扎根野放茶園 家族茶業生機不滅

【文字／廖詠恩】

三峽谷芳有機茶園裡的野放老茶樹長得比人高，竄生的枝枒上有毛毛蟲蠕動，谷芳老闆李昌峻卻不緊張，「多的我們再摘，不強求。」身為製茶家族的第五代，他知道與蟲協作、順應自然不是偷懶，而是將精力省下，培養順應時代變化的身段與膽識，才能做好茶這門生意。

我們家以前是加工廠，有很多契作茶農，小時候這整個山頭都是我們的，整個家族的人都在做茶。」創立超過150年的谷芳從前是三峽的大茶廠，日治以前產製紅茶、番庄烏龍跟包種茶，交由茶商外銷。

戰後隨國民政府來臺的軍民習慣喝綠茶，李昌峻回憶，爸爸說那時三峽做綠茶的沒幾個，我們家有在做，很多老兵來買茶，建議我們做龍井、碧螺春，就是他們家鄉的味道。」越來越多茶農生產炒菁綠茶，被稱為三峽碧螺春，成為三峽的特色茶種。

嫩採的茶葉上滿布細毛，製成茶乾後會轉白，也就是俗稱的白毫。 （以上圖片提供／谷芳有機茶園）

野放茶園 佛系是必須

雖然從小做茶、賣茶，但41歲的李昌峻無緣見識茶業盛世，三峽的茶業大概在50年前沒落，跟中南部比起來，人工成本太高、產量低。」茶園從生財祖產變成累贅包袱，勉力種茶卻僅能獲取微薄利潤，當時我媽就說茶園繼續做，但一邊批中南部的茶來賣。」更多茶農選擇棄置茶園，轉作茶葉批發商。

2014年，李昌峻決定回家接手茶園，太太洪佳玉此前沒有喝茶的習慣，更別說是種茶，他第一次帶我來的時候，我說：『茶園？所以什麼是茶樹？』那時看起來更原始，有很高的樹木跟雜草，」她邊說邊做出游泳般的划水動作，以前進來要這樣撥，我說真的！」

起初他們大力整修，雜草除淨了，迎來的卻不是豐收，而是嚴重的病蟲害，有人建議施用有機資材，但他們始終存有疑慮，噴了藥作物一定會產生抗藥性，等到哪一年無法壓住時怎麼辦？」沒想到，此時孩子一句為什麼不能靠蟲去吃蟲」的童言童語為膠著的事態指出解方。

我們想再慘也不過這樣子，因為都沒有了啊！不然就試試看小孩子說的。」他們留養雜草，不破壞生態系與食物鏈，隔年春天幾乎被蟲啃噬殆盡的枯枝竟冒出新芽，沒有雜草，蟲就無處覓食，只好往茶樹跑；雜草可以保溼，幾年前缺水，很多茶樹都死了，這邊完全沒事。」李昌峻強調，他們不灌溉、不施肥，茶樹得自己向下扎根尋找養分，做出的茶能反映風土。

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