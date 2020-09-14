武界壩異常放水釀4死 南投地檢續查可能肇事環節

中央社 / 南投縣14日電

台灣電力公司大觀水力電廠武界壩閘門異常開啟放水，導致下游溪床野營民眾遭沖走釀4死，檢察官今天由台電等人員陪同，再到武界壩調閱相關資料，並再次查證可能肇事環節。

為釐清過程，經濟部水利署、台電公司、南投地檢署、警方鑑識小組今天前往武界壩，眾人下午先在員工宿舍會議室查閱資料逾2小時，再搭台電巴士從武界隧道一處管制通道進入壩體區域查看逾半小時，但全程未向媒體公開。不過，檢方事後表示，相關設有監視器處所都已保全影片，中控室內未設有監視器。

位於南投縣仁愛鄉武界的大觀水力電廠武界壩6號閘門昨天凌晨異常開啟，導致在下游栗栖溪河床野外露營民眾遭大水沖走，事故釀4人死亡、2人獲救，南投地檢署訊問相關人員後，認為武界壩蘇姓值班人員對閘門故障發覺、通報、示警有疏失，涉嫌刑法過失致死罪嫌重大，但無羈押必要，諭知以新台幣10萬元交保。

蘇姓值班人員今天輪休，台電大觀電廠表示，已請主管、同事、家屬多關懷蘇姓員工，若後續有法務需求，台電也會協助。

台電發言人張廷抒接受中央社記者電話訪問時表示，電廠安排4組人值班，每組5人，每組上班8小時，3組人員輪值24小時，因此其中一組人員輪休，當天蘇姓人員值凌晨0時到上午8時的班，獨自1人駐守武界壩，其他4名組員則在大觀電廠值班。

根據台電公布時序，13日清晨4時12分6號閘門第一次異常開啟，4時21分發出低水位警報，4時28分值班人員緊急關閉閘門，張廷抒說，據他了解，閘門開啟時會有監控燈號亮起，低水位發出警報聲響，從燈號亮起到發出警報聲響這9分鐘是否有人為疏失，待檢方調查。

中央社記者追問「蘇姓人員當時在做什麼？為何沒立即發現？是否在睡覺？」張廷抒說，過程有無人為疏失，有待檢方調查；記者再問「未來是否不讓武界壩只有單人值班」，張廷抒表示，目前尚未評估，待檢方釐清責任後，未來不排除改善。

有關清晨4時21分發出低水位警報，值班人員4時28分緊急關閉閘門，記者追問「反應時間7分鐘是否正常」，張廷抒說，武界壩非發電水庫，加上近期降雨少，「放水是很不尋常的情形」，因此，蘇員當時需查看儀表並判斷是否為誤報；至於從閘門開啟到值班人員緊急關閘門，這16分鐘反應時間是否得宜，也待檢方調查。

武界壩功能為攔截濁水溪主支流溪水，透過引水隧道送進日月潭供水力發電，記者今天實地走訪，附近景點平日仍有許多遊客；走過思源吊橋，再爬上非常陡峭的好漢坡，才能抵達武界壩管制鐵門，壩區內可見1號到5號閘門，一旁有「水門操作箱」，走過閘門上方並穿越山洞，才能到另一邊的6號到11號閘門。

武界壩 露營

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