發現「辛」大陸 開啟異國的辣味任意門

【文字／廖詠恩】

辣椒原產於中南美洲，15世紀末經由登陸美洲的哥倫布傳入歐洲，進而遍植世界各國，自此人們的味覺經驗裡多了一抹熱辣的刺痛，如今許多經典料理都少不了這一味──韓式泡菜、日本山葵、緬甸魚湯麵、印度咖哩，來自四個國家的人齊聚一堂談辣，食慾與話匣子都開了，約好有機會一定要揪團嘗遍異國的道地辣味。

棗子、辣椒、橄欖、菇、竹筍、薑黃等食材做成的印度醬漬菜（Indianpickles）。 （攝影／Suditree、取自WikimediaCommons）

Ｑ：你的國家的人們普遍能吃辣嗎？為什麼？

眉：印度很多地方都滿熱的，辣椒容易取得，香料也很多，所以印度食物不只有辣，還有很多不同香料，每一口都是驚奇。印度人普遍喜歡大鹹大辣的料理，因為是配著飯或餅吃，食物要有湯汁，而且味道要重一點。

円：日本人不太吃辣，辣的食材通常搭配涼的料理一起吃，像是吃壽司、生魚片或是蕎麥麵會蘸山葵，但也只有一點點辣。

眉：所以你們覺得山葵醬算一點點辣嗎？

萬：我覺得日本的辣是短暫的，山葵會辣會嗆，可是就一下下，但是四川麻辣鍋的辣會延續，讓你的嘴巴一直很麻。

円：對，我們沒有那種辣，但是日本最近很流行吃韓國等各國的食物，也流行吃辣減肥，所以大家慢慢開始吃辣。

萬：緬甸非常炎熱，食物如果沒有一點辣或是味道不夠重，其實很難下嚥。

李：韓國的辣椒是由日本人帶進來的，後來韓國本地也開始種植，把辣椒加進辛奇裡面，原本的辛奇只有蒜、薑等辛香料，沒有辣椒。大家都知道的部隊鍋是1950年代韓戰期間，因為物資缺乏，就用美援的罐頭火腿、起司加上辛奇煮成火鍋，韓國飲食很多都跟戰爭有關係。

三升漬是日本北海道與東北地區的鄉土料理，以青辣椒、米麴、醬油醃漬而成。 （圖片提供／佐藤円）

Ｑ：你的國家最具代表性的辣料理／辣味食材是什麼？

李：韓國最大眾的辣食材就是辛奇了，韓國人每天都會吃，辛奇大概有一百多種，除了大白菜，還有用蘿蔔、黃瓜或是蔥做的，最近韓國人做辛奇會放糖，以前是加水梨、西瓜增加甜味。

萬：緬甸最有名的料理是魚湯麵，有一個地方叫若開邦，那裡的魚湯麵不辣就不會有人吃，辣的來源除了辣椒跟胡椒，還有南薑。雲南的話是舂辣椒，把紅辣椒、綠辣椒、薑、大蒜及其他食材一起舂搗，直到所有食材的精華融在一起。我推薦大家去中和華新街，一整條街都是雲南、緬甸料理。

眉：還有印度的食物！我們也常常去，東西不貴，很划算。

萬：對！「旺旺來亞洲咖哩屋」有賣印度香米飯、印度烤餅，很多印度人去那邊吃東西。我很喜歡「母親的恩情」的緬甸咖哩、炒洛神葉，都是微辣而已，大概兩百塊就能點得滿豪華的。還有「阿薇緬甸小吃店」的魚湯麵也很推薦。

円：日本辣的食物比較少，山葵大家都知道，北海道跟日本東北地區還有一種料理叫三升漬，用等比例的青辣椒、米麴、醬油醃漬的，很辣，而且非常鹹，一點點就可吃下大量的飯，也可以當醬料，蘸蔬菜來吃。

眉：印度很大，而且東西南北的料理差很多，沒有一道菜可以代表。鹹辣的配菜pickle跟韓國泡菜有點像，用很多辣椒和香料醃漬食材，有青芒果、生辣椒、檸檬、蒜頭口味，可以放很久，重點是要辣跟鹹，所以可以搭配主食。

印度的curry很多是中辣以上，通常肉類curry的醬汁比較辣一點。另外是每個印度家庭都會做的chutney，用各蔬菜與香料搗成泥狀的醬料，經典口味是香菜、薄荷，拿來蘸炸物吃，像是Samosa（印度咖哩餃）；還有配酒用的開胃菜叫chicken65，有65種不同的香料，也是很辣。如果想嘗試印度料理，臺灣有一些印度餐廳有自助餐，可以每一種都嘗嘗看。

洛神葉在緬甸是一種家常蔬菜，將洛神葉、竹筍、辣椒、蝦醬一起拌炒，非常酸辣下飯。 （圖片提供／楊萬利）

Ｑ：請分享印象深刻的吃辣經驗。

円：最近北海道很流行湯咖哩，有一次我選了辣度十，那個已經超過辣或痛的感覺，是辣到有點苦苦的，而且那是有香料的辣，跟日本人習慣的辣有點不一樣。

萬：我吃辣有分兩個階段，我曾經在臺灣吃過一攤滷味，老闆自己做一種叫蛇辣的辣醬，超好吃，我甚至把滷味的湯汁喝掉，但因為太辣，隔天我的胃就非常非常痛，之後我吃辣的程度不斷下降，維持在小辣的程度。

後來我回到緬甸，吃過一間華人開的燒烤，它把食材塗上辣醬烤，辣醬是用搗碎的辣椒再加上辛香料做的，我覺得超好吃！非常好吃！但是那個辣我駕馭不了，吃到整個臉都麻了，可是因為我非常喜歡那個味道，就覺得我必須要訓練自己吃辣，只為了要回去征服那個燒烤。

李：韓國人會拿青辣椒蘸大醬〔註3〕吃，所以我來臺灣後第一次看到小辣椒，同學問我要不要吃，我想都沒想就拿一根咬了兩三下……那真的是辣到我快暈倒了，把嘴巴張開來哭，後來我看到小辣椒能不吃就不吃。

還有第一次在臺灣吃麻辣鍋，我覺得我是韓國人應該沒問題，點了辣度五顆星，吃完已經麻了，不管吃什麼都不知道是什麼味道，後來才知道有鴛鴦鍋，可以兩邊平衡。

眉：我對我自己的「辣」量沒有信心，看到辣的東西都會先聞一下，所以幾乎沒有辣到受不了的經驗。我很喜歡紅油抄手，第一次看到本來以為會辣到受不了，但嘗試之後發現肉的鮮度、薄薄的皮加上辣的醬汁很好吃。

〔註1〕為了與中國四川泡菜做出區隔，韓國政府將韓式泡菜（Kimchi）的中文譯名正名為辛奇。

〔註2〕大醬又稱韓式味噌，以黃豆發酵而成，色澤比日本味噌深、味道也更鹹。

PROFILE＝

李春成 韓國人，在臺灣完成大學學業，並成為臺灣女婿，時常帶領媒體前往韓國採訪，身兼企畫、公關與口譯，經營YouTube頻道「asiafriend亞洲朋友아시아친구」。

楊萬利 出生於緬甸的雲南人，10歲隨家人移民來臺，居住於中和華新街，因被邀請導覽華新街而踏足文史工作，創立工作室「鳴個喇叭緬甸街」，出版中緬雙語雜誌《緬甸街》。

佐藤円 日本北海道人，2013年來臺讀大學，現就讀臺灣大學國家發展所，曾旅居美國、加拿大、泰國、馬爾他等國。

李眉君 印度人，1987年高中畢業後隨家人移居臺灣，在臺求學、結婚生子，並取得師大翻譯所博士學位，現為中、印、英口譯員。

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