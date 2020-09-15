村民轉述：溪水漲急電武界壩 值班稱閘門自動開

武界壩閘門異常開啟放水釀4死，一名楊姓村民今天說，當時見溪水暴漲便電詢武界壩控制室，就是涉過失致死獲交保的蘇姓值班員接電話，當時蘇員回「閘門自動打開，已關閉。」

台灣電力公司大觀水力電廠武界壩閘門13日異常開啟放水，導致下游溪床野營民眾遭沖走釀4死，這起事故引發武界居民質疑武界壩安全性。台電與居民今天在武界壩員工宿舍會議室開會，居民強烈要求「別再有下一次」，並要代表出席的大觀發電廠副廠長黃陵育保證不會再發生這類事件。

這名楊姓村民還原事發當時情形，並出示發現溪水暴漲時，打電話詢問武界壩控制室的手機通話時間，而當時接電話的值班人員，就是遭南投地檢署訊問後，以涉嫌刑法過失致死罪嫌、諭知新台幣10萬元交保的蘇姓值班人員。

楊姓村民表示，13日清晨開車載民宿遊客看日出，發現溪水水位「超過」正常情形，便在清晨4時27分打電話去武界壩控制室詢問，通話時間1分26秒。當時蘇姓值班人員口氣略急地回說「閘門自動打開，我已經關閉了。」之後他載完客人看日出，便加入搜救行列。

楊姓村民說，當時許多義務參與搜救的村民沒吃早餐，他便開著四輪傳動車載食物、礦泉水等物資到案發處參與救援，當時遇到生還者，結果生還者竟更關心百萬元車子，還要求拖吊車輛。當時他很大聲回說「我們沒有義務幫妳處理，這個妳要花錢請專業的來拖。」

楊姓村民表示，曾參與太極峽谷落石案、九二一地震等災難搶救，協助搜救這麼多年，只有這一次救難，家屬連一句謝謝都沒說，這點「讓我超不爽」。另外，他也認為，溪床有禁止進入告示，要怪台電，也要「想想自己」。