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武界壩放水釀4死 台電斷遙控閘門要求人員現場操作

中央社 / 南投縣15日電
武界壩突放水害4人喪命，當地居民憂心居住安全，今赴台電陳情要原因。圖／本報資料照
武界壩突放水害4人喪命，當地居民憂心居住安全，今赴台電陳情要原因。圖／本報資料照

武界壩閘門異常開啟放水釀4死，台電大觀發電廠副廠長黃陵育今天說，既然遙控可能有問題，武界壩11座遙控閘門動力電源全切除，若需排洪，相關人員一定要到現場開啟並監視。

台灣電力公司大觀水力電廠武界壩閘門13日異常開啟放水，導致下游溪床野營民眾遭沖走釀4死，引發居民質疑武界壩安全性，台電與居民今天在武界壩員工宿舍會議室座談，部落居民強烈要求「別再有下一次」，並要代表台電公司出席的黃陵育做保證，黃陵育則回覆說，「我希望做到這樣」。

居民紛紛提出質疑，有人問武界壩多久維修一次，怎會當天閘門離譜開啟2次；也有居民說，這起悲劇讓人到現在還嚇到腿軟，也發現台電這幾年「不愛村民了」，發聲後常不了了之，希望台電記取教訓，不希望還有下一次，大家承擔不起。

另有居民指台電不要帶風向，居民要真相，不要用「偵查不公開」敷衍，會中還有村民嗆聲「台電沒派高層來，是看不起我們部落嗎」。對於居民各種聲音，黃陵育說，未被授權，只能簡單說明，但檢察官終結偵查程序後，一定會向部落居民報告真相。

黃陵育說，根據台電初步調查，可能因線路絕緣不良，導致閘門無預警異常開啟，但詳細過程仍須由檢察官、水利署等單位調查釐清，但這件事之後，已加派人力，同時將武界壩11座閘門的動力電源全部切除隔離，也就是說，若有排洪必要，人員一定要到現場開啟並監視。

黃陵育表示，台電同時研議增設告示牌加強提醒遊客，並考慮往一線天附近增加廣播設備，而有關武界壩安全機制，也研議加裝設備，使武界壩閘門開啟時能發出燈光及聲響，提醒部落居民及控制室值班員。

對於媒體事後追問武界壩蘇姓值班人員是否打瞌睡、中控室為何沒安裝監視器等問題，黃陵育說，目前仍由檢方調查中，不便說明。

南投地檢署今天表示，檢察官第一時間相驗及保全證據後，為求慎重，昨天再率專案小組重返現場，並會同台電人員就相關可能環節逐一現場履勘及調閱文件，有關台電說法是否確實，仍會再調查，有必要不排除尋求第三方鑑定，以儘速釐清發生原因並公布。

武界壩 露營

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