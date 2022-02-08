好蒜好伴 蒜頭公主的檳城娘惹宴

【文字／李怡欣】

只要有蒜末拌醬油，臺灣人就能從餃子搵到白切肉。對在彰化伸港土生土長、爺爺爸爸都種蒜頭的柯懿珊來說，蒜香是最熟悉的家鄉味。她萬萬沒想到，在距離臺灣三千公里外的馬來西亞檳城、先生楊友錚的老家，餐桌上也擺一碟加了蒜末的沾醬。將檳城娘惹滋味與彰化蒜頭濃縮並融合，夫妻倆既是尋根，也是傳承。

因為地處風頭水尾，11月的彰化伸港，風聲在耳邊咆嘯。頂著強風，蒜農柯順發正在田間巡視，8、9月播種以來，田埂的翠綠蒜苗日益茁壯。「小時候這一整片全部都是田，春天一期種稻米，收割完二期就種蒜頭。」柯順發種蒜頭超過40年，也收購雲林、臺南的蒜頭回來加工，再賣去各地市場。自父親傳下的蒜頭家業到了女兒柯懿珊手裡，蒜的辛嗆與南洋酸甜交織在一起。

代代傳承的娘惹文化

15世紀鄭和下西洋後，陸續有華人移居南洋，在麻六甲、檳城、新加坡等地開枝散葉，與當地原住民通婚生下的男生稱峇峇（Baba），女生稱娘惹（Nyonya）。娘惹菜結合中菜烹飪技法與南洋香料，集結酸甜、辛香、微辣等豐富的味道。

婚後與先生回檳城探望父母，柯懿珊對於娘惹家族的講究記憶猶新，「我婆婆準備了一大桌菜，大家坐下來吃飯時，她全程都站在後面，看到哪道菜不夠就一直補，等所有人都吃飽了才輪到她開動。我後來慢慢理解，這就是一代一代傳承下來的娘惹傳統。」

關係緊密的娘惹家族，堅守華人的倫理輩分及性別觀念，廚房自然是女人的地盤，私房娘惹菜只對女兒或媳婦傾囊相授，不得外傳。結婚了，就是家族的一份子，喜歡料理的柯懿珊，在檳城的大多數時間都泡在廚房，跟楊友錚的媽媽、舅媽學做娘惹菜。

「婆婆跟舅媽常跟我說，夠酸、夠甜、夠辣才是完整的檳城味道。」有別於麻六甲與新加坡愛用椰漿的偏甜風味，檳城娘惹菜受泰緬影響較為酸辣，相對於泰緬極度的酸鹹嗆辣，又多了居中調和的甜味。楊友錚家便是以蒜頭、糖、醋、辣椒四種佐料，調製成酸、辣、甜交融的沾醬，老一輩叫作「蒜蓉醋」。

「蒜蓉醋是我們家祖先做來蘸蝦餅的，檳城蝦餅有點像炸蔬菜餅，把加了蝦仁、青蔥跟蛋的麵糊下鍋油炸，當作待客點心。」除了蝦餅，楊友錚最愛的娘惹菜「魷魚炒」也是蘸蒜蓉醋。每個過年準備做魷魚炒時，女人會合力將紅蘿蔔、豆薯、香菇等食材切絲，找出家裡最大的鍋子，把魷魚絲跟所有食材翻炒再燜煮，上桌後用生菜蘸醬包著吃，因為太費工，只有年節才吃得到。蒜蓉醋的蒜跟辣椒去除暑氣，醋酸去油解膩，糖則協調兩者達成平衡，正好適合氣候溼熱的檳城。

回到臺灣後，柯懿珊也想做娘惹菜給家人吃，但異國香料食材難尋，怎麼做總是少了什麼。她突然想起那碟蒜蓉醋，「既然家裡就有種蒜頭，何不重現先生家的祖傳醬料？」

除了入菜當沾醬，柯懿珊近期結合娘惹醬跟臺灣米製作米果。 (攝影／黃毛)

臺灣蒜的南洋風

在檳城隨手拿材料用杵臼搗碎就做好的沾醬，在臺灣光是辣椒，夫妻倆就找了一年多，「舅媽她們是用印度的辣椒，我們在自己的田也試種過，果然環境不一樣，味道就完全不行，花了很多時間才找到幫我們在印度用自然農法種辣椒的合作對象。」辣椒自印度遠渡重洋，蒜頭產地則非家鄉伸港不可。

殷勤照顧半年，伸港於2、3月迎來蒜香撲鼻的豐收時刻，農人迅速拔起一株株蒜頭，剪去莖葉與底部的蒜根，僅留球狀的蒜頭。「採收蒜頭超累！」柯懿珊激動地說：「蒜頭八、九分熟的時候就要趕快拔，太熟蒜皮會越來越薄，拔起來容易裂瓣。一塊田兩天要採完，拔起來還要一株一株剪頭剪尾，都要呼朋引伴來幫忙。」收成後還要花至少半個月時間日晒或烘乾才能做醬，「溼蒜是吃它的水分跟新鮮，乾蒜才能讓蒜頭風味完整表現。」

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