酪的主人Henry在店面二樓的工作室裡，忙著確認牛奶的發酵狀況，「剛創業時他都在這過夜，等牛奶的酸鹼值降到一定數值。」Henry的太太馮淑惠說，奶與菌種是活的，每天都可能變化，必須專心感受並微調製程，這也是做乳酪好玩的地方。

用心照看乳與牛的超人特攻隊

除了牧場酪農，還有一群幕後功臣照看著乳與牛的狀況──有營養師把關飼料配方，乳牛得以吃飽吃巧頭好壯壯；指甲長了容易受傷，交由修蹄師協助修剪；各種疑難雜症，大動物獸醫使命必達；乳品的品質則由品保員把關，他們是鮮奶背後的超人特攻隊。

提高牛與人的福利 合作生產好喝的牛奶

濃郁、香甜、順口，來到禾香牧場就了解牛奶為什麼能這麼好喝──環境清爽乾淨，從犢牛、女牛到泌乳牛，每個階段的飲食都有獨家祕方絕不馬虎，舒服地吃飯、睡覺，讓牛得以健康泌乳；不只是牛，牧場積極朝自動化邁進，在顧好牛的同時也顧好人的工作環境，才能做好每個環節，持續生產優良乳源。鮮奶、優格、饅頭，看見堅持天然的禾香，自然就想帶回家。

好蒜好伴 蒜頭公主的檳城娘惹宴

只要有蒜末拌醬油，臺灣人就能從餃子搵到白切肉。對在彰化伸港土生土長、爺爺爸爸都種蒜頭的柯懿珊來說，蒜香是最熟悉的家鄉味。她萬萬沒想到，在距離臺灣三千公里外的馬來西亞檳城、先生楊友錚的老家，餐桌上也擺一碟加了蒜末的沾醬。將檳城娘惹滋味與彰化蒜頭濃縮並融合，夫妻倆既是尋根，也是傳承。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。