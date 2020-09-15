日本開啟菅義偉時代：中日台三方關系如何變化？

（德國之聲中文網）決定下一屆日本首相大位的自民黨總裁選舉，在14日正式出爐。日本官房長官菅義偉在眾人的歡呼聲中，以377票大勝其他兩位對手岸田文雄與石破茂。16日正式於國會接受首相職位後，菅義偉內閣往後一年將帶領日本內政走出困境，最要緊的是擺脫新冠肺炎與經濟不振的惡夢。

在菅義偉當選總裁後，中國外交部發言人汪文斌在9月14日的例行記者會上明言：「我們注意到日本自民黨總裁的選舉結果，對菅義偉先生當選新任總裁表示祝賀。」他並重申，中方願同日本新一屆黨政領導人一道，在恪守「中日四個政治文件」的各項原則和精神下，深化抗擊疫情和經濟社會發展合作，推動中日關系持續改善發展。

與此同時，台灣總統蔡英文也以民進黨主席身份發出聲明表示祝賀，並祝福台日兩國關系更見友好。對於菅義偉當選，兩岸政府都釋出了友好訊息。

中日兩國的關系，原先在前首相安倍晉三上任初期，因為靖國神社參拜問題略有枝節。直到美中爆發貿易戰後，2019年的G20大阪高峰會雙方都釋出友好善意，安倍也在年底訪問北京，原先中國國家主席習近平預計在4月訪問東京再表示善意，但因為新型冠狀病毒緣故，訪問就此拖延。

對於未來菅義偉執政後，習近平是否有可能訪日？前早稻田現代中國研究所所長天兒慧對德國之聲表示：「還是有可能訪日的，但跟安倍時期的機率來看已經小了非常多」。

美日台三方合作

天兒慧直言，不論現在的日本與中國，當務之急是先看美國在11月的總統大選結果，看特朗普（台灣稱川普）能否有機會連任而定。菅義偉稱會延續安倍路線、美日安保是兩國間的「基准」等，目前中日間看不到任何緩動跡象。

台灣師範大學政治學研究所、東亞學系教授範世平則說：「習近平訪日可能性不高了」，原因在於日本在新型冠狀病毒疫情發生後，普遍對中國大陸反感增加，在新政權急需民意支持，甚至可能解散國會的當下，不會有安排習近平訪日的急迫性。

根據韓國大報《東亞日報》等轉述，習近平2020年訪問首站極可能就是韓國。範世平則認為，因為美中對立持續尖銳，當今反而是美日關系最重要的時期，韓國雖然想搶第一，但日本已經抽身，中方想要透過訪日打開近日被美歐制肘的外交困境，恐怕相當困難。美日台三方強化彼此合作應是未來幾年主軸。

菅義偉過去也被普遍評價為是「外交不拿手」，中國官方小媒環球時報也形容菅義偉只是看守內閣。

不過天兒慧則給出不同見解，他認為：「將上任的日本駐中國大使垂秀夫，就跟菅義偉私交非常好的樣子，有點像是安倍--橫井（駐中國大使橫井裕）的連線」，菅內閣的對中國的情報掌握不會因此出現減弱。

安倍晉三成活棋

而其中，卸任總理的安倍晉三可望扮演另一種方向的「外交活棋」。

範世平分析，安倍晉三擁有相當好的個人形象，在卸任後雖然回歸眾議員身份，但是在未來的各國橫向聯系中，安倍晉三會扮演輔佐的角色。

在美中關系交惡以來，美國也在南海事務上加大角色，希望能跟日本、印度、東盟國家等組建「亞洲小北約」類似組織，這個構想先前才被中國外交部副部長羅照輝嚴詞批判，並表示美國勿在南海搞「反華小圈子」。

範世平則認為，安倍晉三與特朗普（川普）、俄羅斯總統普丁，甚至其他歐洲國家等元首都有私交。7年8個月下來在大國間的發言也愈被重視，將來卸任後，如果能投身在相關組織都是不無可能，範世平甚至預估「搞不好就任亞洲小北約秘書長也是都有可能的」。

天兒慧則分析，中國確實在香港、台灣以及南海議題上受到很多大國嚴厲指責，更重要的黨內可能在路線上也爆發爭議。菅義偉身為長年輔佐安倍的「賢內助」，只要順著安倍時期打下的基礎走，都不會有太多問題。真正的「菅義偉式外交」，可能要等到明年總裁卸任，他本人有意願連任時才能看出。

圍堵中方間找平衡

很顯然，在目前全世界，包括美、歐、印度、澳等因為新型冠狀病毒咎責與人權壓迫持續等問題與中國交惡，未來甚至沖突會尖銳化。天兒慧則認為，日本比較不會落入「選邊站」的困擾，會持續保持大國間的平衡拿捏。

天兒慧說：「基本上，新型冠狀病毒的克服還是要靠日中雙方一起合作。更重要的願因是延期到明年的東京奧運如果順利舉辦，中國的參加與否也很重要」，因此不至於會太往哪邊走，影響中日關系架構。

不過天兒慧也補充，日本跟歐美各國當然都是有能力自己研發疫苗。不過世界各國要徹底解決新型冠狀病毒，還是需要中國開誠布公，兩邊尋求解決之道，這也是考驗菅義偉執政能力的重要時刻。

而轉到對台灣的關系，過去眾議員時期曾來過台灣的菅義偉，未來預計會保持既有親台路線。日前台灣前總統李登輝過世時，菅義偉也前往東京都內的台北經濟文化辦事處（等同大使館）鞠躬致意。

不過台日間較受到爭議的福島周邊五縣市食品開放進口議題，範世平分析，可能要等2021年台灣允許美國牛肉與豬肉進口後才會處理。對於台日兩邊來說，這議題目前都不急迫。身為中國的鄰邦，日本長年深知中國習性，新首相就任之餘，如何在美國11月總統大選完後持續在美中間拿捏，深深考量菅義偉的老經驗政治藝術。

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