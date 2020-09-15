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武界壩罹難者有違法？ 羅智強批1450「不怕報應」
南投縣仁愛鄉武界壩日前無預警放水，造成下游溪床的露營遊客遭沖走，釀成4死意外。台北市議員羅智強上午在臉書指出，打從武界壩意外的第一天，就知道1450會傾巢而出，誣衊罹難者，為台電撇清責任。這是1450證明自己的大好時機，要給其他國營事業看，只要每年花個幾千萬標案，就算害死四條人命，還是可以安全過關，羅智強說，詆毀亡者，1450都不怕報應？
羅智強說，要打臉1450，只需要簡單的話，罹難者沒有違法。他根據承理法律事務所律師李岳洋的解釋， 「危險不代表違法」，當地警察局與水利署都坦承於河床露營「無法可罰」，也就代表「無法可管」；事故地點也並不是水域遊憩活動管理辦法公告禁止進入的「危險水域」；警示牌的內容「敬請勿入溪中」，明顯是沒有強制力的行政指導，而非民眾有義務遵守的行政命令，不能說民眾違法。
羅智強指出，河床露營「無法可管」，你知道，我知道，1450也知道，可是1450還是要大舉出動，就是要扣上罹難者一頂「違法」的大帽子，為台電的工程疏失撇清責任。
羅智強表示，難道現在的台灣，變成國營事業只要花幾千萬請公關公司，害死四條人命也沒關係？他真的要問問這些1450，到底是拿多少薪水，值得做出這種污衊亡者的缺德事情？請大家力挺亡者與家屬，為台灣留下一些公道，一些是非。
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