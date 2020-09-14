武界壩閘門故障釀4死 經濟部：不會迴避責任

武界壩閘門故障放水致溪水暴漲造成4死，經濟部次長曾文生今天說，第一時間已要求台電公司了解原因，以及盡快提事故報告，預計一個月內有結果。他也強調，屬於經部的責任，不會迴避。

經濟部下午召開電價審議委員會，曾文生結束後接受媒體聯訪，被問及武界壩相關議題時，做上述表示。

曾文生說，意外發生後就立刻要求台電公司要查明原因，以及相關單位盤點水庫情形。台電總經理鍾炳利今天也南下慰問家屬，他強調，現在最重要的事情是釐清原因，還有協助家屬。

曾文生說，有要求台電盡快提事故報告，「過去給一個月，我們可能會在更短時間內把這件事釐清」。

他也表示，檢方已經介入調查，台電也同時進行行政調查，兩者會有一定程度的配合，現階段會請台電務必查清楚事發原因，如何避免類似意外再度發生。

對於是否有後續的國賠等議題，曾文生強調，「屬於經濟部的責任不會迴避」。

檢方認為蘇姓值班人員對故障通報有疏失，諭令新台幣10萬元交保，台電發言人張廷抒表示，若有任何人為疏失，決不護短，該負的責任也不會規避；至於先前檢查未發現傳輸電纜絕緣老化，張廷抒也表示，技術部門未來在設備檢測和保養上會進行調整。