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提高牛與人的福利 合作生產好喝的牛奶

聯合新聞網 / 鄉間小路
第三代接手牧場的石少崴改善牧場設備，讓人與牛都有良好的工作環境。 (攝影／陳建豪)
第三代接手牧場的石少崴改善牧場設備，讓人與牛都有良好的工作環境。 (攝影／陳建豪)

【文字／謝欣珈】

濃郁、香甜、順口，來到禾香牧場就了解牛奶為什麼能這麼好喝──環境清爽乾淨，從犢牛、女牛到泌乳牛，每個階段的飲食都有獨家祕方絕不馬虎，舒服地吃飯、睡覺，讓牛得以健康泌乳；不只是牛，牧場積極朝自動化邁進，在顧好牛的同時也顧好人的工作環境，才能做好每個環節，持續生產優良乳源。鮮奶、優格、饅頭，看見堅持天然的禾香，自然就想帶回家。

凌晨4點，是酪農一天的開始。來到牧場，每個人都有自己的任務：場長巡視牧場，觀察牛隻；小牛班長準備小牛的早餐；負責拌草的夥伴先將昨天牛隻吃剩的草料收集成堆肥，才能放新的；搾乳室則開始前置作業。5點，除了拌草的夥伴之外，酪農和泌乳牛一起聚集到搾乳室，展開最重要的搾乳工作。6點一百頭乳牛解放完脹奶，神清氣爽要吃飯了，大家又各自回到工作崗位，小牛醒了要餵奶、發情的乳牛要配種、搾乳室要清潔消毒、牛棚要清洗乾淨，一路忙到9點才休息。下午3點牛餓了、脹奶了，早上的工作再來一遍，到下午7點，養牛的一天才結束。但也不能真的休息，牛隻有突發狀況還是得處理，全年無休。「所以我們家都不能出遠門。不過現在人手比較多，員工可以輪流休假，也陪陪家人。」第三代接手的石少崴便是牧場提升員工福利的推手。

融合三代智慧的牧場管理術

1983年石少崴的爺爺石水南，從四隻小牛開始經營牧場，當時連牧草都要自己種，「很累很累，老人家講到過去如何養牛會一把眼淚一把鼻涕。」太苦了就不想讓孩子也苦，石水南想把牧場收掉，但從廈門大學讀完中醫的兒子石宇斌卻不想讓老爸的心血白費，接手牧場帶入中醫觀點，每天對牛「望聞問切」，石少崴說：「我爸很強！會跟牛溝通，一個眼神就可以知道牠的狀況，看身上的斑點就可以知道牠是幾號。」不過當時酪農戶還沒有引進相關設備，大量仰賴人工卻又找人不易，所以禾香這類擁有350頭牛的中型牧場只有三、四名員工，「我爸一個人要配種、又要搾乳、又要拌草還要巡視小牛。」過勞使得早期的酪農都做不了太久，四、五十歲就要退休交給下一代。從小在牧場看著父母過於忙碌的身影，石少崴接手後的第一件事，就是改善設備，朝自動化邁進，用SCR智慧頸圈連線App，觀察牛隻精準又不耗神；增聘人力劃分工作項目，讓員工不因過勞而發生意外，也能專注在負責的工作上，維持鮮乳的優良品質。

在健康舒適、注重營養的環境生活，乳牛自然會產出質量俱佳的鮮乳。 (攝影／陳建豪)
在健康舒適、注重營養的環境生活，乳牛自然會產出質量俱佳的鮮乳。 (攝影／陳建豪)

做出讓消費者信任的乳製品

2014年頂新爆發假油風波，連帶影響民眾抵制旗下的林鳳營鮮乳，質疑臺灣的牛奶能不能喝，「我爸媽在酪農業的第一線，看了很痛心，早上4點起床這麼用心的養牛，結果臺灣消費者不信任臺灣的牛奶，跑去買進口牛奶。」

「想做一支讓消費者信任的乳品」這個想法在石宇斌與李丞桂夫妻的心底萌芽，加上當時大廠牌的收購價普遍不佳，以及李丞桂為了協助弱勢，用自家鮮乳研發出來的饅頭居然大受歡迎，為兩人增添信心，一舉脫離大廠收購，「禾香」牧場品牌就此誕生，在臺南佳里開設第一間直營店，從一週賣十幾瓶到一週賣六百瓶，甚至上架全聯等大通路，「我們沒有打廣告，品質好又穩定，客人就會慢慢打口碑。」除了饅頭、鮮乳，還有優格、保久乳，「都是原味無添加，吃出來的都是鮮奶本身的味道，我們只做自己也愛吃的產品。」

2021年底A2β、活性硒兩支機能性鮮乳即將上架，前者是乳糖不耐症者也能喝的鮮奶，後者則能吸收微量元素硒有助於健康，令人期待。

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