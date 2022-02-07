成就夢想鮮奶茶的完美

【文字／薛德尼】

人手一杯手搖飲，幾乎是現代人的每日生活寫照。在普受歡迎的奶茶品項中，多數人的既定印象就是使用材料不明、成本低廉、熱量高的奶精。其實近幾年，品質穩定又營養的小農鮮乳儼然成為手搖飲料店新寵，甚至可以讓客人選擇喜歡的牧場品牌，發跡於中壢的「LAG累擱」就是一例。

看著菜單正猶豫時，LAG累擱老闆古金禾說：「橋頭鮮奶滋味濃醇，搭配小葉蜜香紅茶最受歡迎，入口會先感受奶香，緊接著是小葉紅茶的獨有蜜香，奶與茶互不搶味，而且尾韻不膩口，每一口都是全新完美享受。」至於牧真鮮奶風味淡雅，與伯爵茶調和成鮮奶茶，是最暢銷搭配法，其前味反倒是清甜茶香，乳脂芳香成為後味，是截然不同的體驗。

不是濃郁就好，古金禾更重視鮮奶茶的口感層次。 (攝影／林玉偉)

相較於坊間手搖飲店的鮮奶茶一味訴求「厚」奶，LAG 累擱強調鮮奶與茶融合後展現的美妙層次感。鮮奶與茶，都被古金禾以單品對待，各自品飲都要好喝外，調和後更要相輔相成。以鮮奶而言，大品牌多半會四處向牧場採購生乳，再集中到加工廠調和成一致的味道，但這不是古金禾所想所要，他愛單一乳源的小農鮮乳，成分純粹，未經任何調整，每口都散發著自我個性。

「在小農牧場取得的生乳，與在我的店裡製作、最後客人喝到的味道完全一致。隨著時代進步，大家對喝越來越要求，而我就是想把原始的味道帶給大家。」古金禾堅定地說著。橋頭與牧真，正是他千挑百選到的小農鮮乳品牌。

以實驗精神遍嘗小農鮮奶

「真材實料，用心講究」，這八個字是LAG累擱的堅持，亦是古金禾成立品牌的初衷。尚未創業當老闆前，他與許多人一樣是朝九晚五的上班族，天天坐在辦公室，乏味與高壓工作的小確幸，就是與同事在空檔喝杯手搖飲，讓腦袋稍稍「LAG」再出發。味覺敏銳的他笑說：「那些年幾乎把全臺各大小品牌手搖飲喝遍了，喝到最後不自覺為每款飲品打起分數，打著打著，心想何不自己創業，做出別人沒喝過的好喝鮮奶茶？」

想法很單純，過程卻讓古金禾挫折連連。回憶五、六年前他連個店面也沒有，逕自找廠商洽談，對方當然愛理不理，還好靠著滿腔熱血與不認輸個性，現在店內使用的花蓮舞鶴頂級蜜香紅茶，是他在當地住了兩個月，與茶葉老闆搏感情而獲首肯。鮮奶更是發揮實驗精神，大賣場買不到的，就直接跟牧場訂購，一次又至少得訂個六瓶以上，為此還租了冰庫放在家中，一款一款喝，就為找到適宜的乳品。

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