卸任日相才3天！安倍參拜靖國神社 7年前任內參拜遭美嚴斥

剛卸下日本首相職務前的首相安倍晉三，19日在個人推特宣布，已於今早參拜靖國神社，「向英靈報告我已在本月16日卸任內閣總理大臣（首相）」，還附上一張在殿內行走的照片。這是繼2013年底以來，安倍再度參拜靖國神社。

安倍接受全日本新聞網（ANN）採訪時說，2013年參拜時是向「英靈」報告就任首相一年；這次是報告已在前幾天的16日卸任首相。不少日本網友在安倍的貼文下留言說，「辛苦了」、「感謝參拜」、「未來請多留意自己身體健康」等支持話語。

日本共同社報導，相關人士表示，安倍參拜時署名「前內閣總理大臣，安倍晉三」。

位於東京的靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與南韓強烈反彈。安倍2012年底再度執政，曾於2013年12月26日突然前往靖國神社參拜，受到當時美國總統歐巴馬政府用「失望」表達嚴厲批評後，任內就沒有再以首相身分參拜過靖國神社。

今年8月15日適逢二次大戰結束75周年，當時安倍晉三內閣的4名閣員前往靖國神社參拜，人數之多是2004年以來首見。日媒當時報導，除跟安倍內閣保守色彩強烈有關外，似乎凸顯日本政府及執政黨不像過去那麼顧慮中國及南韓態度。

已讀不回？菅義偉遲未回應文在寅賀電

另據南韓朝鮮日報報導，新任日相菅義偉16日就任，南韓總統文在寅當天寫信給菅義偉祝賀就任，並表示：「讓我們共同努力讓韓日關係得到進一步發展。」南韓總理丁世均也致信祝賀說，「為發展面向未來的韓日關係，讓我們加強對話與合作」，但菅義偉毫無回應。

有輿論預測，在「後安倍」內閣時代想改善韓日關係並非易事。留任的日本外相茂木敏充在首次記者會上，也談到停滯不前的韓日關係及相關問題。對於韓日歷史問題糾紛，他表示：「違反國際法的肯定是南韓方面。」但他強調，「在認真對話中解決問題的方向是不會變的」。