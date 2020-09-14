快訊

蘋果軟體增新冠暴露通知但台灣未開放 莊人祥這麼說

「令和大叔」菅義偉勝出 將成為日本第99任首相

武界壩閘門異常事故 恐為傳輸電纜絕緣不良造成

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

針對南投大觀水力電廠武界壩六號閘門異常開啟，致下游於栗栖溪河床野外露營的民眾被水沖走、造成傷亡，台電在事故發生後由總經理鍾炳利成立應變小組調查事故原因，經白天至晚上漏夜進行調查，今（14）日上午表示，排除「蛇鼠入侵」，已確認6號閘門閘門開啟線路絕緣不良，造成無預警異常開啟。鍾炳利今日也將親自探望家屬並致贈慰問金。

經台電應變小組多次檢測閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱、機械驅動系統、可程式控制器及通訊系統等設備，經過相關人員多次測試，確認為6號閘門開啟線路絕緣不良，造成閘門異常開啟。

台電說明，昨日晚上9點30分，相關人員再度查驗開啟線路，發現量測到的數值低至20K歐姆，與白天量測有異，為求謹慎，相關人員再度於今日凌晨4點02分，與事故發生相近的時間點再次測量，所得數值為21 K歐姆，皆低於標準值，因此確認該電纜線絕緣不良，是造成閘門異常開啟的主要原因。

台電表示，將進一步針對其他設備進行更仔細的檢測。為求改善，台電將增設閘門操作的防呆機制，納入相關訓練、加強各水力電廠值班同仁的危機應變能力。另外，在原汛期前後每半年的定檢頻率，也會增加檢查頻率，務必防止類似情形再度發生。

由台電公布的時間表可知，閘門第一次異常開啟，到緊急關閉處理，相差16分鐘，台電解釋，值班人員發生異常之後就關閉閘門，也去檢查監視錄影機、閘門開啟狀況等，都需要時間；台電強調，「假如有人為疏失，該負的責任會負起來」，對於系統異常、管理層面上，檢調若認為台電疏失，也「決不護短」。

武界壩 露營

延伸閱讀

武界壩安全藏隱憂 部落居民明將赴台電陳情抗議

有告示牌仍露營遭沖走釀4死 律師：符合國賠條件

影／武界壩放水害喪命 家屬認屍招魂避談紛擾

武界壩放水釀4死 觀光局將協調檢討露營區管理

相關新聞

武界壩6號閘門異常開啟 台電：線路絕緣不良

針對南投大觀電廠武界壩6號閘門昨晨異常開啟，造成下游栗栖溪河床露營民眾罹難事件，台電漏夜進行調查後上午排除蛇鼠侵入可能，...

親人水壩喪生胡婦臉書悲痛貼文 律師評論國賠可能性

13日清晨，南投仁愛鄉武界壩無預警放水，導致盧賴兩家露營的共6人、5人被大水沖走，釀3死1失蹤的慘劇，上午警消救難人員再...

武界壩安全藏隱憂 部落居民明將赴台電陳情抗議

南投縣仁愛鄉武界壩排洪閘門疑因故障，兩度異常開啟放水，造成下游露營民眾4人喪命，壩體、閘門等設備安全引發當地居民關注，明...

有告示牌仍露營遭沖走釀4死 律師：符合國賠條件

台電大觀發電廠武界霸閘門昨天清晨因不明原因放水，導致來自台中、在溪邊露營的兩家人遭暴漲溪水沖走，釀4死悲劇，因該處是禁止...

影／武界壩放水害喪命 家屬認屍招魂避談紛擾

南投縣仁愛鄉武界壩突放水，造成下游露營的盧家父女、賴家母子共4人喪命，盧男遺體今找到後，盧妻在親友陪同下至派出所認屍，後...

武界壩6號閘門故障 台電找到原因：線路絕緣不良

針對南投大觀電廠武界壩6號閘門昨（13）日異常開啟，造成下游栗栖溪河床露營民眾罹難事件，由於6號閘門2度異常開啟，經白天...

武界壩溪邊露營四死 林佳龍：這是非法不能露營的地方

南投縣仁愛鄉武界壩突放水，造成下游露營遊客4死悲劇，由於遊客是在非法場所露營，交通部長林佳龍表示，意外事件發生地，本身所...

武界壩異常開啟害4命 阿公店水庫檢視水閘門設施

南投武界壩異常無預警開啟致河床溪水暴漲沖走4人事件令人震驚，高雄阿公店水庫今天重新檢視水閘門狀態，由於水庫已開始滯洪，確...

南投武界霸放水奪4命 檢方勘驗皆溺水窒息

因台電大觀發電廠武界壩 6 號排洪閘門，不明原因開啟排水，造成在該處溪地河床露營的2個家庭走避不及，發生4死的意外，南投...

武界壩放水釀4死 檢方查維修紀錄認定通報有疏失

南投仁愛鄉栗栖溪傳出露營被溪水沖走造成4死，南投檢方昨天前往大觀電廠調閱閘門維修紀錄及約談工作人員。檢察官認為，值班人員...

影／吊掛影像曝光！溪床野營4死 尋獲最後一位罹難者

消防署今天持續申請南投法治村濁水溪上游民眾遭溪水沖走搜救任務，空勤總隊直升機搜尋任務中，今上午8時34分分在距紮營點下游...

影／直升機救援 待救者可拿鏡反光或揮動衣服較顯目

等待直升機救援時，站在地面時如何讓飛行員能快速看到你？空勤總隊第二大隊第三隊飛行教官王賀瑤表示，登山者最好隨身帶一面小鏡...

熱門新聞

台南永康晚間轎車機車對撞4送醫 1人無呼吸心跳

武界壩突然放水奪人命 台電曝事故時間表

拳頭都硬了 豆花伯遭惡意棄單有人炫耀「欠整」警偵辦

朱雪璋偷渡逃往大陸遭逮 刑事局與對岸聯繫要押人回台

南投武界異常放水 台電蘇姓員工涉過失致死10萬元交保

親人水壩喪生胡婦臉書悲痛貼文 律師評論國賠可能性

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。