武界壩閘門異常事故 恐為傳輸電纜絕緣不良造成

針對南投大觀水力電廠武界壩六號閘門異常開啟，致下游於栗栖溪河床野外露營的民眾被水沖走、造成傷亡，台電在事故發生後由總經理鍾炳利成立應變小組調查事故原因，經白天至晚上漏夜進行調查，今（14）日上午表示，排除「蛇鼠入侵」，已確認6號閘門閘門開啟線路絕緣不良，造成無預警異常開啟。鍾炳利今日也將親自探望家屬並致贈慰問金。

經台電應變小組多次檢測閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱、機械驅動系統、可程式控制器及通訊系統等設備，經過相關人員多次測試，確認為6號閘門開啟線路絕緣不良，造成閘門異常開啟。

台電說明，昨日晚上9點30分，相關人員再度查驗開啟線路，發現量測到的數值低至20K歐姆，與白天量測有異，為求謹慎，相關人員再度於今日凌晨4點02分，與事故發生相近的時間點再次測量，所得數值為21 K歐姆，皆低於標準值，因此確認該電纜線絕緣不良，是造成閘門異常開啟的主要原因。

台電表示，將進一步針對其他設備進行更仔細的檢測。為求改善，台電將增設閘門操作的防呆機制，納入相關訓練、加強各水力電廠值班同仁的危機應變能力。另外，在原汛期前後每半年的定檢頻率，也會增加檢查頻率，務必防止類似情形再度發生。

由台電公布的時間表可知，閘門第一次異常開啟，到緊急關閉處理，相差16分鐘，台電解釋，值班人員發生異常之後就關閉閘門，也去檢查監視錄影機、閘門開啟狀況等，都需要時間；台電強調，「假如有人為疏失，該負的責任會負起來」，對於系統異常、管理層面上，檢調若認為台電疏失，也「決不護短」。