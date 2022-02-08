布農微辛主義 留住蕗蕎佐餐記憶

【文字／李香誼】

位於臺東關山崁頂部落的蓋亞那工作坊，多年來致力於傳統布農飲食文化的復育。傳統料理和種植密不可分，工作坊廚房旁的田就是食材產地。從林班工的布農泡菜、田裡的蕗蕎，到獵人食肉文化衍生的辛香佐肉食材，部落文化工作者Ibu訴說著潛藏在過去與當今布農料理中的辛辣滋味。找回一種味道，尋回一段歷史，每個滋味都是種記得。

1960年代，關山周邊的伐木業提供部落工作機會，許多族人結伴上山當林班工，「工作半個、一個月再一起回家，所以當時部落人口還興盛，還能感受到向心力。」上山無法背太多食材，由芥菜醃製成的布農泡菜正好方便攜帶，放飯時，每人發一條，那滋味又鹹又辣，好下飯。

1980年代後期，關山伐木業衰頹，到外地工廠上班薪資更高，人口紛紛外流，從建築、紡織到電子業，一離開就很難回來。Ibu正好出生在崁頂部落人口開始大量外流的年代。

現摘的長形蕗蕎和用蜂蜜醃漬的甜漬蕗蕎。 (攝影／高信宗)

田裡的辛香味

留在部落推廣傳統食農文化，Ibu相信文化回來，向心力就會回來，最後人也會回來。廚房周邊種植小米、紅藜、蕗蕎等傳統作物，母親一再叮嚀，做傳統料理一定要學會種植。「知道土地長給你的是什麼，才能繼續做下一個動作。我的母親說：『你要從頭開始學怎麼種，才知道要做什麼料理。』」

傳統布農族並不嗜辣，Ibu常用的辛香料除了一般常見的辣椒，就是馬告與蕗蕎。崁頂部落海拔低，不適合馬告生長。11月，正是田裡蕗蕎開花的時候。7、8月種下，來年4、5月收成。「蕗蕎分長形與圓形，圓形的味道較辛辣。」一般食用方法是直接蘸鹽吃或配烤肉。「有時感覺快感冒了，先吃一、兩顆增強免疫力。」蕗蕎葉也可食用，嫩點的包肉生吃，老點的就切段炒蛋。

Ibu家種出來的蕗蕎球莖特別大顆，這是從母親那習得的祕訣，「要給它搬家，不能不理它。」收成後先分株再移地栽種，否則留在原地，只會逐年變小。還得不定期除草，層層覆土，栽培出的球莖才會長得碩大。採收時，挖開周邊的土再拔起。若講究球莖的養分，有種厚工的採收方式：上面蓋層稻草，放火燒，燒後再挖，原理在於讓蕗蕎感覺到上方的壓力、熱氣，把所有的能量、養分收回球莖部分。

獵人的辛香料

傳統布農文化中，狩獵是男人的工作。獵人一路放陷阱，回程時再沿路收，若抓到獵物，為了免去接下來幾天的一路負重，得先去血水再煙燻保存。狩獵文化延伸出的肉食文化，接連發展出佐肉的辛香料系譜。

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