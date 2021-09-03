從倒風內海上岸 踏查麻豆港的滄海桑田

【文字／施清元】

Mattauw，是西拉雅語的「眼睛」之意，也是麻豆被賦予的名號，這個曾位居西南海岸各部落的靈魂中心，往東，它聯絡了內陸各社，往西，則緩衝了來自海上的文化衝擊；但同時也有學者認為，麻豆之名應源自於「碼頭」，萬帆千槳，許多商業活動在此進行。無論何者正確，滄海桑田，都是對於其現況最貼切的形容。

然而，口中說著「滄海桑田」時，總爺文史工作室的梁茂隆沒有太多感傷的情緒，對他而言，帶著一批批導覽團，積極建構歷史面貌，才是從教職退休下來的他，最想要做的事。

下了交流道，車窗外沒有太多關於海洋的蹤影可循，畢竟此地距離海岸線近20公里，在炙熱的南部夏日裡，結實纍纍的文旦樹帶來一絲舒心清香，「比雪閣較白的柚仔花／隨風搖動／吐出清芳的歌詩／阮無啉酒／嘛醉」，這幅我們熟悉、且讓彰化詩人林武憲路過時，不禁留下詠嘆的風景，其實只是麻豆歷史裡一段短短的詩篇。

倒風內海的繁華榮景

四百年前，麻豆是荷蘭人口中的兩河之地，座落於急水溪與曾文溪之間的沖積平原，接近鹿場，且因緊緊依徬著倒風內海，漁產豐富，讓西拉雅四大社之一的麻豆社，成為當時臺南平原上最強大的部落。

倒風內海的範圍包括今日的臺南北門、學甲、麻豆、下營、鹽水，甚至到嘉義布袋，與安平一帶的臺江內海，同屬潟湖，也同樣因泥沙淤積而陸化，幾個世紀以來，不知多少人車踏踩過，其地盤堅實無比，卻也把這裡曾經乘載海洋以及國際交流的記憶，深踩至地底下。當梁茂隆在此出生、長大時，「這附近全都是台糖的甘蔗田啊，根本不知道以前是港口呢」。

倒風內海的出海口處以往被稱作魍港〔註〕，在1623年荷蘭人繪製的大員海域航海圖裡已有標示。不過隔年隨著荷蘭人進駐大員（即臺江內海），希望將此地建立為與中國貿易的據點和轉口港，倒風內海就成為能躲避管制，又能跟麻豆社人交易的絕佳場所，中國人與日本人紛紛將船駛進內海，以瑪瑙、瓷器、鹽，銅器等物品，換取鹿肉乾、鹿皮，與鹿角。

當出入的人數增加，為了拓展勢力範圍與交易的紛爭也相應而生，麻豆社人溺死六十幾位荷蘭士兵的麻豆溪事件就是其中一例，直到1635年荷軍派兵征服，並建立碉堡，魍港才納入大員的貿易體系下。雖然失去了走私的優越性，可是物產的豐饒度無法被取代，鹿類製品加上同時期展開的蔗糖事業，不管是西拉雅人，或是後來將「番社變漢庄」的新移民都享受了很長一段時間的燦爛，甚至有了句俗語「建稠二萬四」，意思是牲畜的棚舍底下，可能都埋藏著許多銀子！

使麻豆由盛轉衰的龍喉傳說

「據傳這時，從安平望向麻豆，空中隱約可見黃色傘蓋，是出皇帝之兆，清皇帝於是派占地官在龍穴上築橋，敗壞地理。」梁茂隆領著我們進入蔴荳古港文化園區，展場內有一塊古橋石碑，碑文大致描述「國學生吳仕光因感鄉親涉水過溪之苦，於是獨資興建了水堀頭橋」，表面上是地方仕紳的義舉，但麻豆鄉親深信這座橋是乾隆皇帝的反擊，扼住了此地傳說會出皇帝的龍喉穴，在橋落成後的第三年（1758年），嘉南地區洪水氾濫，溪流改道，加速了麻豆港的淤積，雖然麻豆街市依舊擁有著陸運的重要性，但是進入19世紀後，曾經波光粼粼的倒風內海已經縮為魚塭，在輿圖上失去了名字。

直到1994年，政府開始推動社區總體營造，這成為了梁茂隆與其他文史學者試圖爬梳麻豆社區歷史的契機，藉著文獻探討以及耆老口述，重新拼湊起麻豆港街繁榮的面貌，卻缺乏一個關鍵性的物證：碼頭在哪裡？

傳說會出皇帝的龍池，讓乾隆皇帝也曾為之緊張。 (攝影／王士豪)

古港遺跡重見天日

在臺南縣政府的委託下，中研院2002年向下挖掘水堀頭遺跡，它鄰近龍喉穴，是一處斜躺入地面，長約八公尺、以糖水加糯米汁，再搗混蠣灰砂的三合土建物，多年來，有人說它是墓穴的通道，有人說是跌水設施，然而實際挖鑿下去，一個約有270年歷史的古港面貌巍然重現於世。

還原麻豆古港面貌的契機，就是這道長約八公尺的三合土建物，為當時的航道與碼頭。 (攝影／王士豪)

〔註〕文獻上魍港的定義浮動，有時指水域，有時指布袋附近沙洲的上下船處，這裡指水域，到清朝改稱「蚊港」。這個時代的港不見得具備完整的碼頭結構，有時就是個能停船的水邊。1647年的荷蘭文書中，可見Mattaukangh（麻豆港）字眼，但梁茂隆推測，更早之前麻豆社周邊水岸應該就有貿易活動。

參考資料＝〈臺南縣倒風內海人境化之研究（1624-1911）〉、〈番漢勢力交替下港口市街的變遷：以麻豆港為例（1624-1895）〉

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