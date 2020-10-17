那一年，跟著父母遷居桃園，心裡是百般不願意的。

抽抽搭搭的和兒時好友告別，傳統的閩南人卻住進了陌生的龍岡地區，每天早起上學的街景、耳裡聽見的燒餅、油條叫賣聲，鄉音濃厚的眷村方言、聽不懂的客家話，都在在告訴我，我不屬於這個地方。

忍著淚，忍著孤寂，我以為自己不會有習慣的一天。

位於中壢的忠貞市場。 圖／游玉婷。

那天，家中沒大人在，父母出門前塞了錢給我，要我帶著弟妹自己買吃的。姐弟們就這樣手牽著手，走過低低矮矮的房子、穿過狹窄的巷子，來到中壢和平鎮交界的忠貞市場，人來人往好不熱鬧，我卻慌了。

涼拌木瓜絲、豌豆粉、米甘、酸辣木瓜雞…這些全是我沒看過的料理。路旁的阿姨見我發呆許久，熱情招呼我｢小姑娘，第一次來？要不試試米干吧？｣

我們傻楞楞的跟著走進店裡，阿姨幫我們點餐，我訝異於米干的美味，也聽阿姨講起了這裡的故事。

異域孤軍帶來的滇緬料理原來，忠貞市場不只是一個傳統市場。1949年中華民國政府在國共內戰中節節敗退，退守台灣；另一支不願投降共產黨的部隊，則從四川退守到雲南緬甸邊界，成了「異域孤軍」，撤回台灣後移居在龍岡地區，也就是現在的忠貞市場附近。

異域孤軍王根深，創辦阿美米干留住家鄉好味道。 圖／報系資料照。

龍岡，從此成為全台滇緬泰美食最大集散地，看得見特殊雲南節慶，嚐得到滇、緬、泰融合美食，每一口吃下的酸辣清涼，或是無論配上泰式、酸辣、雞湯、傳統大骨湯汁都百搭的米干，都是濃濃的家鄉味。

隱藏在市場深處的王媽媽雲南醬菜第二代阿鴻哥，忙著醃製蘿蔔乾、臘腸、筍子，還有極辣的雲南辣椒醬，他說「這裡很多人像我們一樣，土地帶不走，用味覺超越時空。」醬菜，讓下一代可以找到回家的路。

雲南有不少人信奉伊斯蘭教，來到台灣的移民也在龍崗建立清真寺，讓回教徒可以定時定期的禮拜，更成為桃竹苗地區信奉回教的信仰中心。後來，不少來自印尼的東南亞移工也來參拜，東南亞的飲食也悄悄進入龍岡地區。

一碗麵盛滿的家鄉台灣本來只吃米飯，在中壢和平鎮落腳的外省移民，帶來了大江南北的飲食文化，除了饅頭、燒餅、油條，更帶了中國北方麵食文化，現在台灣到處都有的紅燒牛肉麵也是從桃園開始。

桃園市最多曾擁有86 個眷村，其中，最為各地饕客所知的，就是位於新明市場內，比鄰而居、經營超過一甲子的永川、新明兩間牛肉麵店。

24小時營業的永川牛肉麵，是籍貫四川永川縣人的廖清雲，退伍後與好友魏榮安，在新明市場旁開了第一家正宗四川口味的永川牛肉麵。讓中壢牛肉麵名號，響徹全國。

永川牛肉麵紅褐辣油帶出的麻辣香氣，是四川傳統風味。 圖／賴黃健。

永川牛肉麵。 圖／莫莫呦。

根據林明德教授的桃園飲食文化調查資料，可發現麻辣口味的牛肉麵，初期只在中壢流行，後因湖南、四川老兵退伍後紛經營麵店，兩省辣味不大相同，再加上中壢客家族群口味調整，而逐漸衍生出口味鹹、香、辣的桃園牛肉麵文化。

飢餓的鄉愁原來，不是只有我才是新移民。滇緬、外省、閩客等混血文化，在忠貞市場、新民市場等地的異鄉風味，都已成為台灣美食的特色代表；牛肉麵、米干，不僅與社會文化的變遷脈動相連結，更是獨特的飲食文化地景。

外鄉人，來到桃園，又與充滿庶民風味的客家菜、活魚、豆干、新屋鵝交匯融合。異鄉，家鄉，早已分不清。

｢下次，再試試別的吧！｣我嘴裡仍嚐著酸辣的米干，鼻息間卻彷彿已聞到牛肉麵、客家菜包的香味。這個味道，是歷史輾轉流離的細煮慢熬，加上好幾匙，對遙遠的彼方，飢餓的鄉愁。