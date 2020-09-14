武界壩罹難女童是國小模範生成績前三名 同學們掩面痛哭

南投縣仁愛鄉發生溪邊露營被溪水沖走的4死意外。其中，罹難的12歲盧姓女童就讀台中市太平區一所國小，校方今天啟動班級輔導機制，同學們情緒低落，師生都相當感傷。

南投縣仁愛鄉法治村栗栖溪昨天發生民眾溪邊露營，上游的台電武界壩疑機械故障，閘門凌晨2度打開放水，造成盧、賴兩家6人反應不及，只有賴男和盧妻逃生，其餘4人遺體陸續尋獲，家屬今天重回現場進行招魂。

就讀台中市太平區這所國小的12歲盧姓女童，也在意外中不幸喪生。校方今天啟動班級輔導機制，由專任輔導教師與導師進行班級輔導，不少學童情緒低落、掩面痛哭，師生都相當感傷。

校方表示，昨天得知訊息後立即召開緊急線上會議並校安通報，導師也與家屬取得聯繫慰問。盧姓女童在學校人緣好，不少同學情緒都受影響，後續將持續關注學生情緒，並鼓勵化悲痛為祝福。女童的導師說，女童的功課都維持前三名，還擔任小老師也獲選模範生，很有繪畫天分，作品常貼在學校與班級公布欄展示。

另外，不幸罹難的6歲的賴姓男童，就讀台中市北屯區一所幼兒園，校方今天也進行輔導。男童的伯公今天受訪表示，男童的爺爺常帶他到家中來玩，前幾天得知姪子要帶一家人外出露營，還曾提醒要注意安全，沒想到發生意外，讓人覺得很不捨。

生還的盧妻今天在臉書強忍悲痛發文表示，電視新聞播出武界一線天附近，被沖走是她的家人跟朋友，她的先生是受難者，手機也無法用了，「有重要事，請找我」。但事後已刪文。