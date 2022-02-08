用心照看乳與牛的超人特攻隊

【文字／李怡欣、廖詠恩】

除了牧場酪農，還有一群幕後功臣照看著乳與牛的狀況──有營養師把關飼料配方，乳牛得以吃飽吃巧頭好壯壯；指甲長了容易受傷，交由修蹄師協助修剪；各種疑難雜症，大動物獸醫使命必達；乳品的品質則由品保員把關，他們是鮮奶背後的超人特攻隊。

大型月子中心的乳牛醫生 鮮乳坊創辦人、大動物獸醫龔建嘉

乳牛獸醫分成「駐場」跟「出診」兩種工作型態，駐場獸醫負責例行性的診療工作，出診獸醫則會巡迴多個牧場。我目前負責十多家牧場、約三千頭乳牛，工作內容主要是定期的內科檢查，視牧場規模大小，每兩週到一個月看診一次。其他時間也要隨時stand by，如果有外傷、難產、第四胃異位等臨時狀況，即使是半夜也要立刻到牧場動外科手術。

牧場就像大型月子中心，獸醫主要關注產前產後的狀況──幫發情的母牛人工配種授精，懷孕期間追蹤小牛是否健康，產後子宮卵巢有沒有發炎受傷等等，產後60天內的乳牛最容易生病，這段期間要特別注意牠們的狀況。我通常一天安排兩到三個牧場，在早上8、9點牧場工作告一段落後開始看診，左手戴超音波儀器，從肛門伸入直腸觸診，只要一分鐘就可以判斷消化、泌尿、生殖系統的狀況。最高紀錄是一天跑了十個牧場，從清晨工作到晚上11點。日本每一千頭牛就有一個獸醫照顧，臺灣有五百多個牧場、13萬頭乳牛（含肉用），有證照的乳牛獸醫卻僅30位，雖然這十年有慢慢增加，還是供不應求。

（攝影／林韋言）

看診過程常會發生臨時狀況，例如沒有適合開刀的地方，就要拿水桶疊木板應急；有次開刀到一半，牧場養的一隻很兇的狗，竟然掙脫鎖鏈衝過來，而且當時是休息時間，沒有人可以幫我。雖然有屎有尿有蒼蠅，日晒雨淋都在戶外，但可以定期巡迴牧場，看到母牛小牛均安、生生不息，且跟乳牛與酪農建立如家人朋友般的關係，是我很喜歡的生活方式。

牛隻零跛足的願望 梅桂牧場修蹄師甘名恩

（圖片提供／甘名恩）

牛跟人一樣要定期修剪指甲，將蹄該有的角度與形狀修飾出來，最好是每半年護蹄一次，否則牛蹄容易受傷，原本光滑的表面出現裂痕、磨損的痕跡；牛會痛到拱起背、抬起某隻腳走，走路一拐一拐的，行動力減退、沒有食慾，連帶影響身體機能，甚至無法產乳。

2019年，我去美國進修為期一週的修蹄課程，早上上課，下午用來自屠宰場的冷凍斷肢練習修蹄。初學者必須拿尺量角度，但老師不需要，五分鐘內就可以完成一隻牛的護蹄作業。

有一次家裡牧場有隻牛的三腳趾潰爛，三腳趾一旦有病變就很嚴重，修起來很麻煩，早期沒有人願意處理。我一撬開蹄尖，就聞到很濃的腐臭味，裡面整個潰爛，我修了快三個小時，在患處黏上木片，讓傷口不會直接碰到地板，還開視訊跟美國老師討論，確認我做得正確，只是情況太嚴重，所以牠還是只能靠腳後跟走路，後來牠因為年紀大了，就自然老死。

我有從美國帶回修蹄用的膠水，推薦給臺灣的廠商，很多傳統的膠水才剛黏好木片，結果牛一走動就掉下來，美國的產品黏著性很好，大家接收度滿高的。

臺灣目前只有二十多位修蹄師，人力嚴重缺乏，我也是養動物的人，看到牛跛腳會很心疼，希望未來能再去美國進修，把專業課程帶回來，並且跟大動物獸醫、營養師合作，全方位地維護牛蹄的健康。

鮮乳品質的把關者 初鹿牧場鮮乳品保員蔡昀霖

（圖片提供／初鹿牧場）

初鹿牧場的生乳是初鹿牧場自產與向其他五戶契約酪農戶收購，我們品檢人員每天早上6點半就要去各個牧場採樣生乳回來檢驗，當品檢人員到牧場後，會先確認乳槽溫度保持在10℃以下，且在攪拌均勻後採樣，以免影響檢測。

採樣的生乳先以目視與嗅聞方式，看顏色或味道有沒有異常，接下來依序檢測抗生素藥物殘留、酒精試驗、比重試驗、酸度試驗、成分分析、體細胞試驗、總生菌數實驗等項目，目的是檢查生乳是否符合法規規範，也同步確保乳品品質與新鮮，如果只要一項不符合農委會訂定的標準就不會收。

生乳計價目前採冬（12至隔年3月）、夏（6至9月）、暖（4、5、10、11月）三段式計價，夏期最貴、冬期最低，且收購價會依成分及數值變動而有所差異，連帶影響到收購價，所以酪農戶都會很在意自家生乳品質。品檢人員檢測時，如果數值跟前一、二天比波動較大，我們就會主動通知酪農，作為酪農即時調整的依據。

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